Crédit photo : Duncan Kidd

En tant que producteur de musique, votre station de travail audio numérique (DAW) est votre outil principal, elle doit donc faire ce que vous lui dites de faire.

Et si vous débutez, vous avez besoin d’un DAW que vous pouvez apprendre rapidement et qui vous permettra de produire de la musique avec un minimum de ratés.

Voici donc les 6 meilleurs DAW pour débutants. Mais d’abord, soyons clairs sur la façon d’aborder le choix d’un DAW…

Le but principal d’un DAW

Un DAW doit rendre l’enregistrement et la production aussi fluides que possible. Il ne devrait que compléter votre flux de travail prévu.

Idéalement, c’est un outil qui vous permet d’enregistrer rapidement et efficacement vos idées et de terminer votre piste.

C’est un outil qui doit soutenir votre créativité, pas l’entraver.

Et je soutiens que nous ne pouvons pas dire qu’il existe un « meilleur » DAW objectivement. Il s’agit de choisir l’un des meilleurs DAW disponibles et d’en apprendre les tenants et les aboutissants. Comme tout autre type d’outil, il s’agit simplement de savoir s’en servir.

L’aspect le plus important d’un bon DAW est de savoir si l’expérience utilisateur est la plus confortable pour le type de musique que vous essayez de créer.

Pour être précis, voici ce que vous pouvez faire avec votre DAW :

Enregistrez des instruments en direct et virtuelsModifiez l’audioCréez une notation musicaleSéquencez des notes MIDIMixez et masterisez votre piste

Les meilleurs DAW pour les débutants

Ce sont quelques-uns des meilleurs DAW pour les nouveaux producteurs. Ils sont faciles à apprendre, abordables et font tout ce dont vous avez besoin pour enregistrer de la musique professionnelle.

Heureusement, bon nombre de ces DAW proposent des essais gratuits, vous pouvez donc les tester avant de les acheter.

GarageBand – gratuit (Mac uniquement)

GarageBand est certainement l’un des DAW les plus simples du marché et une version plus simple de son aîné Logic. Donc, si vous apprenez GarageBand, la transition vers Logic devrait être facile.

GarageBand est préchargé sur chaque ordinateur Apple, vous n’aurez donc pas à dépenser plus d’argent pour un DAW. Et il comprend des tonnes de sons, d’effets et de préréglages d’instruments virtuels de haute qualité. De plus, l’interface est facile à comprendre grâce à la marque de simplicité emblématique d’Apple.

Donc, si vous utilisez un ordinateur Apple pour la production musicale, utilisez simplement GarageBand. Vous apprendrez les bases de ce qu’un DAW peut et doit faire.

Regardez ce tutoriel GarageBand.

Faucheur – 60 $ (Windows / Mac)

Reaper est mon DAW de choix, je peux donc personnellement attester de sa facilité d’utilisation. Une fois que vous aurez appris les bases de son fonctionnement, vous serez en mesure de le maîtriser rapidement.

Reaper est idéal pour les débutants car il peut faire tout ce que les DAW coûteux peuvent faire, mais vous pouvez essayer la version complète gratuitement. Et puis ce n’est que 60 $ lorsque vous êtes prêt à acheter.

Comparé à ProTools, qui est le choix standard dans les studios professionnels, Reaper est beaucoup plus facile à apprendre et peut faire la même chose.

Regardez ce tutoriel Reaper.

Logic Pro – 199 $ (Mac uniquement)

Logic Pro est le grand frère de GarageBand. Et un domaine dans lequel Logic augmente la mise est celui de ses instruments virtuels. La bibliothèque d’instruments virtuels et de boucles intégrés de Logic est très impressionnante et très grande, vous aurez donc de quoi travailler immédiatement.

Comme GarageBand, l’interface utilisateur de Logic est facile à comprendre, ce qui rend la production musicale plus rapide et plus efficace. Il est définitivement conçu pour les auteurs-compositeurs et les producteurs car il dispose d’outils pour vous faciliter la vie, comme l’instrument Drummer, qui s’immisce automatiquement dans la chanson que vous composez.

Utilisateurs d’Apple, c’est certainement le meilleur choix pour vous si vous avez l’argent.

Regardez ce tutoriel Logic Pro.

Ableton Live – 99 $ (Windows / Mac)

Ableton Live était révolutionnaire à sa sortie et de nombreux producteurs (principalement des producteurs d’EDM et de hip-hop) le tiennent toujours en haute estime.

Sa force est définitivement le séquençage MIDI ‒ le processus est plus fluide que la plupart des DAW, le flux de travail est plus clair que la plupart et (selon le package que vous choisissez) il est livré avec de nombreux sons, instruments virtuels et effets.

Vous pouvez même utiliser ce qu’Ableton appelle le « warping » où vous « changez le tempo et la synchronisation de n’importe quel audio, en temps réel, sans arrêter la musique ». Ainsi, vous pouvez facilement combiner différentes boucles de différents tempos pour créer votre propre truc.

Regardez ce didacticiel Ableton Live.

PreSonus Studio One Artist – 99 $ (Windows / Mac)

Comme Logic Pro, PreSonus Studio One Artist est conçu pour les auteurs-compositeurs et les producteurs. En d’autres termes, il dispose d’une interface utilisateur simple et d’outils pour vous aider à produire de la bonne musique plus rapidement.

Par exemple, les fonctions Arranger Track et Scratch Pad vous permettent de faire des ajustements rapides à vos productions que vous pouvez rapidement revenir en arrière si vous ne l’aimez pas. Donc, si vous êtes compositeur, ce DAW facilite la composition à la volée.

De plus, Studio One est livré avec un tas d’instruments virtuels, de boucles et d’outils de création de rythmes.

Regardez ce tutoriel PreSonus Studio One Artist.

Studio FL

FL Studio est un choix populaire parmi les beatmakers et les producteurs EDM car l’interface utilisateur est conçue pour vous aider à lancer des beats rapidement. Tout type de producteur peut l’utiliser, mais il se prête définitivement à la musique électronique.

Bien que la mise en page et la conception puissent sembler un peu chargées, vous pouvez également personnaliser son apparence pour compléter votre flux de travail.

Si vous faites de l’EDM, du hip-hop ou tout ce qui concerne la création de rythmes, vous voudrez peut-être comparer FL Studio et Ableton pour voir ce que vous préférez.

Regardez ce tutoriel FL Studio.

Quel DAW dois-je utiliser ?

Ce sont les meilleurs DAW pour les débutants, et cet aperçu devrait vous aider à choisir celui dont vous avez besoin.

Mais encore une fois, la clé est de choisir un DAW et d’apprendre tout ce que vous pouvez à son sujet. Maîtrisez-le. Aucun DAW n’est « meilleur » qu’un autre. C’est juste à propos de votre préférence.