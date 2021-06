Les meilleurs démocrates du Sénat demandent à l’ancien AG Barr, Sessions de témoigner sur la saisie de données Trump ⋆ .

Vendredi, les dirigeants démocrates du Sénat ont demandé aux procureurs généraux de l’administration Trump, Bill Barr et Jeff Sessions, de témoigner sur les saisies de données des démocrates de la Chambre en 2017 et 2018 – à la suite de la publication d’un reportage sur les efforts déployés par le président Trump pour savoir qui divulguait des informations liées à la sonde de collusion russe.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Dick Durbin ont déclaré que Barr et Sessions devaient témoigner devant le comité judiciaire de leur chambre, selon l’Associated Press.

Les anciens officiers supérieurs des forces de l’ordre américaines pourraient être soumis à une assignation à comparaître s’ils refusent.

Durbin, de l’Illinois, est le whip de la majorité au Sénat, le deuxième poste le plus élevé parmi les démocrates du Sénat.

Le reportage était du New York Time et a été publié jeudi soir. Le rapport indique que l’administration Trump sous Sessions, puis Barr a demandé des données à Apple et à d’autres fournisseurs d’accès Internet sur les communications d’au moins 12 personnes, dont deux démocrates du comité du renseignement de la Chambre – les représentants californiens Eric Swalwell et Adam Schieff, qui était le membre de rang du panel et est désormais son président.

