Les meilleurs designs inspirés de l’anime et du manga de Forza Horizon 5

Ma BMW Totoro. Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Il n’y a qu’un seul endroit où vous trouverez une BMW Isetta 300 de 1957 immaculée en cosplay en tant que personnage du classique de Miyazaki de 1988 Mon voisin Totoro, et je ne parle pas de mon garage personnel. La série Forza Horizon est depuis longtemps un lieu où les fans d’anime et les passionnés de voitures se réunissent, et Forza Horizon 5 n’est pas différent. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures livrées d’anime personnalisées du jeu jusqu’à présent.

Dans la vraie vie, on ne dépense pas plusieurs centaines de milliers de dollars pour une machine de course haute performance et on la peint ensuite pour qu’elle ressemble à une publicité Crunchyroll lancée partout… exactement ça. En revanche, Forza Horizon 5 est un endroit sûr pour s’entraîner à placer des personnages animés partout dans des véhicules coûteux sans toucher à vos primes d’assurance.

Pour découvrir les dernières créations de Forza weebs, choisissez une voiture, n’importe quelle voiture, et lorsque l’option de conception personnalisée apparaît, filtrez la liste avec la description « anime » ou choisissez le mot-clé « dessin animé ». Je n’ai pas encore rencontré de voiture qui n’a pas eu au moins une option de style anime.

Tant d’anime, tant de voitures. Capture d’écran : Microsoft/Kotaku