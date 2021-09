Les meilleurs dirigeants de l’industrie de la vente au détail sur l’endurance de Nordstrom – WWD

Diane Sullivan, présidente et chef de la direction, Caleres Inc.

Ce qui distingue Nordstrom : « Il faut un ensemble remarquable de circonstances et de personnes pour réussir en affaires pendant plus d’un siècle. L’intégrité de la famille Nordstrom a certainement donné le ton aux réalisations de l’entreprise dès le premier jour. Une entreprise de vente au détail solide doit se concentrer au laser et comprendre en profondeur son client. C’est la plus grande force de Nordstrom. Tournée vers l’avenir, toute leur équipe est câblée pour évoluer et innover en permanence. La combinaison de tous est ce qui rend l’ADN Nordstrom si spécial. Caleres est honoré de faire partie de leur histoire et de leur parcours.

Andrew Rosen, cofondateur, Théorie

Ce qui distingue Nordstrom : « C’est une entreprise familiale depuis 100 ans. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de traditions et il y a beaucoup de fierté. Cela commence avec Pete et Erik et toute la famille Nordstrom. Tout le monde là-bas semble fier de faire partie de ce genre de culture. Parce qu’ils sont dans le nord-ouest du Pacifique, ils sont un peu en dehors du cercle de la mode dans lequel se trouvent certains des autres gars, donc à certains égards, ils ont juste fait leur propre truc et ils l’ont très bien fait. Ils étaient au début du jeu technologique. Bien qu’ils soient assez conservateurs à un niveau, je pense qu’ils sont très innovants à un autre niveau. Ils ont investi dans différentes choses, que ce soit Haute Look ou Trunk Club ou ce qu’ils ont fait avec Nordstrom Local. Ils sont tous sur le client. Cela les distingue vraiment. La famille Nordstrom étant à la tête de cette entreprise depuis le début, il y a un sentiment de fierté et d’authenticité à ce sujet.

Un souvenir personnel : « Ils viennent du Nord-Ouest et je suis un New-Yorkais, et je pense qu’il a fallu du temps pour apprendre à connaître les Nordstrom et les comprendre. Au fil des ans, j’ai développé une relation très étroite avec Pete et Erik. Ils vous font juste vous sentir vraiment bien. Ce sont juste de très bonnes personnes. Ils ont beaucoup d’intégrité et beaucoup d’âme lorsqu’il s’agit de faire des affaires. Ils ne sont pas tape-à-l’œil, ils ne sont pas une entreprise tape-à-l’œil. Ce sont des gens vraiment bons et solides. Faire affaire avec eux est un vrai plaisir.

Kenneth Cole, fondateur, président exécutif et directeur de la création, Kenneth Cole

Ce qui distingue Nordstrom : « Nordstrom est centré sur le consommateur comme personne d’autre. Leur modèle d’affaires est d’offrir un niveau de service inégalé au client. Ce sont à la fois d’excellents partenaires et d’excellents commerçants et s’engagent non seulement à servir le consommateur, mais l’ensemble des communautés dans lesquelles ils font affaire.

Les 120 prochaines années : “Je pense que Nordstrom’s servira le client à la pointe de la technologie, peu importe ce que cela signifiera à ce moment-là.”

David Yurman, fondateur, David Yurman

Ce qui distingue Nordstrom : « Au fond, Nordstrom est une entreprise familiale avec des valeurs familiales. Sybille [Yurman] et je comprends ce que signifie bâtir et diriger une entreprise familiale : chaque jour, c’est votre nom, votre réputation et vos valeurs qui s’affichent. Ils partagent nos valeurs. Faire en sorte que les gens se sentent bien est à la base et vient du cœur. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire semblant ! Ils se soucient des détails et croient que ce sont les petites choses, les choses personnelles, qui comptent. Pour citer Maya Angelou : ” J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. “

Un souvenir personnel : « Au début, lorsque nous créions la marque David Yurman, Sybil et moi avions beaucoup à apprendre. Parce que nous sommes tous les deux artistes, nous avons toujours appelé ce que nous faisions « l’Art du Commerce » et nous nous sommes efforcés de mélanger ces deux mondes. Ce dont je me souviens le plus, c’est comment Nordstrom nous a donné l’espace et l’opportunité non seulement d’apprendre, mais aussi d’être ouvert à notre point de vue.

Dave Grange

Dave Granger, président international de la marque K-Swiss et directeur général des Amériques, K-Swiss Global Brands

Ce qui distingue Nordstrom : « Nordstrom a été un partenaire ambitieux pour de nombreuses marques. C’est un certain nombre de domaines mélangés qui les distinguent. Les normes très élevées de présentation des magasins, les emplacements, l’assortiment de marques haut de gamme, le service client exceptionnel et la capacité d’atteindre une clientèle aussi large.

Un souvenir personnel : « J’ai déménagé aux États-Unis il y a 16 ans et je visitais le navire amiral de Seattle lors de l’une de mes premières visites nationales de vente au détail. Je regardais le rayon des chaussures pour hommes en bas quand un homme grand et très bien habillé est passé avec un visage gentil et un sourire. Il a parlé à de nombreuses personnes sur le sol et était vraiment engageant, ramassant des chaussures et bavardant. J’ai supposé qu’il était un client amical et régulier. Quelques minutes plus tard, un collègue avec qui j’étais a pointé du doigt et a dit : « C’est Blake Nordstrom. » Je me souviens encore avoir pensé à quel point c’était spécial que quelqu’un avec son niveau de responsabilité puisse être si connecté, intéressé, engagé et authentique. C’est mon premier souvenir et l’un de mes préférés.

Ari Hoffman, PDG Amérique du Nord, Ted Baker Londres

Ce qui distingue Nordstrom : « Cent vingt ans plus tard, Nordstrom est toujours une entreprise familiale, ce qui est évident dans la manière personnelle dont ils traitent leurs employés et leurs fournisseurs. L’engagement historique de Nordstrom envers le service et la fidélisation de la clientèle est sans égal. Ils sont toujours prêts à sacrifier le profit à court terme pour faire le bien à leurs clients et rester fidèles à leurs valeurs. J’admire particulièrement leur modestie et leur humilité, c’est ce qui rend notre relation réelle. »

Susan Itzkowitz

Susan Itzkowitz, présidente, Marc Fisher Footwear

Ce qui distingue Nordstrom : « Célébrer 120 ans est une étape incroyable qui témoigne de l’engagement sans précédent de Nordstrom envers la qualité, l’excellence et, plus important encore, envers ses marques, ses clients et ses fournisseurs. Depuis le premier jour, Marc Fisher Footwear a profondément apprécié notre relation avec Brian Costello et l’équipe Nordstrom. Grâce à une communication solide, une ouverture à une pensée originale, une concentration exceptionnelle et un dévouement au produit, nous nous sommes sentis très chanceux de créer une entreprise de chaussures solide avec un partenaire de premier ordre.

Deirdre Quinn, PDG, Lafayette 148

Un souvenir personnel : « En venant dans cette entreprise, j’ai toujours eu une affinité pour Nordstrom, une marque qui vit authentiquement ses valeurs. Je me souviens avoir assisté à leur [Women in Nordstrom] groupe en 2019 et Pete [Nordstrom] être là. Cela signifiait tout pour moi. Ils ont toujours été à l’avant-garde… faisant la promotion d’entreprises dirigées par des femmes, comme Lafayette 148, leaders en matière de dimensionnement inclusif et de durabilité. Il n’y a qu’une poignée d’entreprises de mode familiales comme nous, et Nordstrom montre que c’est une force, car elles ont toujours été capables de faire le bien tout en continuant d’évoluer et de rester pertinentes.

Jonathan Frankel, vice-président principal, Groupe Aldo

Ce qui distingue Nordstrom : « Tout le monde va dire service à la clientèle, ce qui est vrai, mais ce qui les distingue également, c’est l’engagement de leur équipe de direction à s’assurer qu’ils comprennent et apprécient vraiment ce que veut leur client. Ils sont attachés au produit, au produit, au produit. C’est motivant de travailler avec eux et nous pousse en tant que partenaire à offrir de la fraîcheur saison après saison.

Les 120 prochaines années : « Un leader du shopping x style de vie entièrement expérientiel, avec une fusion transparente entre l’exploration, l’éditorial et l’achat. Où aller pour expérimenter, apprendre et acheter.

Wayne Kulkin, PDG, P448

Ce qui distingue Nordstrom : « Nordstrom incarne tout ce que fait un grand détaillant : intégrité, passion, éthique de travail et service client indéfectible. »

Un souvenir personnel : « Le meilleur souvenir est une leçon que j’ai apprise de M. Bruce [Nordstrom] quand j’avais 19 ans. Nous avons eu une journée record dans le magasin pour lequel j’ai acheté. Il a appelé et a dit ses félicitations, ce qui était énorme. J’étais tellement excitée et j’ai répondu en partageant à quel point j’ai travaillé dur. Ce qu’il a dit m’a vraiment marqué : « Je n’appelle pas pour vous remercier, j’appelle pour remercier votre équipe. Cela m’a appris une leçon très rapide que je n’oublierai jamais.

Les 120 prochaines années : “[Nordstrom will be an] détaillant omnicanal international de service client dirigé par le numérique.

Blake Krueger, président et chef de la direction, Wolverine World Wide Inc.

Ce qui distingue Nordstrom : « Service, service, service. Nordstrom a commencé dans les chaussures et a continué à embaucher et à développer une équipe compétente et serviable au fil des ans. Son histoire en tant qu’entreprise familiale rend également Nordstrom unique, et cette approche va vraiment au-delà de leur équipe interne et s’étend à nous tous en tant que partenaires.

Un souvenir personnel : « Je me souviens surtout avec émotion de mes conversations avec Blake, qui nous a quittés bien trop tôt. Nous avons souvent discuté de la façon dont Nordstrom et Wolverine Worldwide pourraient aider les gens de l’industrie de la chaussure et poursuivre l’excellent travail accompli par la Two Ten Footwear Foundation. Donner en retour était, et continue d’être, une mission importante pour nous deux. »

Les 120 prochaines années : «Je pense que Nordstrom restera une expérience de vente au détail omnicanal fondamentale ici aux États-Unis. Je les vois continuer à offrir une sélection unique et soigneusement commercialisée de marques et de produits et, comme toujours, à être soutenus par une équipe compétente et serviable. La fondation et la réputation que Nordstrom a bâties se démarqueront toujours, et j’espère qu’il s’agira toujours d’une entreprise familiale dans 120 ans.

Steve Madden, photographié à New York en octobre 2019. ©2016 Brad Trent

Steve Madden, fondateur, Steve Madden

Ce qui distingue Nordstrom : « L’attention que Nordstrom porte à son entreprise de chaussures est extraordinaire. »

Un souvenir personnel : « Mon souvenir préféré est la vente de chaussures Blake Nordstrom, en 1981, lorsqu’il était l’acheteur du magasin du centre-ville de Seattle. J’ai été tellement impressionné par son souci du détail, et c’était un acheteur qui est devenu plus tard le PDG de l’entreprise.

Les 120 prochaines années : “À ce stade, ils auront des magasins sur Mars et Jupiter et j’espère que nous n’aurons pas de problèmes pour les y expédier.”