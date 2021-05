Les meilleurs documentaires sur HBO Max

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c’est une bonne idée de créer un compte HBO Max, en particulier en 2021. Et tandis que la collection de films, toutes ces émissions originales et même des programmes relaxants et captivants comme A World of Calm sont toutes de bonnes raisons pour vous inscrire à la version suralimentée du service de câble premium, les documentaires sur HBO Max sont parmi les meilleurs que vous trouverez aujourd’hui.

Des documentaires sentimentaux et instructifs comme Won’t You Be My Neighbor aux pièces classiques laconiques et carrément dérangeantes du cinéma documentaire comme Harlan County, aux États-Unis, il y a une liste apparemment interminable de grands films à portée de main avec HBO Max. Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs que le service de streaming a à offrir en termes de documentaires, mais il convient de noter que cela n’inclut pas toutes les grandes docuseries que le streamer a introduites depuis son lancement en 2020 (bien qu’elles valent toutes le détour) .