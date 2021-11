Les meilleurs dramas coréens à regarder absolument sur Netflix

Allons de l’avant et allons droit au but. Si vous avez un quelconque intérêt pour les K-dramas – et vous devriez le faire, car beaucoup d’entre eux se rapprochent de la perfection télévisuelle – Netflix est de plus en plus la source incontournable pour les fans. Le plus grand streamer au monde a déclaré qu’il dépenserait environ un demi-milliard de dollars cette année pour le seul contenu coréen. C’est pour continuer à investir dans une liste de contenu coréen qui a aidé Netflix à rassembler près de 4 millions d’utilisateurs dans le pays. Il a même construit une paire d’installations de production en Corée du Sud et a sorti un flux constant d’émissions et de films coréens originaux. Ce qui pose finalement la question : quels sont exactement les meilleurs drames coréens sur Netflix à diffuser en ce moment ?

Étant donné que « meilleur » est subjectif, une bonne façon de répondre à cette question consiste à identifier un certain type de K-drama Netflix. Ci-dessous, vous trouverez nos recommandations pour les plats coréens originaux de Netflix qu’un connaisseur du genre identifierait comme « à voir absolument ». Nous pouvons discuter de ceux qui sont les meilleurs. Mais tout cela, très certainement, doit au moins être vu. Il y a sept spectacles en tout ci-dessous. Et au moins certains d’entre eux méritent également de figurer sur les meilleures listes de télévision de fin d’année 2021. De plus, vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole non plus. Demandez à n’importe quel fan inconditionnel de K-drama, et ils indiqueront que certaines et peut-être même toutes ces émissions comptent parmi les meilleures de ce que Netflix a à offrir. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous.

Les meilleurs dramas coréens sur Netflix

Si vous avez besoin d’un guichet unique pour commencer, la page de destination K-drama de Netflix est un bon point d’entrée dans la catégorie. Ceux-ci sont tous regroupés de la même manière que le contenu Netflix sur votre page principale. Les catégories K-drama ici incluent tout, des « émissions télévisées savonneuses » à « Populaire », « Sci-fi » et plus encore.

Commençons par un ajout récent à la bibliothèque de Netflix, qui a fait ses débuts en février. Je devrais également ajouter la mise en garde : ce sont tous des K-dramas que j’ai vus. Il y en aura sans aucun doute que d’autres fans pensent qu’ils devraient figurer sur une liste comme celle-ci – je ne les ai pas encore abordés. Ceci est mon classement complètement subjectif pour le moment, alors gardez cela à l’esprit.

Vincenzo

Vincenzo est un parfait exemple de quelque chose que j’ai rencontré pendant la pandémie de coronavirus. Coincé à la maison, je me suis retrouvé à graviter vers les tarifs de streaming internationaux, y compris des émissions coréennes comme celle-ci. Et on dirait que tant de K-dramas, y compris Vincenzo, essaient de vous bombarder de tout et de tout ce que vous pourriez aimer. Vincenzo, en particulier, englobe la comédie, le drame, l’action, l’espionnage commercial et l’intrigue, un peu de romance – quelque chose, en d’autres termes, pour tout le monde.

Un bref résumé de l’intrigue : Vincenzo Cassano est avocat et consigliere pour la mafia italienne. Il retourne dans son pays natal, la Corée, et se lie rapidement avec un PDG corrompu et ses sbires. Vincenzo s’en prend aux méchants comme on peut s’y attendre d’un mafieux élégant. Il défend également une coterie de propriétaires de petites entreprises, qui forment le cœur de l’émission. Il y a beaucoup trop de rebondissements dans Vincenzo pour les compter, donc vous ne vous ennuierez jamais. Il n’y a qu’une seule saison (encore une fois, une sorte de caractéristique des K-dramas), vous n’avez donc pas à faire un investissement énorme ici. C’est une pure télé d’évasion, d’un genre qui se traduit dans n’importe quelle langue.

Crash Landing sur vous

Crash Landing on You obtient mon vote pour le n°1, le meilleur drame coréen sur Netflix.

L’intrigue : une riche héritière sud-coréenne fait du deltaplane et se fait emporter à travers la frontière dans une tempête. Elle atterrit dans une forêt nord-coréenne. Dans un arbre, où elle s’écrase dans les bras d’un beau soldat d’élite nord-coréen.

Vous pouvez probablement deviner où va celui-ci.

Comme avec Vincenzo, CLoY (l’acronyme par lequel les fans se réfèrent à la série) regorge de tout, de la romance à la comédie, en passant par le drame, les séquences d’action, les décors à gros budget, la bromance d’ensemble et l’action d’espionnage, ainsi que avec bien plus. Soyez averti : vous tomberez littéralement amoureux de tous ces personnages, et vous pourriez même vous sentir prêt à marcher devant le siège de Netflix en signe de protestation une fois que vous aurez terminé celui-ci. C’est parce qu’il n’y aura pas de saison 2. Essayez-le, cependant. Vous verrez ce que nous voulons dire (Mais vous SEREZ satisfait, dans l’ensemble, car celui-ci est absolument le meilleur des meilleurs).

Recherche : WWW



Si vous me permettez un autre point de privilège personnel, recherchez : WWW est mon n°2 K-drama parmi tous ceux que j’ai envoyés à ce stade. L’histoire est géniale – il n’y en a pas une, mais une poignée d’histoires imbriquées qui s’emboîtent assez bien. Mais j’aime tellement celui-ci parce que les trois femmes au centre de ce drame sont si bien écrites et interprétées, à un degré si rafraîchissant à voir dans une émission de télévision.

Au cœur de l’histoire se trouvent deux sociétés fictives de portail Web de type Yahoo à Séoul : Unicon et Barro. Deux des trois femmes clés de la série travaillent pour Barro, tandis que l’autre est cadre supérieur chez Unicon.

L’exécutif d’Unicon, à divers moments de la vie des deux autres, a été une sorte de mentor / figure de sœur aînée pour eux deux. Les deux femmes Barro, quant à elles, sont à peu près complètement opposées. L’une est dédiée à sa carrière et ne s’accorde pas beaucoup de temps pour l’amour. L’autre est une femme forte, passionnée, un peu entêtée mais aussi vulnérable en amour. Ces deux femmes se disputent également un peu sur la direction de Barro – en particulier, comment augmenter sa part de marché afin de détrôner enfin le meilleur chien, Unicon.

Les intrigues de ces trois femmes portent définitivement le spectacle à elles seules. Les hommes, je peux les prendre ou les laisser – à l’exception de la star de la série télévisée dont l’une des trois femmes, Scarlett, finit par tomber amoureuse.

Les deux éléphants dans la pièce – Squid Game et Hellbound

Une scène de la série « Squid Game » de Netflix. Source de l’image : Netflix

Il serait tout à fait absurde, en attendant, de laisser deux ajouts relativement nouveaux de K-drama à Netflix en dehors de cette liste.

Squid Game et Hellbound ont tous deux des scores de critiques incroyablement élevés chez Rotten Tomatoes (Hellbound a en fait un score parfait de 100%). Ils sont également parmi les plus grandes sorties Netflix jamais – de tout genre. C’est selon le streamer lui-même.

La grande chose à leur sujet est que, bien qu’ils soient sortis indépendamment les uns des autres, ils fonctionnent également comme une sorte de couple philosophique si vous les regardez dos à dos. Le premier offre une vision assez sombre de la nature de chien mangeur de chien, gagnant-tout-prend du capitalisme. Squid Game oppose 456 participants les uns contre les autres dans une série de jeux où le prix ultime est de 45,6 milliards de won. C’est juste que… eh bien, tous les autres concurrents sont tués en cours de route.

Pendant ce temps, Hellbound se débat avec les implications de la foi aveugle. Voici l’histoire : un visage effrayant se matérialise pour dire aux pécheurs qu’ils ont été marqués pour la mort. À l’heure dite, pile à l’heure, trois démons effrayants et massifs se présentent pour soumettre la victime à un passage à tabac. Après quoi ils sont incinérés, envoyant leur âme sur son chemin. « D’incroyables manifestations de l’enfer ont lieu au milieu de Séoul devant la foule », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Des êtres mystérieux condamnent les individus à être liés à l’enfer, et des êtres d’un autre monde apparaissent exactement à l’heure spécifiée pour tuer les condamnés dans un incendie brutal. »

Si la série s’arrêtait là, ce serait déjà une série télévisée suffisamment convaincante. Mais la série ajoute quelques touches créatives supplémentaires qui vous attirent encore plus. Comme un groupe de style QAnon qui excite les gens dans une frénésie avec ses propres idées bizarres sur ce qui se passe. Il y a des tonnes de rebondissements et les personnages sont tous complétés par des histoires en trois dimensions.

Deux mentions honorables

Mon nom



Celui-ci est sorti plus tôt cette année. Et bien que je reste normalement à l’écart des drames policiers dans n’importe quelle langue, quelque chose à propos de Mon nom m’a attiré et m’a donné envie de le vérifier. Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais absolument pourquoi je suis resté tout le long et j’en ai été si époustouflé. La raison en est Han So-hee, l’actrice qui joue le rôle de la fille d’un homme qu’elle a vu assassiné sous ses yeux.

Son père, nous comprenons, faisait partie d’un gang de drogue. Et tandis qu’elle et son père ne se sont pas beaucoup vus pendant qu’elle grandissait, ils ont commencé à se reconnecter à mesure qu’elle grandissait.

Un jour, sur le chemin de son appartement, quelqu’un l’abat. Alors que sa fille ne peut que regarder, impuissante, à travers le trou de la serrure de sa porte d’entrée. Alors que décide-t-elle de faire ? Rejoignez la bande. Demandez-leur de la former. Se soumettre à un régime brutal sur la route de la rupture. Tout cela pour qu’elle soit prête, tout à fait prête, à traquer le meurtrier de son père et à se venger.

Chaque fois que Han So-hee est à l’écran, vous ne voulez pas la quitter des yeux. Je sais que c’est la nature du travail d’un acteur, mais dans son cas, vous avez vraiment l’impression de regarder une jeune femme en colère, vulnérable, fragile, brisée et extrêmement mortelle. Même quand elle ne dit rien du tout, elle porte tout cela sur son visage et dans la façon dont elle se porte. Dans l’ensemble, l’écriture ici est excellente et les rebondissements sont un peu prévisibles mais bien gérés. Mais mettez celui-ci sur votre liste pour aucune autre raison que d’être séduit par un talent d’acteur singulier.

Liste de lecture de l’hôpital

« Chaque jour est extraordinaire pour cinq médecins et leurs patients à l’intérieur d’un hôpital, où la naissance, la mort et tout le reste coexistent », lit-on dans la description officielle de Netflix pour Hospital Playlist.

Celui-ci me rappelle Scrubs, en termes de mélange de tons à la fois comiques et sérieux. Les personnages pratiquent la médecine. Il y a aussi le lien normal que nous voyons entre amis. Et ils sont aussi tous dans un groupe ensemble. La liste de lecture de l’hôpital est un autre favori des fans. Il figure sur toutes les listes des « Meilleurs drames coréens », et les fans du genre devraient absolument le vérifier.

