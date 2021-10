Les meilleurs échanges pour échanger Shiba Inu

Le jeton Shiba Inu (SHIB) est resté fort malgré la révélation d’Elon Musk de ne pas le posséder; quelque chose qui, selon la plupart des investisseurs, ferait chuter la devise.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce SHIB, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour échanger des pièces SHIB

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que le Shiba Inu (SHIB) ?

Shiba Inu (SHIB) est une pièce de monnaie à cheville de chien dont la popularité est à la hausse depuis son dévoilement. C’est un concurrent proche de Dogecoin.

Il a reçu beaucoup de soutien de la communauté dog meme, en particulier de ceux qui ont raté la bombe Dogecoin.

Sa popularité sur les réseaux sociaux a récemment dépassé celle de Dogecoin et Bitcoin, qui sont parmi les crypto-monnaies les plus populaires en ce moment.

Devriez-vous acheter des pièces SHIB aujourd’hui ?

Si vous recherchez une pièce de monnaie pour chien à un prix prometteur, la pièce SHIB est un bon choix. Il devrait pomper comme le dogecoin et surpassera probablement Dogecoin à l’avenir.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Shiba Inu

La divulgation par Elon Musk de ne pas posséder de pièces SHIB prétend que la pièce de chien est auto-construite et ne repose pas sur le pompage de célébrités populaires. De plus, la révélation n’a pas eu d’effet majeur sur la pièce et on s’attend à ce qu’elle poursuive sa tendance haussière.

Couverture des médias sociaux Shiba Inu

Nous n’avons pas besoin d’Elon pour $ shib. Affaire et point : nous avons mangé cette trempette rapidement. Rendez-vous à 0.001 avec listing brûlage et robinhood 😎 – MAJESTIC : (@MajesticDrama) 24 octobre 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent