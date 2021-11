Les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit de Samsung baissent de prix sur Amazon : maintenant seulement 120 € en 4 couleurs | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont la meilleure qualité sonore et la suppression active du bruit, ils ont également amélioré leur autonomie.

Ce sont les écouteurs les plus récents et les plus avancés de Samsung et vous pouvez maintenant les prendre à un bon prix car ils ont baissé de prix sur Amazon. Ils l’ont également fait dans MediaMarkt.

c’est les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2, qui en plus d’être léger et d’avoir une excellente batterie, offrir une suppression active du bruit afin que vous puissiez vous concentrer sur une tâche ou écouter de la musique sans distraction.

Le prix auquel on le trouve sur Amazon n’est que de 120,99 euros, l’un de ses prix les plus bas compte tenu du fait que son prix officiel est de 150 euros.

Casque d’écoute à réduction de bruit totalement sans fil de Samsung, disponible en 4 couleurs et avec une résistance à l’eau et une autonomie de 5 heures.

De plus, sur Amazon, vous pouvez les obtenir en différentes couleurs. Ils sont disponibles en noir, blanc, vert et violet. Bien sûr, en noir ce sont les moins chers, les autres modèles vont jusqu’à 123 ou 132 euros.

Sur MediaMarkt, ils sont également disponibles à la vente. Bien que dans ce cas, il s’agisse d’une offre limitée pour la journée sans TVA qu’ils célèbrent, ils peuvent être achetés dans les quatre couleurs pour 123,14 euros.

Comme nous vous le disions dans l’analyse des Galaxy Buds 2, ces écouteurs se distinguent avant tout par l’amélioration de la qualité sonore, de l’autonomie et de la suppression du bruit.

La batterie a maintenant 5 heures d’utilisation avec suppression du bruit activée, jusqu’à 7 heures sans. De plus, si nous ajoutons son boîtier de charge de 472 mAh, cela ajoute 3 autres charges complètes supplémentaires.

Ce sont les meilleurs écouteurs de sport que vous pouvez acheter dans différentes gammes de prix, en solde et qui bénéficient également de la livraison gratuite.

Ce sont des casques antibruit haut de gamme, provenant notamment d’une marque comme Samsung et qui en plus d’être compatibles avec leurs mobiles, lou ils sont avec n’importe quel appareil Android et même avec iPhone.

Si vous cherchez des écouteurs de ce type bien attachés à votre oreille, pour qu’ils ne bougent pas et même pour que vous puissiez faire du sport avec, les Galaxy Buds 2 sont une bonne option et avec des couleurs pour tous les goûts.

Si vous les achetez sur Amazon, vous bénéficierez de la livraison gratuite, mais seulement si vous êtes un utilisateur Amazon Prime, vous les obtenez avec livraison gratuite et rapide. Inscrivez-vous gratuitement et essayez-le pendant 30 jours sans engagement.

