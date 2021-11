Les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung bénéficient d’une remise importante pour le Black Friday

Je reçois beaucoup d’écouteurs sans fil pour examen au cours d’une année, et si je devais en choisir un comme option exceptionnelle en 2021, j’irais avec le Galaxy Buds Pro. Les écouteurs fonctionnent dans les domaines qui me tiennent à cœur : ils ont un son fantastique, ne sont pas inconfortables même avec une utilisation prolongée, atténuent incroyablement bien l’environnement et durent plus de cinq heures avec une charge complète.

En substance, Samsung a créé l’un des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter aujourd’hui. Et en ce qui concerne l’achat, les Galaxy Buds Pro sont maintenant en vente pour 150 $, soit 50 $ de moins que leur prix de lancement de 200 $. Si vous attendiez un accord sur ces écouteurs, c’est le moment d’agir.

Ce qui distingue les Galaxy Buds Pro, c’est la suppression active du bruit ; Samsung n’a commencé à proposer le mode sur ses écouteurs qu’à partir de l’année dernière, mais il est au même niveau que Sony et Bose dans ce domaine. Les Buds Pro font un travail fantastique pour supprimer les sons à basse fréquence, et lorsque vous avez besoin d’entendre des sons extérieurs, un mode de transparence très utile est intégré.

Ce sont également l’un des écouteurs sans fil les plus performants du marché aujourd’hui. Il y a une large scène sonore avec des aigus brillants et des graves serrés, permettant à votre musique de vraiment briller. Les écouteurs tiennent bien dans vos oreilles, mais ils ne sont pas du tout inconfortables même après trois à quatre heures d’utilisation ; c’est autre chose que j’aime dans le Buds Pro.

Économisez 25% sur les Galaxy Buds Pro

Bien sûr, il y a beaucoup de possibilités de personnalisation ici, y compris la possibilité de modifier le son à votre guise. Je n’aime pas que certaines des options de personnalisation soient limitées aux téléphones Galaxy et que la commutation rapide soit également exclusive aux appareils Samsung. Mais si vous êtes déjà investi dans cet écosystème, vous constaterez que les Buds Pro s’intègrent parfaitement au reste de votre équipement.

La durée de vie de la batterie est également plus que suffisante, les Buds Pro durent plus de cinq heures avec une charge complète. Vous pouvez utiliser le port USB-C ou le chargement sans fil, et il existe également une résistance à l’eau IPX7, ce qui fait de ces écouteurs un choix fantastique pour les entraînements. C’est l’une des meilleures offres d’écouteurs Black Friday que vous trouverez cette année, donc si vous souhaitez passer aux écouteurs sans fil haut de gamme, c’est le meilleur moment pour le faire.

