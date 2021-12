Les meilleurs éléments pour Invoker

Il est temps de jeter un œil à l’un des héros les plus intéressants du jeu – Invoker – certains des meilleurs objets que vous pouvez obtenir et comment utiliser tout son potentiel.

Si un héros de Dota 2 se démarque, ce doit être Invoker. Contrairement à tous les autres mid laner, ce héros possède un ensemble de compétences unique qui lui permet de lancer beaucoup plus de capacités. Bien que cela le rende extrêmement dangereux, Invoker fait également partie des héros difficiles à maîtriser. C’est pourquoi vous ne le voyez pas si souvent dans les tranches inférieures du RMM.

L’une des choses les plus importantes que nous aimerions souligner à propos de ce héros est qu’il est un mid laner définitif. Certaines équipes professionnelles ont essayé de l’utiliser comme support, mais ce n’est probablement pas une bonne idée de le faire dans les pubs. Bien qu’il soit capable d’aider ses coéquipiers de nombreuses manières, Invoker a besoin de beaucoup de niveaux pour être efficace. Inutile de dire que le héros ne peut pas faire cela en position de soutien.

Une fois que vous avez choisi votre voie, la prochaine décision importante que vous devez prendre est liée à vos articles. Invoker est l’un des héros qui peut utiliser presque tous les objets du jeu, selon la situation. Cependant, certains d’entre eux se démarquent définitivement, alors examinons attentivement ce sur quoi vous devriez vous concentrer.

Bottes de voyage

Le premier élément de la liste est Boots of Travel. S’il est vrai que cet objet ne l’aide pas à lancer plus de sorts, il a un effet énorme sur sa capacité de survie. Invoker est l’un des héros qui peuvent anéantir l’équipe ennemie en quelques secondes, mais il est extrêmement fragile au début. Ce qui est encore plus ennuyeux, c’est qu’il est super lent par rapport aux autres midlaners de haut niveau. En conséquence, il doit obtenir des bottes de voyage, un objet qui lui permettra également de se téléporter en cas de besoin.

Bien que cet article ne soit pas bon marché, c’est quelque chose que de nombreux joueurs d’Invoker recherchent. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que ce soit l’un des meilleurs articles que vous puissiez obtenir pour lui.

Main de Midas

Hand of Midas est l’un des « méta objets », ce qui signifie qu’il peut y avoir des cas où vous n’en aurez pas besoin. Cela étant dit, Invoker est un héros qui a besoin d’autant d’expérience que possible et de tonnes de ferme. C’est pourquoi l’achat de Hands of Midas le plus rapidement possible en vaut généralement la peine à long terme.

La chose importante dont vous devez vous souvenir à propos de cet article est que vous devez l’obtenir dès le début. Si vous parvenez à l’acheter tôt, vous pouvez l’utiliser plus longtemps et maximiser son efficacité. En d’autres termes, il n’est pas recommandé d’opter pour cet article si vous ne l’obtenez pas avant la 20e minute.

Sceptre d’Aghanim

Le premier article à gros prix qui est un must pour chaque joueur Invoker; quelle que soit sa position, est le sceptre d’Aghanim. C’est l’un des objets qui fait une énorme différence pour Invoker car ses sorts gagnent un niveau supplémentaire. En d’autres termes, ils deviennent beaucoup plus puissants en fin de partie, ce qui est toujours bon pour un lanceur de sorts.

Le sceptre d’Aghanim est si important pour Invoker que beaucoup de gens l’apprécient lorsqu’ils achètent Midas. Bien que ce ne soit pas l’article le moins cher du jeu, il n’est pas si cher non plus. Cela signifie que la plupart des joueurs d’Invoker peuvent l’obtenir relativement tôt et être plus efficaces lors des combats en équipe.

Sceptre divin d’Eul

Il y a quelques années, c’était l’un des éléments les plus populaires pour Invoker. S’il est vrai que beaucoup de gens l’utilisent de manière défensive, Eul’s peut aider Invoker à décrocher sa combinaison mortelle Sunstrike, Chaos Meteor et Deafening Blast, qui est généralement capable de tuer presque tous les héros du jeu.

Pour le meilleur ou pour le pire, ce combo de sorts n’est plus aussi populaire qu’avant. Cela a certainement un effet sur la popularité d’Eul, mais certaines personnes achètent cet objet pour l’utiliser de manière défensive. N’oubliez pas que vous pouvez toujours l’utiliser sur vous-même, suivi d’une rapide Ghost Walk.

Dague clignement

Blink Dagger est l’un des éléments qui peuvent ne pas sembler bien sur Invoker au début. Cependant, il peut faire des merveilles car le héros a besoin d’avoir une bonne position pour « fonctionner ». Le fait que vous puissiez cligner des yeux et utiliser vos combinaisons de sorts pendant les combats en équipe rend cet objet vraiment spécial. N’oublions pas non plus qu’il est bon marché, vous pouvez donc l’obtenir tôt et utiliser son potentiel plus longtemps.

En plus de l’utiliser de manière offensive, Blink peut également bien fonctionner lorsque vous souhaitez échapper à des situations délicates. Comme Invoker n’a pas beaucoup de mécanismes défensifs, il est important de disposer d’un outil fiable à utiliser en cas de besoin.

Faux de Vyse

Avoir la possibilité de lancer un sort à quelqu’un de l’équipe ennemie est toujours un plus. C’est pourquoi il n’est probablement pas surprenant que Invoker fonctionne bien avec cet élément. En plus de lui permettre de jeter un sort à quelqu’un, Scythe of Vyse fournit également des charges d’intelligence, ainsi qu’une régénération de mana. Ce sont toutes des statistiques importantes pour le héros, faisant de cet élément l’une des options incontournables pour chaque joueur Invoker.

Orbe de rafraîchissement

C’est l’un des objets qui peuvent faire des merveilles dans de nombreuses situations pour un certain nombre de héros. Cependant, Invoker est le mid laner qui en profite le plus car il peut lancer tous ses sorts une deuxième fois. Inutile de dire que cela fait du héros l’un des lanceurs de sorts les plus dangereux du jeu, car il peut littéralement tuer toute l’équipe s’il obtient de bons coups de soleil et des météores.

Malheureusement, Refresher Orb est cher et son utilisation coûte beaucoup de mana. C’est pourquoi la plupart des joueurs Invoker l’achètent en fin de partie.