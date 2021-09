Les meilleurs élévateurs et abatteurs de cette année

Le basket, disent-ils, est un sport à lien fort. Le football, en revanche, est un sport de maillon faible. En d’autres termes, les résultats sont souvent déterminés par des défaillances momentanées et des défaillances défensives, de sorte que les grandes équipes sans maillon faible ont tendance à gagner, plutôt que des superstars individuelles accompagnées de dix compagnons.

Coupure à LeBron ramassant des bagues pour Miami, Cleveland et les Lakers par pure force de volonté. Les superstars ne sont pas seulement la partie la plus excitante du sport ; ce sont les maillons forts qui décident des résultats. Ils sont la NBA. Aucune ombre prévue, Jordan Clarkson.

Obtenir de bonnes statistiques dans NBA 2K est donc important. * Met la meilleure voix d’Al Pacino * Waddya a, 2K22 ?

Le grand homme des Nuggets, Jokic, a marqué comme un centre de 6 pieds 11 pouces n’a pas le droit de faire depuis qu’il a signé cette prolongation de contrat en 2018. Quand vous voyez les records de Wilt Chamberlain dégringoler à la suite de vos performances sur le terrain, tu sais que tu vas plutôt bien.

Après avoir pris du poids pour éviter d’être bousculé, puis tout démonté pour la dernière saison, le Joker s’est mérité le prix MVP de la saison régulière. Et il est toujours en panne l’année dernière. Que doit faire un géant serbe ?

Celui-ci est probablement dû à des problèmes de blessures, mais rassurez-vous, joueurs de Nuggets MyGM, il est toujours une bête totale.

S’il y a un cas pour le déterminisme nominatif, les frères Lonzo et LaMelo Ball parmi les trois meilleurs choix de repêchage de la NBA le font. Imaginez s’ils s’étaient plutôt concentrés sur le hockey sur glace.

LaMelo a réussi son statut de premier choix pour les Hornets en battant le record de Markelle Fultz et en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer un triple-double. Quelques semaines plus tard, le joueur de 19 ans est également devenu le plus jeune joueur à enregistrer un match de 30 points.

Il y a beaucoup – disons, d’excitation – dans l’avenir de Buzz City pour Ball, et cela se reflète dans ce que certains considéreraient comme une modeste mise à niveau OVR d’un point par rapport à l’année dernière.

Le pionnier LeBron a 36 ans maintenant. Si quoi que ce soit, c’est encore étonnamment jeune – il est la force dominante de la ligue depuis que Mean Girls est sorti dans les cinémas. Pourtant, le temps nous ridiculise tous, et même un aimant de bague de championnat avec des deltoïdes de la taille de Muggsy Bogues a une date d’expiration.

Il ne l’a certainement pas encore atteint, mais avec une baisse d’un point par rapport à l’année dernière, 2K dit que M. James n’est plus de loin le meilleur talent de la ligue. Trois autres joueurs partagent une note de 96 OVR, en fait…

… Et Kawhi est l’un d’entre eux. Cela signifie, enfin, que le joueur le plus sous-estimé de la ligue au cours de la dernière décennie est probablement correctement évalué maintenant. Sa tendance à la timidité médiatique et sa concentration sur les principes fondamentaux sur le terrain qui caractérisent les Spurs de l’ère Popovich l’ont tenu à l’écart des projecteurs au début de sa carrière, mais depuis qu’il a remporté un ring à Toronto, puis a fait un passage extrêmement médiatisé aux Clippers dans le après l’intersaison, Leonard est devenu l’un des SF d’élite – et l’apologiste cornrow le plus célèbre – de la ligue. Ayez un point supplémentaire sur votre OVR, Kawhi.

Peut-être le joueur le plus controversé de la ligue, mais certainement l’un des plus efficaces. Le pas euro et les ajustements souples de Harden lorsqu’il prend son envol démontrent son talent rare, mais les 20 points qu’il obtient à la ligne tous les soirs sont ce qui gagne des matchs.

Les blessures ont ralenti un Nets PG/SG autrement injouable, et sa note cette année raconte cette histoire. Il fait toujours partie de l’élite absolue de la ligue, mais à mesure que son âge augmente et que les blessures s’accumulent, les défenseurs ont au moins une demi-chance de le garder hors du seau ou de la bande en 2K22.

Gagner un championnat change les choses. Rien ne renforce le potentiel d’un joueur comme de glisser une bague à son doigt, et cela le prouve avec le vétéran des Bucks, Khris Middleton. Il se situe en moyenne à près de 20 PPG depuis que Giannis était encore un espoir de repêchage, mais il est juste de dire que les feux de la rampe lui ont échappé.

Eh bien, allez-y et saluez, M. Middleton, avec votre nouvelle note brillante de 88 OVR. Trois points est un ajustement sérieux par rapport aux normes NBA 2K, et si quelqu’un a des arguments contre celui-ci, nous aimerions l’entendre.

Quelles étranges années ça a été pour les fans de Warriors. D’apparaître comme une dynastie victorieuse impérieuse en 2018-19 à terminer au plus bas dans l’ouest avec seulement 15 victoires en 2019-20… and Co. sur un chapeau pour ce jeu.

Comme le Harden nouvellement abaissé, les blessures ont eu leur mot à dire sur l’efficacité de Curry sur le terrain et se traduisent par un nouveau 96 OVR dans le match. Il est toujours le meilleur tireur à trois points de la ligue, et il peut toujours se casser les chevilles en haussant les sourcils. Il n’est tout simplement plus tangiblement meilleur que KD ou Giannis, quelle que soit la métrique abstraite que constitue l’OVR.

Qui a fait que les Hawks ont fait un gros gain lors de la dernière intersaison? Mmhmm, oui… Je vois que nous avons quelques menteurs qui lisent cet article.

Il est vrai qu’Atlanta a construit une liste jeune et passionnante depuis quelques années maintenant, mais jusqu’à la saison dernière, ils étaient restés des habitants pérennes des sous-sols de la Conférence Ouest depuis… eh bien, depuis qu’ils sont passés des habitants des sous-sols de la Conférence Est.

Les efforts extraordinaires de Trae Young en séries éliminatoires ont été une grande partie de ce succès, il se retrouve donc à juste titre parmi les rangs de la véritable élite dans le match de cette année.

Nous ne pouvons pas comprendre celui-ci. Qu’est-ce que Domantas a mal fait ? Bien sûr, il a raté le reste de la saison 2019-2020 après l’arrêt de mars en raison d’une blessure et d’une intervention chirurgicale, mais il était de retour au plus haut niveau la saison dernière. Il s’est même retrouvé dans le All-Star Game, bien qu’en remplacement d’une blessure pour KD. C’était peut-être le record de saison légèrement anonyme des Pacers, ou peut-être que les autres élites ont juste un peu plus d’élite autour de lui. Tu es toujours un 87 dans nos cœurs, Domantas.

Ce n’est probablement pas une coïncidence totale si le changement radical de fortune des Warriors mentionné ci-dessus s’est produit au moment exact où Kevin Durant et cette envergure de 7 pieds 5 pouces ont emballé pour les Nets. Depuis lors, il n’a maintenu que ce niveau incroyablement élevé de compétitivité, de professionnalisme et un toucher doux que personne avec une envergure de 7 pieds 5 pouces ne devrait être capable de posséder.

Et pourtant, voici KD, sur le point de commencer sa 14e saison NBA (l’homme jouait pour les Sonics, pour avoir crié à haute voix), évalué à égalité avec LeBron, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard.

C’est quelque chose, n’est-ce pas ? Il n’est probablement pas trop contrarié par le maintien de ce 96 OVR.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

