Les meilleurs endroits pour acheter des pièces YOYOW

Après une longue période dans le froid, le prix YOYOW a commencé à augmenter et a été vu se négocier à environ 50 % et au-dessus de 0,03 $. De nombreux investisseurs luttent maintenant de peur d’être laissés pour compte dans le récent élan.

En conséquence, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est YOYOW et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des pièces YOYOW en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces YOYOW en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces YOYOW que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter YOYOW en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que la pièce YOYOW ?

YOYOW coin est la crypto-monnaie native du réseau blockchain YOYOW (You Own Your Own Words). Si vous entendez parler de la blockchain YOYOW pour la première fois, il s’agit d’un réseau de valeur de contenu de médias sociaux.

La contribution au contenu des participants est notée et évaluée à l’aide d’un mécanisme de consensus de preuve de flux et récompensée par une pièce YOYOW.

Son objectif est de devenir la version blockchain des plateformes de médias sociaux centralisées comme Facebook, Zhihu et Quora.

Dois-je acheter YOYOW aujourd’hui ?

YOYOW pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il est lié aux médias sociaux, qui ont un grand potentiel.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix YOYOW

Les mouvements récents des prix du marché YOYOW signalent la probabilité d’un rallye haussier qui pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois.

La pièce s’échangeait en dessous de 0,03 $ au cours des derniers mois et une cassure au-dessus de 0,03 $ a convaincu certains investisseurs qu’elle sera bientôt en mesure de tester le niveau de 0,05 $. La pièce s’est échangée à environ 0,05 $ en avril et si elle franchit le cap avec un élan clair, elle pourra peut-être tester le prochain niveau clé à 0,10 $.

Couverture YOYOW sur les réseaux sociaux

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent