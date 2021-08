Les meilleurs endroits pour acheter du Bitcoin Lightning (LBTC) après avoir augmenté de 145% mardi

Le 10 août, Lightning Bitcoin (LBTC), une crypto-monnaie relativement nouvelle, a fait une surprenante poussée haussière qui l’a vu augmenter de 145% en moins de 24 heures. Et contrairement à d’autres tendances similaires où le marché a tendance à se replier pour corriger la hausse soudaine des prix, Lightning Bitcoin (LBTC) semble prêt à continuer de s’appuyer sur la récente tendance haussière pour aller encore plus haut.

En raison de l’énorme augmentation du prix du Lightning Bitcoin (LBTC), les investisseurs se penchent désormais sur la crypto-monnaie et ont du mal à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter. En conséquence, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Lightning Bitcoin (LBTC) et où l’acheter.

Comment et où acheter Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de Lightning Bitcoin (LBTC) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que Lightning Bitcoin (LBTC) ?

Lightning Bitcoin (LBTC) est la crypto-monnaie native de la blockchain Lightning Bitcoin. Vous entendez probablement parler de la blockchain Lightning Bitcoin pour la première fois, mais ce n’est pas un problème. C’est le récent hard fork de Bitcoin.

Lightning Bitcoin utilise un mécanisme de consensus appelé Delegated Proof of Stake (DPoS) qui améliore la vitesse de transaction, la rend plus décentralisée et garantit sa compatibilité avec les contrats intelligents.

Les utilisateurs de Lightning Bitcoin génèrent des pièces LBTC grâce au minage, tout comme Bitcoin.

Devriez-vous acheter Lightning Bitcoin (LBTC) aujourd’hui ?

Lightning Bitcoin (LBTC) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il s’agit d’une nouvelle crypto-monnaie qui présente de grandes perspectives de croissance.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix Lightning Bitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) est un nouveau crypto et en tant que tel, il pourrait être difficile de faire une prédiction de prix décisive car il n’y a pas assez de données historiques à utiliser. Cependant, la devise a montré une certaine résistance et pourrait encore augmenter dans les prochains jours.

Couverture des médias sociaux Lightning Bitcoin (LBTC)

Devinons la prochaine position cible ! #LBTC #haussier

Vous voulez en savoir plus sur LBTC ? rejoignez IN TG grouphttps: //t.co/8MVLUVsvwO pic.twitter.com/46f8YK3VqJ – Bitcoin éclair [LBTC] (@LightningBTC) 14 avril 2021

Fièrement d’annoncer que $ LBTC est maintenant disponible pour échange avec $ BTC $ ETH $ USDT sur InstaSwap. LBTC est un protocole Internet-of-Value instantané, sécurisé, évolutif et presque gratuit pour les paiements mondiaux @InstaSwap_io @LightningBTC. Pour en savoir plus : https://t.co/09IfZHynKo pic.twitter.com/AxJVQhfMlK – InstaSwap (@InstaSwap_io) 18 septembre 2019

