Les meilleurs endroits pour acheter IOTX après une augmentation de 341% 7 jours | Invezz

Les prix de l’IoTeX (IOTX) ont grimpé en flèche ces derniers jours pour passer à autre chose et atteindre un nouveau sommet historique de 0,1224 $ le 11 août. En conséquence, les investisseurs se démènent pour ajouter IOTX à leur portefeuille d’actifs cryptographiques.

En raison de la demande croissante d’IoTeX (IOTX) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est l’IoTeX (IOTX) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter IoTeX (IOTX) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter IoTeX (IOTX) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces IoTeX (IOTX) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter IoTeX (IOTX) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que l’IoTeX (IOTX) ?

IoTeX (IOTX) est la crypto-monnaie native de la blockchain IoTeX. Si vous entendez parler de la blockchain IoTeX pour la première fois, il s’agit d’une plate-forme décentralisée qui vise à garantir que les machines et les personnes peuvent interagir avec une confiance garantie.

IoTeX a été lancé en 2017 en tant que plate-forme open source décentralisée.

IoTeX utilise un mécanisme de consensus innovant appelé Roll-DPos, ce qui le rend compatible avec EVM.

Devriez-vous acheter IoTeX (IOTX) aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix, IoTeX (IOTX) pourrait être un bon investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix IoTeX

Le prix de l’IoTeX (IOTX) devrait poursuivre sa tendance haussière après avoir dépassé son précédent record. La tendance haussière est implacable depuis le 4 août et son élan semble se renforcer de jour en jour.

Couverture des médias sociaux IoTeX (IOTX)

IoTeX a connu un mois de juillet record avec + 600% de croissance des portefeuilles et de l’activité réseau ! ?? Des nouveaux produits aux listes d’échanges en passant par les événements mondiaux, nous avons présenté l’IoTeX au grand public – obtenez tous les détails dans notre mise à jour mensuelle de juillet. ➡️ Lisez-le maintenant : https://t.co/KAWUk7r7KX $ IOTX – IoTeX (@iotex_io) 10 août 2021

