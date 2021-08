Les meilleurs endroits pour acheter Lightning Bitcoin (LBTC) après avoir bondi de 145% mardi Crypto new media

in

Le 10 août, Lightning Bitcoin (LBTC), une crypto-monnaie relativement nouvelle, a fait une surprenante poussée haussière qui l’a vu augmenter de 145% en moins de 24 heures. Et contrairement à d’autres tendances similaires où le marché a tendance à retracer pour corriger la flambée soudaine des prix, le Lightning Bitcoin (LBTC) semble prêt à continuer de s’appuyer sur la récente tendance haussière pour aller encore plus haut.

En raison de l’énorme augmentation du prix du Lightning Bitcoin (LBTC), les investisseurs lorgnent maintenant la crypto-monnaie et se démènent pour trouver les meilleurs endroits pour l’acheter. En conséquence, Invezz a créé un bref article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Lightning Bitcoin (LBTC) et où l’acheter.

Comment et où acheter le Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter le Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto selon la forme autorisée) pour acheter le montant de Lightning Bitcoin (LBTC) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter Lightning Bitcoin (LBTC) en ligne :

Qu’est-ce que Lightning Bitcoin (LBTC) ?

Lightning Bitcoin (LBTC) est la crypto-monnaie native de la blockchain Lightning Bitcoin. Vous entendez probablement parler de la blockchain Lightning Bitcoin pour la première fois, mais ce n’est pas un problème. Il s’agit du récent hard fork Bitcoin.

Le Lightning Bitcoin utilise un mécanisme de consensus appelé Delegated Proof of Stake (DPoS) qui améliore la vitesse de transaction, le rend plus décentralisé et garantit qu’il prend en charge les contrats intelligents.

Les utilisateurs de Lightning Bitcoin génèrent des pièces LBTC grâce au minage, tout comme dans Bitcoin.

Dois-je acheter Lightning Bitcoin (LBTC) aujourd’hui ?

Lightning Bitcoin (LBTC) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il s’agit d’une nouvelle crypto-monnaie qui présente de grandes perspectives de croissance.

Néanmoins, vous devez être conscient du fait que l’achat du marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix Lightning Bitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) est une nouvelle crypto et en tant que tel, il pourrait être difficile de faire une prévision de prix décisive car il n’y a pas suffisamment de données historiques à utiliser. Cependant, la pièce a fait preuve d’une certaine résilience et elle pourrait augmenter dans les prochains jours.

