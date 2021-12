Les meilleurs endroits pour acheter un téléphone reconditionné 2021

Tout le monde veut posséder l’un des meilleurs téléphones Android, mais tout le monde ne peut ou ne doit pas payer le prix fort pour un. Certaines personnes sont heureuses de payer au détail, mais d’autres recherchent un accord – et l’un des moyens de trouver des remises est de rechercher des téléphones reconditionnés. Comme vous vous en doutez, acheter un téléphone reconditionné n’est pas aussi simple que d’entrer dans un magasin et d’en demander un – cela demande un peu plus de recherche et de compréhension. Cependant, nous avons toutes les informations pour vous aider à naviguer sur le marché du reconditionné afin que vous puissiez faire le meilleur choix lors de l’achat d’un nouveau téléphone.

Que signifie « remis à neuf » ?

Même si nous voyons souvent le mot « remis à neuf », cela ne veut pas dire qu’il s’agit nécessairement d’un terme standardisé. Vous pouvez souvent le voir utilisé de manière interchangeable avec « recertifié », « reconditionné » ou simplement « boîte ouverte » ou « d’occasion ». Quel que soit le libellé exact, il fait généralement référence à un produit qui a été fabriqué pour être vendu comme neuf mais pour une raison quelconque a été retourné au fabricant – soit par un magasin, un revendeur ou un client – et est maintenant prêt à être vendu à nouveau. Ils sont vendus à rabais, et c’est pourquoi les gens s’y intéressent.

La terminologie change, mais l’idée est la même.

Parfois, les appareils remis à neuf étaient simplement ouverts et renvoyés dans un magasin ou renvoyés au fabricant pour qu’un dysfonctionnement soit corrigé avant d’être revendus. La plupart du temps, selon le pays où vous faites vos achats, un produit acheté et ouvert – et peut-être même pas retiré de l’emballage ou allumé – ne peut plus être vendu comme « neuf » et doit être vendu comme reconditionné à la place. Les magasins, les revendeurs et les entreprises doivent ensuite réduire l’appareil car il n’est techniquement pas neuf dans la boîte et ne peut donc pas être répertorié au même prix qu’un nouveau téléphone.

Malheureusement, lors de l’achat d’un téléphone reconditionné, il est difficile de savoir exactement ce qui a conduit ce téléphone à l’état reconditionné ou comment il est certifié comme reconditionné.

Que rechercher lors de l’achat d’un reconditionné

Le problème avec les téléphones reconditionnés est que vous ne savez pas nécessairement laquelle des voies possibles il a fallu pour être reconditionné en premier lieu. La vérité est que vous ne le saurez peut-être jamais, même une fois que vous aurez le téléphone entre les mains. Mais il existe d’excellents conseils à suivre lors de l’achat d’un téléphone reconditionné.

Achetez auprès de l’entreprise d’origine ou d’un magasin réputé dès que possible. Ils effectuent le meilleur processus de remise à neuf et peuvent garantir que le téléphone est en bon état de fonctionnement.

Voir quelle garantie, le cas échéant, est offerte pour les téléphones reconditionnés. Certains fabricants offrent une garantie complète pour les téléphones reconditionnés, contrairement aux tiers.

Lire les petits caractères sur la vente – même s’il peut être difficile à trouver. La plupart des téléphones remis à neuf ou en boîte ouverte sont vendus « tels quels » avec peu ou pas d’option de retour ou de remboursement.

Gardez à l’esprit l’âge de l’appareil vous cherchez à acheter. Parfois, les entreprises ne vendront pas de versions remises à neuf des derniers téléphones, mais plutôt un modèle ou deux plus anciens. Il peut être bien réduit, mais une grande partie de cette réduction est probablement due à son ancienneté.

Si le prix est trop beau pour être vrai, alors c’est probablement le cas ! Si vous voyez un détaillant vendre un téléphone « remis à neuf » de modèle récent pour environ la moitié du prix de détail ou moins, il y a probablement un problème que vous n’avez pas encore trouvé. Les téléphones remis à neuf seront bon marché, mais ils ne seront pas une bonne affaire.

Le meilleur endroit pour acheter remis à neuf

Amazon (téléphones reconditionnés)

Le meilleur pour moins

La section des smartphones reconditionnés d’Amazon regorge d’offres incroyables. Amazon propose une liste fantastique d’appareils remis à neuf si vous n’avez pas besoin des derniers et des meilleurs appareils – ou si vous en avez besoin, mais que cela ne vous dérange pas dans un état actualisé.

Où acheter reconditionné

Sauter à:

Si vous faites vos recherches et que vous êtes prêt à acheter des téléphones remis à neuf, voici quelques bons endroits qui ont souvent des téléphones remis à neuf, recertifiés, d’occasion ou ouverts.

Gazelle

Vous avez probablement entendu parler de Gazelle si vous avez déjà envisagé de revendre votre téléphone. Le site propose des offres instantanées sur les téléphones (ainsi que d’autres appareils tels que les ordinateurs portables et les tablettes), paie via des cartes-cadeaux Amazon, PayPal ou des chèques papier, et remet à neuf les appareils que vous envoyez pour les vendre à quelqu’un d’autre. Ce n’est pas seulement un excellent moyen de gagner de l’argent rapidement sur votre ancienne technologie; c’est un système respectueux de l’environnement qui réduit les déchets électroniques en gardant les gadgets en circulation plus longtemps.

Bien entendu, en tant qu’acheteur, vous pouvez également approcher Gazelle en toute confiance. Chaque appareil est soumis à un long processus de certification pour s’assurer que personne ne se retrouve avec un citron, et il existe une politique de retour de 30 jours au cas où vous changeriez d’avis – c’est mieux que ce que la plupart des opérateurs proposent sur les nouveaux téléphones ! Mieux encore, Gazelle propose fréquemment des offres saisonnières pour ramener votre technologie reconditionnée à un prix encore meilleur.

Gazelle (Téléphones reconditionnés)

Gazelle reconditionne et vend les téléphones qu’elle achète aux consommateurs et propose depuis quelques années des appareils populaires de Samsung et de Google (ainsi que tous les derniers modèles d’iPhone). Cela signifie qu’il y a une petite diversité de marques mais un grand choix parmi les plus populaires.

Entrepôt Amazon

La section Entrepôt d’Amazon n’offre pas grand-chose en termes de téléphones remis à neuf. Cependant, il propose toute une sélection de boîtes ouvertes, c’est-à-dire d’appareils achetés par quelqu’un d’autre, puis retournés peu de temps après en parfait état de fonctionnement. Nous y avons tous été; vous achetez un produit en espérant le meilleur, puis réalisez peu de temps après l’avoir sorti de la boîte qu’il n’est tout simplement pas pour vous. Peut-être que vous n’aimez pas le logiciel ou que vous avez acheté un téléphone déverrouillé qui s’avère incompatible avec votre opérateur.

Quoi qu’il en soit, vous avez tout à fait le droit de retourner l’appareil dans le délai imparti, et quelqu’un d’autre sur Amazon Warehouse se fera un plaisir de le commander à votre place. Il est important de noter que ces appareils ne sont pas endommagés ou ne fonctionnent pas correctement. C’est plus ou moins comme acheter un tout nouvel appareil avec une légère remise.

Amazon Warehouse (Téléphones reconditionnés)

Amazon Warehouse n’a techniquement pas de téléphones « remis à neuf » (du moins, pas toujours). Au lieu de cela, il vend des produits neufs (ou légèrement usagés) ouverts et retournés, qui peuvent être trouvés à des remises similaires aux remises à neuf, mais Warehouse propose davantage d’appareils de dernière génération.

Meilleur achat

Presque tout le monde a un Best Buy près de chez lui, et bien que la société propose une sélection assez large de téléphones neufs dans sa section mobile, elle propose également un certain nombre d’appareils moins que neufs. Comme Amazon Warehouse, Best Buy vend un certain nombre d’appareils open-box et d’occasion, ainsi que des modèles remis à neuf entièrement certifiés. Naturellement, vous êtes le plus susceptible de trouver les meilleures offres sur les appareils remis à neuf et d’occasion, tandis que les téléphones open-box seront généralement plus proches du prix de détail complet – ils sont plus ou moins neufs, après tout.

L’un des principaux avantages de Best Buy est sa proximité ; il y a de fortes chances que vous puissiez récupérer un téléphone en boîte ouverte directement dans le stock de votre magasin local. Pour toute offre en ligne uniquement, ils peuvent vous expédier le téléphone directement ou le conserver à l’endroit le plus proche si vous préférez ne pas vous soucier des pirates potentiels du porche.

Best Buy (téléphones remis à neuf)

Best Buy vend des téléphones reconditionnés, d’occasion et open-box de diverses sociétés (bien qu’ils soient fortement orientés vers Apple) à des remises allant de 10 à 30 %. Les offres open-box, en particulier, sont excellentes car il s’agit généralement d’appareils qui viennent d’être achetés, ouverts et retournés, même pas utilisés. Pour cette raison, vous pouvez souvent trouver les derniers modèles de téléphones à vendre, plutôt que de simples modèles anciens.

Retour Marché

L’un des aspects les plus attrayants de Back Market est à quel point il est transparent avec ses clients. L’entreprise travaille avec des techniciens de réparation de téléphones et des rénovateurs pour vendre des téléphones de conditions et de prix différents, avec des notes répertoriées pour tout, de l’état physique du téléphone à la quantité de déchets électroniques que vous économisez en achetant un appareil d’occasion.

Tous les appareils de Back Market sont assortis d’une garantie de remboursement de 30 jours et d’une garantie minimale de 12 mois. La société organise régulièrement des ventes flash pour offrir des économies intéressantes sur les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les écouteurs et même les périphériques informatiques.

Back Market (Téléphones reconditionnés)

Back Market travaille avec des reconditionneurs de téléphones pour former un marché où vous pouvez trouver des appareils reconditionnés de tous types. Des informations sur le processus de remise à neuf sont fournies et les listes sont transparentes sur les dommages présents, le cas échéant. De plus, la livraison est gratuite et une garantie.

Verizon

Lorsqu’il s’agit d’acheter un téléphone, neuf ou ancien, votre première pensée pourrait être de vérifier auprès de votre opérateur – et qui pourrait vous en vouloir ? Verizon propose une petite sélection d’appareils d’occasion certifiés sur son site, bien que nous entendions par petits, et il est peu probable que vous trouviez des appareils d’occasion dans les magasins Verizon. Si vous trouvez un accord, cependant, les téléphones d’occasion certifiés de Verizon sont livrés avec une garantie de 90 jours pour inspirer une certaine confiance dans votre achat.

Verizon (Téléphones reconditionnés)

Verizon propose des appareils d’occasion certifiés, mais la sélection est restreinte et n’est pas toujours la meilleure offre. Pour la plupart, il ne vend que des téléphones et des iPhones Samsung d’occasion. L’achat d’un produit certifié auprès du transporteur vous offre un peu de sécurité, car Verizon garantira que vous obtenez un appareil fonctionnel et offre une garantie de 90 jours.

T Mobile

Jamais en reste par Verizon, T-Mobile propose sa sélection de téléphones d’occasion. Cependant, comme Verizon, le nombre d’appareils intéressants qu’il garde en stock est au mieux minime. Néanmoins, lorsque l’entreprise dispose d’appareils, elle les soutient avec la même garantie de 90 jours. Il exige même que chaque appareil soit soumis à une inspection en 80 points avant d’être répertorié pour garantir une qualité fiable et constante.

T-Mobile (Téléphones reconditionnés)

L’opérateur Magenta vend parfois des appareils d’occasion certifiés avec des remises importantes, mais le stock fluctue régulièrement (parfois au point qu’aucun téléphone n’est répertorié en ligne). Il est généralement limité aux téléphones Samsung et/ou LG lorsqu’ils sont disponibles. Comme Verizon, il offre une garantie limitée de 90 jours pour ses appareils d’occasion certifiés, qui doivent d’abord passer une inspection en 80 points.

AT&T

Enfin, il y a AT&T, même si vous êtes un client d’AT&T, la sélection remise à neuf de l’entreprise peut ne pas valoir la peine de retenir votre souffle. Comme T-Mobile, AT&T propose une sélection assez désolante la plupart du temps, et vous ne trouverez aucun appareil d’occasion dans les magasins. En toute honnêteté, vous avez une meilleure chance de trouver une bonne affaire sur un téléphone déverrouillé compatible à partir de l’un des autres sites répertoriés.

AT&T (Téléphones reconditionnés)

AT&T vend parfois des téléphones « certifiés restaurés », mais ils ne sont disponibles qu’en ligne, et comme avec T-Mobile, la sélection est le plus souvent vide. Vous feriez probablement mieux d’acheter un téléphone reconditionné déverrouillé ailleurs.

Faites vos recherches, choisissez le bon magasin et comparez les prix avant d’acheter, et vous obtiendrez probablement un bon téléphone à un meilleur prix que celui que vous ne trouveriez jamais sur un téléphone neuf dans la boîte.

