Les meilleurs épisodes de Bob’s Burgers, classés

7. Épaves de Tina-Rannosaurus, saison 3, épisode 7

À mon avis, la saison 3 a été celle où Bob’s Burgers a vraiment atteint son apogée et les personnages ont commencé à avoir cette dynamique impressionnante qui a fait le spectacle qu’il est aujourd’hui. L’un des meilleurs épisodes de la série, «Tina-Rannosaurus Wrecks», capitalise complètement sur cela, car nous voyons Tina être une doofus complète. Dans cet épisode populaire, Tina conduit la voiture familiale dans un parking et entre d’une manière ou d’une autre dans la collision la plus lente et la plus facilement évitable qui aurait pu exister. Maintenant, c’est à elle et à son père de mentir à leur expert en assurance.

Mon dieu, cet épisode est-il drôle. Bien que j’adore les moments réconfortants que produit Bob’s Burgers, il y a juste quelque chose dans ce genre d’épisodes qui me fait pleurer de rire. Je veux dire, en pensant juste à Tina qui panique, qui ne sait pas du tout bien mentir, pensant que si elle le faisait, elle serait envoyée en enfer ou en prison, ou en prison – je ricanais déjà. C’est certainement l’un des meilleurs épisodes ici.