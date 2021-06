Les meilleurs épisodes de Carlton du Prince de Bel-Air : lesquels regarder si vous aimez le personnage d’Alfonso Ribeiro

L’Alma Mater (Saison 3, Épisode 18)

Vous ne pouvez vraiment pas être plus centré sur Carlton que cet épisode. Lorsqu’un représentant de Princeton arrive à la préparation de Bel-Air, Carlton est impatient d’interviewer mais est secoué lorsque l’école accepte Will. Dans une tentative d’entrer, Carlton imite son cousin, mais il ne gagne qu’un rejet et une suspension pour avoir proféré une menace de mort désespérée envers le représentant. Carlton, déprimé et dans le funk, reçoit la visite de son idole et ange gardien, le chanteur Tom Jones, qui lui montre à quoi ressemblerait la vie de sa famille s’il n’était jamais né. C’est un moment amusant qui, bien sûr, se termine avec Carlton et Jones dansant et interprétant “It’s Not Unusual”. Alors que l’approche It’s A Wonderful Life a été utilisée d’innombrables fois dans des émissions de télévision, la rotation à la Carlton la rend amusante. Et d’un point de vue narratif, le rejet de Carlton à Princeton le prépare finalement à assister à l’ULA avec Will dans la seconde moitié de la série. Dans l’ensemble, cet épisode est un pur classique.

