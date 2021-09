Les meilleurs épisodes d’Halloween de Pretty Little Liars ⋆ .

Jolies petites menteuses, plus affectueusement connu sous le nom de PLL par ses fans, a duré sept saisons de 2010 à 2017. L’émission a suivi un groupe d’amis alors qu’ils tentaient simultanément de résoudre le meurtre de leur chef et d’identifier une personne anonyme les menaçant par SMS. La source anonyme, connue sous le nom de « A », était quelqu’un que tout le monde connaissait à l’époque du PLL. Dans certains endroits, des imitateurs sont même apparus, mais ils ne menaçaient pas de mort ou n’enlevaient pas de personnes. Habituellement, c’était juste un étudiant essayant de se venger d’un tyran. Peu importe ce que c’était, cela n’a prouvé l’impact culturel de Pretty Little Liars sur la communauté des adolescents que de 2010 à 2017.

Une chose que les fans attendaient toujours avec impatience étaient les épisodes d’Halloween, qui tombaient toujours sur le treizième épisode de la saison. De nombreuses émissions de cette époque ont publié des épisodes sur le thème des vacances, mais ce qui était spécial à propos de Pretty Little Liars, c’était qu’ils n’étaient jamais des épisodes de «remplissage». Chaque épisode d’Halloween avait un sens et une pertinence pour l’intrigue, et avec le recul (maintenant que nous savons qui est A), ils étaient encore plus importants que les téléspectateurs ne le pensaient initialement.

Il y avait trois épisodes d’Halloween en tout, et les classer du «pire» au meilleur est beaucoup plus facile que de découvrir l’identité de A. Cela dit, il y a quelques spoilers majeurs pour la série ci-dessous, alors allez-y doucement si vous n’avez pas fini de regarder.

3. “Grave New World” (Saison 4, Épisode 13)

Il y avait deux complots distincts en cours dans “Grave New World”, dont l’un impliquait les menteurs essayant de savoir si Ali était vivant ou non. Cet épisode a également servi de pilote non officiel pour le spin-off infructueux de la série, Ravenswood. Il a essayé d’ajouter des éléments surnaturels avec le personnage de Tyler Blackburn, Caleb, pour le préparer à son propre spectacle. Cela n’a fait que se retourner contre lui, car cela a emporté des moments clés de Pretty Little Liars.

Étant donné que Caleb sortait avec Hanna et qu’elle était celle qui a fini par se faire piéger, c’était frustrant de le voir même pas impliqué dans ce complot, d’autant plus qu’ils étaient un couple préféré des fans. Hanna a été piégée dans les grottes souterraines après avoir poursuivi Red Coat avec les autres filles. Il n’y a pas beaucoup d’Halloween autour de cet épisode, c’est pourquoi il est classé à la dernière place en ce qui concerne les épisodes d’Halloween. C’est aussi l’épisode où nous avons découvert qu’Alison était en vie, ce qui lui a définitivement donné des points bonus.

2. “Le premier secret” (saison 2, épisode 13)

C’était notre premier avant-goût d’un spécial Halloween de Pretty Little Liars et c’était délicieux ! C’était encore au début de la série, nous apprenions donc encore les histoires de fond des personnages, c’est pourquoi cet épisode est revenu avant qu’Alison ne soit tuée. Dans cet épisode, nous avons rencontré pour la première fois une voyante Jenna qui a défié de manière flagrante Alison. Nous avons également pu voir, au lieu d’entendre parler, à quel point Alison était méchante, même avec ses amis les plus proches. Nous avons vu des réitérations de scènes qui avaient déjà été montrées, comme Aria et Ali découvrant le père d’Aria en train de tricher dans la voiture. Nous avons également été initiés à de nouveaux moments du passé, tels qu’Emily mentant sur le fait d’avoir des relations sexuelles pour dissimuler le fait qu’elle est gay, Alison flirtant avec Ian alors qu’il tient une caméra et Ali truquant les élections étudiantes pour que Spencer puisse gagner.

L’apogée de “The First Secret”, cependant, était lorsque les filles ont quitté la fête d’Halloween de Noel Khan afin d’aider Ali. Elle était dans la maison abandonnée et on l’a entendue crier, et quand ils sont arrivés, elle les a laissés frénétiquement entrer dans une pièce verrouillée pour ensuite partir et essayer d’obtenir un service cellulaire pour appeler la police. À la fin, Alison leur a dit que ce n’était qu’une farce, en riant même s’ils étaient clairement contrariés. Quand elle est retournée à la fête, cependant, Noel s’est excusée de ne pas s’être présentée à la maison, ce qui a fait allusion au fait qu’Ali et les filles étaient en danger cette nuit-là.

1. “This Is ‘A’ Dark Ride” (Saison 3, Épisode 13)

“A Dark Ride” fait référence au train fantôme sur lequel les personnages sont pour la majorité de l’épisode. Qu’il s’agisse des costumes, du concept ou du fait qu’Adam Lambert a non seulement joué mais a réconforté Aria quand elle en avait besoin, “This is a Dark Ride” était le meilleur spécial Halloween de Pretty Little Liars. Il a trouvé les filles lors d’une fête dans le train et, parce que c’était Halloween, beaucoup de gens étaient masqués, ce qui est toujours une recette pour le désastre dans la série. Spencer a été jetée dans un placard, seulement pour que le masque de l’homme se détache et révèle Garrett, qui lui a donné plus d’informations sur la nuit où Alison a été assassinée.

A est pour Aria, la star de cet épisode, et elle a été laissée seule dans le train après qu’Ezra lui ait dit qu’il avait une interview et qu’il ne pouvait pas faire la fête du train. Après son set, Adam Lambert a parlé à Aria et l’a réconfortée, ce qui l’a aidée à se sentir mieux et a baissé sa garde, ce qui a conduit une reine de cœur masquée à droguer sa boisson. Coupure sur Hanna, qui cachait toujours sa relation avec Caleb à A alors qu’ils se disputaient, pour revenir à une Aria désormais disparue. Frénétiques, les filles ont fouillé le train après avoir reçu un texte menaçant de A qui les a amenées à supposer que A avait tué Aria. Quand ils l’ont finalement trouvée, c’est Garrett qui est mort et Aria avait été enfermée dans la caisse avec son corps.

La finale de l’épisode était ce qui a vraiment tout rassemblé. Juste au moment où vous pensiez que c’était fini et que tout le monde était en sécurité pour la nuit d’Halloween, la caméra s’est dirigée vers l’endroit où Alison a été enterrée vivante, et le dernier plan était une main sortant du sol portant le bracelet d’Ali.

Il y a de grandes choses à propos des épisodes d’Halloween de Jolies petites menteuses, et aussi quelques moins bons. Dans l’ensemble, ils ont eu certains des meilleurs spéciaux thématiques de toutes les émissions pour adolescents. Les costumes et les intrigues étaient toujours créatifs et bien pensés pour l’intrigue globale de chaque saison. Il y avait presque toujours une grande révélation dans les épisodes d’Halloween, donnant aux fans quelque chose à attendre avec impatience. Quand il a été annoncé que la saison quatre livrerait le dernier épisode d’Halloween, les fans ont été écrasés, mais au moins nous avons ces trois épisodes à apprécier quand nous le voulons !