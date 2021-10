Les meilleurs bonbons d’Halloween à partager avec les autres

Bienvenue au classement officiel des bonbons d’Halloween 2021. À quelques semaines d’Halloween, nous vous proposons un classement hebdomadaire des 10 bonbons d’Halloween les plus vendus. Pour rappel, voici à nouveau ces 10 bonbons :

Les 10 bonbons d’Halloween les plus populaires en France :

Comme le dit l’écrivain Dennis Lee : « Euhhh… qui partage une sucette, bon sang ? » (Pendant que nous y sommes, voici d’autres aliments que vous ne devriez définitivement pas partager).Avez-vous déjà essayé de casser un Twix en deux ? Et vous ? Ils sont trop durs et friables pour être cassés en deux, et trop gluants pour permettre la segmentation des bouchées entre amis. De plus, on ne veut pas partager les Twix. Ils sont à nous. Vous pouvez avoir les emballages brillants.Un ami dans le besoin est un ami, à moins que cet imbécile n’essaie de voler votre Reese’s Cup. La seule façon de partager une Reese’s Cup est d’offrir une bouchée à quelqu’un. Et si vous offrez une bouchée à quelqu’un, vous courez le risque qu’il prenne une énorme bouchée au milieu de votre coupe au beurre de cacahuète. D’où la question : Pourquoi voudriez-vous partager une Reese’s Cup ?Les Snickers sont structurellement impossibles à diviser, car ils sont trop savoureux et gluants pour être cassés en deux. Cependant, si vous embrassez quelqu’un, vous pouvez, hypothétiquement, prendre une bouchée et lui laisser le reste. Le problème survient lorsque la première bouchée dépasse la médiane de la barre de taille amusante. C’est la fin d’une relation, les amis.En théorie, les Sour Patch Kids sont faciles à partager. Cependant, comme le savent les adeptes des bonbons acidulés, ils sont nichés dans une cuillère à soupe bien remplie de poussière de sucre acidulé (SSSD). Si vous essayez de les déposer dans la paume de quelqu’un, cette personne doit être prête à porter la poussière de sucre aigre sur elle pendant les trois à cinq jours ouvrables suivants. Et n’envisagez même pas de les laisser mettre leurs petits doigts crasseux directement dans votre sac. Pas en ces temps sans précédent, imbéciles.Bien qu’elles soient trop petites pour permettre un goût partagé, les mini-barres sont exceptionnellement interchangeables. Il est facile d’échanger une Mr. Goodbar contre une Krackel ou une Krackel contre une Hershey’s au chocolat au lait. Et comme elles sont vendues dans les gros paquets de bonbons d’Halloween, il y en a généralement assez pour que tout le monde soit content.Quand nous disons que les Jolly Ranchers sont « partageables », nous voulons dire « faciles à se séparer ». Nous ne sommes pas particulièrement attachés à ces bonbons durs comme la pierre ; de plus, ils sont emballés individuellement, il est donc facile d’en passer un à un ami. À moins que vous n’ayez déjà déballé votre Rancher et commencé à le manger – auquel cas vous avez intérêt à avoir une excellente visée. Droit dans le gosier, mon pote.Voilà qui est bien dit. Les M&M’s sont bien rangés, glissants et relativement résistants à la fonte ; de plus, il est facile de les sortir de leur petit sac et de les mettre dans la main d’un ami. Et, comme le dit la rédactrice en chef de Takeout, Marnie Shure, « Tout parent connaît le pouvoir de corruption qu’un seul M&M a sur un enfant. Le caractère partageable des M&M’s est leur plus grand atout. »Où devriez-vous déposer vos Skittles supplémentaires ? Dans la paume d’un nouvel ami, voilà où. Les Skittles sont encore plus faciles à ranger que les M&M’s ; de plus, vous pouvez toujours mettre en gage les saveurs que vous aimez le moins. Enfin, nous ne l’avons pas encore confirmé mathématiquement (restez à l’écoute), mais il semble bien que les mini-sacs de Skittles soient ceux qui en ont le plus pour leur argent. Plus de Skittles = plus de nouveaux amis.L’équipe de The Takeout est d’accord pour dire que la communauté Starburst a connu une autre semaine exceptionnelle : Avec ces emballages individuels encombrants, les Starburst sont aussi faciles à partager qu’à transporter. Les portions « trick-or-treat » sont vendues par deux, et qui a besoin de deux Starburst à la fois ? L’une d’elles est assez longue à manger comme ça. Donnez le second à un ami (ou un amant), et une fois que vous avez terminé votre Starburst, vous pouvez vous plonger dans un autre bonbon pour nettoyer votre palais. C’est une stratégie infaillible.