Les meilleurs et les pires moments de la meilleure exposition du jeu

L’Electronic Entertainment Expo (E3) est à nouveau à nos portes, constituant l’un des événements les plus importants du calendrier des jeux. Entre la pandémie et la réduction de la participation, cela s’annonce bien loin des événements E3 des années passées.

Néanmoins, nous attendons de grandes nouvelles de la part de Nintendo, Microsoft et de nombreux éditeurs tiers. Donc, dans cet esprit, nous avons pensé que ce serait le moment idéal pour regarder certains des meilleurs et des pires moments de l’histoire de l’exposition.

Couverture associée : E3 2021 — Tout ce que vous devez savoir et à quoi vous attendre

Les meilleurs moments de l’E3

Sony annonce le prix de la PS1 (E3 1995)

L’un des moments les meilleurs et les moins conventionnels de l’E3 a été l’annonce par Sony du prix américain de la première PlayStation. Cette décision est intervenue après que Sega a annoncé un prix de 399 $ pour sa console Saturn lors de son événement E3, tout en annonçant brusquement une disponibilité immédiate.

La réponse de Sony ? Pour que le patron de PlayStation America, Steve Race, apparaisse sur scène, dites “299” et partez. Et juste comme ça, un nouveau venu sur console a eu un impact majeur et durable sur l’industrie.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty révèle (E3 2000)

Sony a annoncé la PS2 en 1999, et la suite de la PlayStation originale a suscité beaucoup de battage médiatique avant le lancement. En fait, il y avait des suggestions qu’il fournirait des visuels semblables à des films CG (… ce n’était pas le cas). Il s’est avéré plus tard que la PS2 n’était pas exactement une console conviviale pour les développeurs, mais Konami et Hideo Kojima nous ont montré ce qui pouvait être possible au début de la durée de vie de la console.

Konami a dévoilé la suite du hit d’action furtive PS1 Metal Gear Solid à l’E3 2000, montrant des visuels époustouflants pour l’époque. La bande-annonce a également montré d’excellents exemples d’interactivité pour la période, comme se cacher dans des casiers, tirer des tuyaux pour envoyer de la vapeur sur les ennemis et détruire des fruits, des boissons et des verres lors d’une fusillade. Pas étonnant que Metal Gear Solid 2 soit devenu l’une des sorties les plus attendues des premières années de la PS2.

Legend of Zelda : Twilight Princess (E3 2004)

Nintendo a présenté une démo technique réaliste de Legend of Zelda lors de son événement Spaceworld 2000, destiné à montrer la puissance du GameCube. Mais la décision de Nintendo d’opter pour un style artistique cel-shaded pour son premier titre Zelda sur console (The Wind Waker en 2002) a polarisé les fans.

Le géant japonais a finalement présenté un jeu Zelda plus réaliste à l’E3 2004 (Twilight Princess), envoyant le public dans une frénésie. Je maintiens toujours que le style cartoon de Wind Waker a bien mieux vieilli que Twilight Princess, mais la réaction de la foule ici est descendue dans la légende de l’E3.

La surprise de rétrocompatibilité de Microsoft (E3 2015)

Ni Sony ni Microsoft n’offraient de rétrocompatibilité pour leurs nouvelles consoles au moment de l’E3 2015 (PS4 et Xbox One), ce qui était une tournure des événements plutôt décevante. Ce n’était cependant pas inattendu, car la Xbox 360 et la PS3 offraient toutes deux des architectures radicalement différentes de celles de leurs successeurs. Donc, nous ne verrions sûrement pas de compatibilité descendante du tout, n’est-ce pas ?

Contre toute attente, Microsoft a annoncé lors du salon qu’une variété de jeux Xbox 360 seraient rétrocompatibles avec la Xbox One. Il s’agissait d’une réalisation technologique massive qui, à juste titre, a suscité un accueil sauvage de la part des participants. C’était particulièrement important à la lumière des deux années précédentes, au cours desquelles Microsoft se concentrait sur tout sauf sur les jeux.

Sony ressuscite les franchises préférées des fans (E3 2015)

Microsoft et Sony ont tous deux connu un E3 2015 fantastique, Microsoft se concentrant sur sa rétrocompatibilité de pointe avec les titres précédents. Pendant ce temps, le détenteur de la plate-forme PlayStation a choisi d’utiliser sa scène pour publier des annonces explosives, notamment Final Fantasy 7 Remake (une fois taquiné comme une possibilité une dizaine d’années plus tôt à l’E3 2005), Shenmue 3 et The Last Guardian.

Les trois titres représentaient Sony tentant de séduire les joueurs inconditionnels lors de sa conférence. Le remake de Final Fantasy 7 était une version révisée d’un classique de la PS1, The Last Guardian – le troisième jeu de la légendaire Team Ico – a été réannoncé après des années de développement infernal, et Shenmue 3 a promis de conclure une saga révolutionnaire qui a commencé le le Sega Dreamcast. Les trois prendraient un certain temps à sortir (et ce dernier a été lancé avec un accueil mitigé), mais le trio, aux côtés de nouvelles IP comme Horizon Zero Dawn, a fourni une incroyable puissance de star à la vitrine de Sony.

Keanu Reeves vole la vedette (E3 2019)

Il est facile de rejeter Cyberpunk 2077 maintenant après son lancement spectaculairement bâclé, mais c’était l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Depuis son annonce en 2012, les fans réclamaient plus d’informations et, finalement, une date de sortie.

Nous avons eu beaucoup de détails lors de la conférence E3 2019 de Microsoft, et nous avons également eu l’acteur Keanu Reeves sur scène lors d’une apparition surprise. La présence sur scène de Reeves, l’accueil des participants et “vous êtes à couper le souffle” ont constitué une occasion très mémorable, quel que soit le lancement décevant de Cyberpunk par la suite.

Les pires moments de l’E3

Cette bande-annonce de Killzone 2 (E3 2005)

L’événement E3 2005 de Sony était essentiellement une soirée de sortie pour la PlayStation 3, montrant de quoi la console à venir serait capable. Et beaucoup de bandes-annonces semblaient presque trop belles pour être vraies. Dans le cas de la bande-annonce de Killzone 2, c’est parce que c’était le cas.

Le titan japonais a révélé la bande-annonce de Killzone 2 et a affirmé qu’il s’agissait de « séquences en temps réel » fonctionnant sur la PS3. Il s’agissait en fait d’une vidéo générée par ordinateur destinée à un usage interne. Cela a été à la consternation du développeur de la franchise Guerilla Games, un représentant expliquant plus tard que le premier kit de développement PS3 venait juste d’arriver au moment de la diffusion de la bande-annonce.

Killzone 2 serait finalement lancé au début de 2009, et il s’est définitivement rapproché de cette bande-annonce d’origine que personne ne s’y attendait. Mais il a également échoué de plusieurs autres manières (par exemple, les effets d’explosion).

Prix ​​​​de Sony pour la PS3 (E3 2006)

C’est la conférence de presse de l’E3 qui a engendré de nombreux mèmes, comme le crabe géant ennemi et Riiiiidge Racer. Mais la conférence de presse de Sony à l’E3 2006 a également été rendue tristement célèbre par la révélation du prix de la PS3 pour la première fois (passez à 1:49:30).

La société a annoncé un prix de 499 $ pour la PS3 de 20 Go et un montant gigantesque de 599 $ pour le modèle de 60 Go. En comparaison, la Xbox 360 a été lancée à 299 $ pour un modèle sans disque dur et à 399 $ pour la variante avec un disque dur de 20 Go. Bien sûr, vous avez obtenu plusieurs extras en optant pour la PS3. Cela comprenait le Wi-Fi, le HDMI et, plus particulièrement, le support Blu-ray. Cependant, cela constituait toujours une barrière d’entrée élevée. Entre ce prix élevé, une pénurie d’exclusivités de qualité au début et des ports multiplateformes médiocres, il n’est pas étonnant que la console ait eu du mal au début.

Jamie Kennedy avec Activision (E3 2007)

Les hôtes de célébrités peuvent être une expérience aléatoire pour les événements technologiques et de jeux, et Activision a définitivement manqué lorsque le comédien et acteur Jamie Kennedy a organisé sa conférence E3 en 2007. Le comédien est monté sur scène et il était immédiatement évident qu’il n’était pas en condition pour effectuer. Entre le fait de qualifier le public de «vierges», d’oublier ses répliques et la réponse de Tony Hawk, l’apparence était clairement une épave de train.

« Je me demandais juste si je pouvais faire toute l’interview en tant qu’Ozzy Osborne ? » Kennedy a demandé à un développeur britannique. “Absolument. Tu ne le fais pas déjà ? le développeur a répondu aux rires du public.

Le défilé de la maladresse de Konami (E3 2010)

L’éditeur japonais Konami fait également une apparition grâce à sa conférence plutôt bizarre en 2010. Celui-ci avait tout pour plaire ; des luchadores se giflant, un magicien, des développeurs excentriques et un présentateur effrayant.

Pour être honnête, je ne sais pas si cela peut être considéré comme la pire conférence E3 de tous les temps ou comme la meilleure. Honnêtement, on a l’impression d’entrer dans le territoire du «si mauvais que c’est bon».

Tarifs Xbox One (E3 2013)

Sony et Microsoft se sont affrontés à l’E3 2013, alors que les deux sociétés ont présenté leurs nouvelles consoles avant la sortie de la saison des vacances plus tard dans l’année. C’était l’occasion pour Microsoft de retrouver l’élan perdu à la fin de la génération Xbox 360/PS3. Malheureusement, l’entreprise a tâtonné la balle principalement en raison des prix.

Le silence gênant après l’annonce par Phil Spencer d’un prix de 499 $ pour la console est palpable (passez à 1:21:00), et presque à égalité avec l’annonce du prix PS3 de Sony à l’E3 2006. Il y a eu quelques points positifs encourageants au cours de la tels que Ryse : Son of Rome, Sunset Overdrive, Killer Instinct et Quantum Break. Mais Microsoft a laissé tomber la balle à cette époque grâce à l’accent mis sur la télévision par rapport aux jeux et à ses politiques originales controversées sur les jeux d’occasion et le partage – quelque chose que Sony a ridiculisé lors de sa propre conférence la même année.

Jesse Wellens à EA Play 2017 (E3 2017)

EA a décidé d’embaucher YouTuber Jesse Wellens pour animer un segment rapide de son événement EA Play à l’E3 2017. Malheureusement, un problème apparent de téléprompteur signifiait que Wellens ne pouvait pas lire ses lignes. Le résultat a été des premières minutes incroyablement maladroites qui se perpétuent via YouTube.

Maintenant, vous pourriez affirmer que le YouTuber aurait dû mémoriser des parties du script. Mais c’est exactement ce qu’il prétend avoir fait, seulement pour que le prompteur serve un script différent pendant la répétition générale. Wellens dit qu’il a ensuite reçu un autre script et l’a également mémorisé, seulement pour que le prompteur souffre de problèmes pendant les premières minutes. Quoi qu’il en soit, le moment où Wellens appelle le producteur exécutif d’EA Marcus Nilsson « Nick » (ou est-ce « Ni » ?) est inestimable.

C’est tout pour notre liste des meilleurs et des pires moments de l’E3 ! Y en a-t-il que vous ajouteriez à la liste ? Faites-nous savoir via les commentaires.