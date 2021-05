Les meilleurs et les pires partenariats de marque de smartphone

Il est difficile de se démarquer parmi les meilleurs téléphones sur le marché concurrentiel des smartphones d’aujourd’hui. En conséquence, les marques, grandes et petites, s’associent régulièrement avec des noms d’autres industries pour aider à promouvoir leurs derniers smartphones tout en mettant en valeur la marque partenaire.

Que ce soit à des fins de marketing ou simplement pour le plaisir, les modèles en édition spéciale ne sont certainement pas nouveaux dans l’industrie des smartphones. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures et des pires idées de partenariat qui ont surgi au cours des dernières années.

Les partenariats de caméras modernes

Les fabricants ne peuvent apparemment pas lancer un smartphone haut de gamme ces jours-ci sans s’associer à un spécialiste des objectifs photo. Les marques Leica et Zeiss sont apparues sur divers smartphones au cours des dernières années et Hasselblad a récemment rejoint la fête avec la série OnePlus 9. La photographie étant un facteur extrêmement important dans les décisions d’achat des consommateurs de nos jours, les partenariats avec des appareils photo aident peut-être à vendre des smartphones, bien que les géants de l’industrie Apple et Samsung se soient jusqu’à présent abstenus de participer à cette tendance.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

L’ampleur de la différence que ces partenariats font réellement reste vivement débattue. Certains smartphones de marque ont reçu de nombreux éloges mais ont été déçus en termes de ventes, comme les séries P40 et Mate 40 de marque Leica de Huawei (l’interdiction commerciale américaine n’aura pas aidé) et le Xperia 1 II de marque Zeiss de Sony. Bien que, dans le cas de ce dernier, il soit difficile de nommer une marque de smartphone avec laquelle Zeiss n’a pas établi de partenariat à un moment donné. Cela diminue définitivement l’attrait de tout exercice de marque soi-disant exclusif.

Mais ces partenariats ne fonctionnent pas toujours pour le mieux. Le double partenariat de Nokia avec Zeiss et Light a produit le Nokia 9 PureView au look bizarre (photo ci-dessus). La technologie multi-capteurs de Light était assez expérimentale à l’époque et n’a pas été répétée depuis, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur le résultat de ce téléphone. Même s’appuyer sur la marque bien-aimée PureView ne pouvait pas nous convaincre que la configuration à cinq caméras de Nokia valait tout le battage médiatique.

Bien que certains partenariats d’appareils photo aient fonctionné, ils ne sont certainement pas une garantie de qualité de la photographie.

Smartphones supercar

Les marques d’appareils photo ne sont pas les seuls grands noms à trouver dans le jeu des partenariats. Apparemment, les smartphones et les supercars font également partie du paradis.

La série Mate de Huawei a quelques entrées enduites de la marque et de la carrosserie Porsche. Les exemples les plus récents incluent le Huawei Mate 40 RS ainsi que sa Watch GT 2. De même, OnePlus a remplacé quelques-uns de ses produits phares avec l’aide de designers de McLaren. Ce dernier partenariat a pris fin après l’édition OnePlus 7T Pro, nous ne verrons donc probablement plus de smartphones OnePlus-McLaren à l’avenir. N’oublions pas non plus l’Oppo Find X Lamborghini Edition.

Bien sûr, les marques haut de gamme commandent des prix élevés et ces téléphones n’étaient pas bon marché. L’édition OnePlus 7T Pro McLaren coûte 799 £ (~ 1121 $), 100 £ de plus que le modèle standard pour un peu plus qu’un travail de peinture. Les modèles de marque Porsche de Huawei étaient encore plus chers. La Porsche Design Mate 20 RS a coûté 1695 € (~ 2048 $) en 2018, nettement plus que le prix de 1050 € (~ 1268 $) du Mate 20 Pro. Trop cher? Presque certainement, bien qu’il soit clair que ces téléphones visaient à faire tourner les têtes plutôt que de vendre en grand nombre.

Des achats de luxe pour l’élite ou une course inutile au fond du seau de la marque? Je vous laisse le soin de décider de celui-ci.

À la mode et fabuleux

Les appareils photo et les voitures ne sont que les dernières tendances en matière de marque dans le secteur de la téléphonie mobile. Il y a toujours eu un pont difficile entre la technologie et la mode – il suffit de regarder le très vrai phénomène de snobisme sur iPhone. Nous avons également vu des marques de mode flirter avec des partenariats avec des combinés dès l’époque des téléphones. La plupart des résultats ont été assez voyants, presque hideux.

Parmi mes classiques préférés, citons le Dolce & Gabbana Motorola Razr V3I avec sa peinture dorée à 399 £ (~ 560 $) qui ne venait même pas avec des accessoires, bien qu’il ait une sonnerie spéciale D&G préinstallée. Et qui pourrait oublier Vertu? La marque britannique issue de Nokia a vendu une petite gamme de plus de 10000 dollars de smartphones avec des spécifications matérielles obsolètes. Sans surprise, ce modèle d’entreprise a conduit à la faillite en quelques années seulement. Mais Vertu a eu des difficultés, attirant les clients en Chine avec son modèle de retour Aster P qui coûte jusqu’à 98000 yuans (~ 14000 $).

Les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui ne sont pas exempts de partenariats de mode. Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition, complet avec des bandes de signature, pour 2480 $. C’est essentiellement le double du coût du Galaxy Z Flip standard. Le Thom Browne Galaxy Fold 2 coûte encore plus de 3 299 $, mais comme le dit Samsung, «ce n’est pas seulement un écosystème, c’est un style de vie». Je suppose que c’est vrai pour les quelques chanceux qui n’ont pas à se soucier des étiquettes de prix.

Cependant, les produits de mode ne sont pas tous des déchets complets. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un smartphone au sens moderne d’Android, le LG Prada de 2006 était un téléphone de mode doté d’un matériel étonnamment décent.

Alors que la qualité de construction était, ironiquement, plutôt médiocre, le LG Prada était livré avec Bluetooth 2.0, un écran tactile capacitif et un emplacement pour carte microSD, qui étaient toutes des innovations de pointe à l’époque. Le téléphone était également livré avec un appareil photo 2MP plus complet et un package plus flashy que celui de l’iPhone d’origine. Parlez de luxe. Cela dit, le téléphone manquait de Wi-Fi et d’une disposition complète du clavier, mais coûtait 849 $ à l’époque.

HTC et Beats

Aimez ou détestez la marque, Beats n’a jamais hésité à mettre son nom au centre de ses préoccupations. Dans ses premières années avant qu’Apple ne l’achète, Beats appartenait en fait à HTC (vous vous en souvenez?). La société tenait à tirer parti de son achat de 2011, en appliquant le logo Beats Audio sur un tas de smartphones. Les combinés comprenaient le HTC Sensation XE depuis 2011, suivi des HTC One X, One S et One V, ainsi que quelques autres jusqu’en 2013.

Lire la suite: Saviez-vous que HTC possédait Beats avant Apple

Alors que HTC s’est finalement taillé une niche en tant que l’une des rares entreprises à proposer des haut-parleurs stéréo avant décents, le partenariat Beats n’était pas particulièrement apprécié à l’époque. Malgré le battage médiatique autour du son audiophile, l’intégration Beats de HTC n’était guère plus qu’un égaliseur sophistiqué. Le genre de chose que vous pouvez trouver dans pratiquement n’importe quelle application de lecteur de musique. Les consommateurs ont rapidement vu à travers la ruse et tout cela a abouti à ce que HTC soit fortement critiqué pour avoir surfacturé ses clients. De plus, le HTC One X n’était même pas livré avec des écouteurs Beats dans la boîte aux États-Unis, au Canada, en Australie ou dans la plupart des pays d’Europe. Parlez d’un désordre marketing.

En septembre 2013, Beats a racheté toutes ses actions restantes à HTC et a mis fin au partenariat – et pas un instant trop tôt. Le partenariat HTC-Beats échoue définitivement car l’un des plus grands partenariats de smartphones échoue. C’est vrai, je le marquerais plus durement que le lien HTC Butterfly S Hello Kitty.

Super-héros Samsung

Les films ne sont certainement pas étrangers aux partenariats de marque et les liens de super-héros ont trouvé une place de choix sur le marché des smartphones. En tant que l’un des plus grands noms du secteur, Samsung a vu sa juste part de retombées inspirées de la bande dessinée.

L’idée a commencé avec l’Iron Man Galaxy S6 Edge (photo ci-dessus). Le coloris rouge vif n’était pas le pire design de téléphone de tous les temps, mais le casque Iron Man gravé dans le dos du téléphone et le chargeur sans fil Arc Reactor ont été conçus pour le fanboy. L’année suivante, Samsung a changé de camp pour l’univers DC avec le Galaxy S7 Edge Injustice Edition. Encore une fois, l’option de couleur noire brillante était en fait assez frappante et était associée à un logo Batman doré à l’arrière et à une sélection de papiers peints.

Samsung n’est pas la seule marque de smartphones à jouer le rôle d’associé du complexe industriel des super-héros. OnePlus arborait une édition limitée OnePlus 6 avec le logo Avengers, ainsi qu’un étui Iron Man personnalisé et l’un des six médaillons. Il s’agissait d’un suivi du lien OnePlus 5T Star Wars Limited Edition pour le film Disney’s Last Jedi. En parlant de Star Wars, est-ce que quelqu’un se souvient du R2-D2 Motorola Droid 2? Ou que diriez-vous de l’étonnant Samsung Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition? Oppo a également essayé son propre F11 Pro Marvel Avengers Limited Edition et son étui et son badge de collection inspirés de Captain America.

Combiné Kentucky Fried

Quelle meilleure façon de terminer notre rafle qu’avec une célébration pour commémorer le 30e anniversaire de KFC en Chine en 2017, Huawei a lancé une version rouge de son combiné Enjoy 7 Plus de milieu de gamme (ci-dessus). KFC est étonnamment énorme en Chine, avec des milliers de sites à travers le pays. L’arrière du téléphone comporte un logo Colonel Sanders gravé au laser avec la date d’ouverture de la franchise en Chine.

Lisez aussi: 15 pires noms de téléphone Android, classés

Ce n’était pas tout. Huawei a regroupé le téléphone en édition limitée avec 10000 K dollars numériques à utiliser dans les magasins KFC en Chine. D’une manière ou d’une autre, je doute que ceux-ci se soient appréciés comme Bitcoin. Le smartphone de KFC dispose également d’une application musicale qui permettait aux propriétaires de partager des listes de lecture dans le restaurant.

C’était un lancement assez exclusif. Huawei n’a fabriqué que 5000 de ces combinés à lécher les doigts.

C’est tout pour notre liste et ce n’est en aucun cas exhaustif. Il y a eu beaucoup de liens avec les smartphones au fil des ans. Avez-vous des partenariats de smartphone préférés en particulier? Des horribles modèles en édition spéciale que nous avons manqués? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.