Les meilleurs (et pires) designs de smartphones de 2021

Robert Triggs / Autorité Android

Il est difficile de contester l’idée que les conceptions de smartphones sont devenues nettement moins diversifiées et radicales au fil des ans. Après tout, il n’y a qu’un nombre limité de façons d’emballer le même ensemble de matériel – en plus des pliables comme le Galaxy Z Fold 3, bien sûr.

Cela dit, il y avait encore quelques designs de smartphones exceptionnels qui ont attiré notre attention cette année. Nous avons également rencontré une poignée de choix de conception qui nous ont un peu déçus, mais nous en reparlerons plus tard. Pour l’instant, voici ce que nous pensons être les meilleurs (et les moins excitants) designs de smartphones de 2021. N’oubliez pas de voter pour votre favori dans le sondage ci-dessous !

Les designs de smartphones les plus sexy de 2021

Google Pixel 6 et 6 Pro

Robert Triggs / Autorité Android

Pendant des années, la série Pixel n’a pas fait grand-chose pour se différencier du reste de l’industrie des smartphones en termes de design. En fait, la dernière fois que nous avons vu un téléphone Google au look unique, c’était en 2015, avant même que la marque Pixel n’existe. Heureusement, tout cela a changé cette année avec la gamme Pixel 6 – le premier téléphone de Google depuis des années qui n’a pas à rattraper le reste de l’industrie.

En octobre, un sondage que nous avons mené a révélé que 90 % de nos lecteurs aimaient le design de la série Pixel 6. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : les deux modèles Pixel 6 disposent d’une barre de caméra unique et élégante couvrant toute la largeur du téléphone. Dans l’ensemble, le design rappelle celui du Nexus 6P. Et si cela ne suffisait pas, vous pouvez également obtenir le Pixel 6 dans un assortiment de couleurs amusantes et ludiques. La seule plainte que nous ayons vue concernant la conception du téléphone est que la lèvre de l’appareil photo a tendance à accumuler des peluches dans son pli inférieur au fil du temps.

Oppo Trouver X3 Pro

Robert Triggs / Autorité Android

La série Find X d’Oppo a toujours réussi à se tailler une niche spéciale. Le Find X2 Pro de l’année dernière, par exemple, était proposé en deux finitions uniques : céramique et cuir végétalien. Cette fois-ci, Oppo a abandonné les matériaux exotiques au profit d’un dos en verre assez typique. Cependant, il nous a toujours impressionnés par la conception de bosses de caméra très unique sur le Find X3 Pro.

Au lieu d’opter pour une découpe rectangulaire ennuyeuse avec des bords tranchants, Oppo est allé à l’autre extrême et a accentué la bosse de l’appareil photo du Find X3 Pro avec un design unique et légèrement incliné. Le dos est construit à partir d’une seule pièce de verre chauffée à une température très élevée et soigneusement forgée à la forme souhaitée. Dans un article de blog, la société a déclaré avoir expérimenté 100 moules de fabrication différents avant de s’arrêter sur la conception finale.

Samsung Galaxy S21 et S21 Plus

David Imel / Autorité Android

Même près d’un an plus tard, les Samsung Galaxy S21 et S21 Plus sont des appareils extrêmement à la mode, en particulier dans la couleur Phantom Violet illustrée ci-dessus. L’entreprise sait qu’elle a trouvé de l’or ici car elle présente ce coloris dans la plupart de ses supports marketing et presse. Il est facile de comprendre pourquoi – lorsque vous combinez le look bicolore avec la façon dont le cadre se transforme en douceur dans la bosse de l’appareil photo, le S21 a l’air plus futuriste qu’utilitaire.

Même si Samsung a rétrogradé la base S21 à un dos en plastique au lieu de verre, la finition douce au toucher a conservé la sensation premium que nous attendons des téléphones phares. Avec seulement 171 g, c’est l’un des appareils les plus légers de cette liste. Nous ne savons pas officiellement à quoi ressemblera la prochaine série Galaxy S22, mais on peut dire sans risque de se tromper que la société a placé la barre assez haute pour elle-même.

Realme GT

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Vous vous souvenez du dos en cuir végétalien de l’Oppo Find X2 Pro ? Cette année, Realme a redémarré cette idée avec le Realme GT – un smartphone sous-phare haut de gamme qui a glissé sous les radars de la plupart des gens.

Selon l’entreprise, le coloris Racing Yellow de la Realme GT était « inspiré de la couleur de l’aube » et signifiait « la couleur de l’espoir ». Heureusement, si vous ne voyez pas la ressemblance, il existe également une autre interprétation : la barre noire qui s’étend sur toute la longueur du téléphone ressemble beaucoup à une bande de course de voiture de sport.

La finition en similicuir offre également des avantages fonctionnels par rapport au verre et au plastique. Dans notre examen, nous avons loué l’adhérence exceptionnelle du téléphone et sa résistance aux empreintes digitales. Dans l’ensemble, le Realme GT coche toutes les bonnes cases de conception, surtout si vous n’aimez pas les boîtiers.

Des designs de smartphones qui ne nous ont pas impressionnés en 2021

Honneur 50

Robert Triggs / Autorité Android

Aimez-vous les designs de smartphones épurés et les marques indescriptibles ? Eh bien, le coloris Honor Code édition spéciale du Honor 50 n’est certainement pas pour vous. Il est difficile de suivre ou même de décrire le langage de conception de Honor – mais la phrase publicité à pied me vient à l’esprit.

Inutile de dire que si je devais utiliser ce téléphone comme chauffeur quotidien, je prendrais un étui (opaque) dès que possible. Au crédit d’Honor, cependant, il propose d’autres coloris sans la marque de l’entreprise à l’arrière de l’appareil.

Realme 8 Pro

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Comme le Honor 50, le Realme 8 Pro n’excelle pas dans la subtilité. Cette fois-ci, nous avons un grand slogan de marque à l’arrière de l’appareil. Realme dit que ses conceptions ont été bien accueillies par les fans de la marque. Nous n’en doutons pas, mais nous ne pouvons certainement pas partager l’attrait.

Malheureusement, si votre cœur est tourné vers le Realme 8 Pro, il n’y a aucun moyen d’abandonner la marque. Si vous pouvez regarder au-delà, cependant, le dégradé bleu mat est plutôt joli, surtout compte tenu du prix abordable.

Motorola Edge (2021)

Eric Zeman / Autorité Android

En 2020, Motorola a lancé l’Edge et l’Edge Plus, la première gamme de smartphones phares de l’entreprise depuis des années. L’Edge présentait toutes les fonctionnalités liées au design que nous associons aux smartphones phares : un cadre métallique mince et d’excellents matériaux. Motorola a même ajouté un écran incurvé et des coins carrés pour amplifier le look premium.

Cependant, cette année, le Motorola Edge a abandonné ces looks phares pour un avatar beaucoup plus générique. La société a remplacé le cadre métallique par du polycarbonate, a rétrogradé les haut-parleurs stéréo à une configuration mono et a lésiné sur la protection en verre avant avec Gorilla Glass 3 au lieu de normes plus récentes.

Le Motorola Edge 2021 n’a en aucun cas un design mauvais ou discordant, mais le téléphone est un pas en arrière notable par rapport à son prédécesseur ainsi qu’à la plupart de la concurrence.

Apple iPhone 13

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Presque tout le monde connaît l’apparence d’un iPhone moderne. Bien sûr, la génération précédente a adopté un design carré, et l’iPhone 13 de cette année a diminué de 20%, mais rien d’autre n’a changé autrement. Nous avons le même design de base pour iPhone depuis des années à ce stade, et c’est un peu ennuyeux. Comparez cela à l’ère de l’iPhone 4, quand Apple avait clairement le meilleur design de smartphone de l’industrie.

Pendant ce temps, les OEM Android ont progressé en introduisant des avancées telles que des lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons intégrés à l’écran, des écrans bord à bord et même des caméras selfie cachées. Dans l’ensemble, nous sommes prêts à voir enfin quelque chose de radicalement différent de l’iPhone en 2022.

Que pensez-vous de nos choix ? Avons-nous manqué votre design de smartphone préféré? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

