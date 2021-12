Les meilleurs étrangers de l’histoire : Nowitzki au dessus de Giannis, Pau Gasol cinquième…

Les classements suivent. Cela fait partie du récit de la NBA, qui crée un discours et un débat permanent autour d’absolument tout ce qui se passe en son sein. La meilleure ligue du monde a célébré son 75e anniversaire avec une liste des 75 plus grands joueurs de tous les temps. Cette liste a été annoncée petit à petit et je n’étais pas sans polémique. Il a nourri la compétition nord-américaine pendant quelques jours, maintenant en pleine crise du coronavirus mais en annonçant ensuite que tout allait redevenir pareil. A part ça, la meilleure ligue du monde ne s’est pas arrêtée là et a établi un nouveau classement : celui des 75 meilleurs joueurs internationaux passés par la NBA. Une nouvelle liste, cette fois d’étrangers, qui a été annoncée par la publication HoopsHype, cette fois à la volée et sans officialiser les protagonistes en petits groupes.

La liste, oui, n’est pas perdue. Depuis que la NBA a commencé son ouverture, de nombreux joueurs étrangers sont passés par la NBA. David Stern a privilégié le fait d’ouvrir les portes du monde de manière plus prononcée au XXIe siècle, quand les joueurs internationaux, européens ou non, se sont multipliés dans la compétition. Depuis lors, nous avons vu les recrues de l’année (Pau Gasol), les MVP de la saison (Olajuwon, Nash, Nowitzki, Giannis), les défenseurs de l’année (Olajuwon, Noah, Giannis), les MVP des finales (Parker, un Giannis qui est en tout) et un leadership naissant d’une Ligue qui n’est plus exclusivement dominée par les Américains, comme par le passé, presque dans la préhistoire de la Ligue. Avant, surtout, la course David Stern.

Hakeem Olajuwon, bien sûr, buvez une liste pleine de légendes authentiques. HoopsHype se classe deuxième Dirk Nowitzki devant de Giannis Antetokounmpo, quelque chose qui pourrait changer en un rien de temps si le Grec continue à encaisser coup après coup. Olajuwon, nigérian, est le pivot classique par excellence, capable de défendre et d’attaquer à parts égales, champion du ring en 1994, titre qu’il a répété en 1995, Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion de Rudy Tomjanovich. Nowitzki était la représentation de l’ouverture, d’une nouvelle ère dans la NBA qui montrait que les Européens pouvaient être des joueurs de franchise et gagner des anneaux. Et avec elle sont venues les fondations ultérieures, Des équipes européanisées comme les Spurs de Gregg Popovich et la domination d’une NBA qui appartient toujours aux Américains, mais d’une manière différente.

Giannis, champion en 2021, est en passe de devenir le plus grand. Oui Steve Nash, Canadien, se faufile en quatrième position avec deux MVP de la saison, mais sans cet anneau qui orne leurs vitrines. Oui, c’est le cas, doublement, Pau Gasol, dont ils soulignent qu’il a la meilleure carrière avec son équipe nationale de presque tous les joueurs figurant sur la liste, avec 11 médailles à son actif avec l’Espagne. Et il y a des noms plus connus derrière eux : Tony Parker et Manu Ginobili passent juste après Pau, Nikola Jokic et Dikembe Mutombo sont respectivement huitième et neuvième, Marc apparaît en dixième position, Luka Doncic en onzième (un autre qui va continuer à monter) , Drazen Petrovic a 14 ans, Yao Ming a 15 ans… Une longue liste de grands noms qui ont le mérite de faire partie de l’histoire d’une NBA qui ne les oublie pas et qui leur rend hommage dans un classement plus que mérité.

Consultez la liste complète ici.