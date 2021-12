Les meilleurs étuis Apple Watch que vous pouvez obtenir

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis Apple Watch Series 7

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis Apple Watch Series 6/5/4/SE

L’Apple Watch est une montre intelligente bien construite et durable, mais elle est susceptible d’être endommagée par des chocs accidentels, en particulier avec l’écran plus grand de la nouvelle montre Series 7. Un bon étui contribuera grandement à protéger votre montre intelligente et ajoutera également un élément de style. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Apple Watch que vous pouvez obtenir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres accessoires Apple Watch et smartphones que nous recommandons, consultez notre guide ci-dessous.

Voir également: Meilleurs accessoires Apple Watch | Accessoires mobiles

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis Apple Watch au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur boîtier Apple Watch Series 7 : Caseology Nero

Caseology Etui Apple Watch Nero

Le Caseology Nero est un étui mince et léger pour l’Apple Watch qui offre une protection suffisante pour le corps et l’écran.

Avantages:

Fin et léger Facile à installer et à retirer Excellente protection

Les inconvénients:

L’utilisation de la couronne prend un certain temps pour s’y habituer

Le Caseology Nero est un étui mince et léger pour l’Apple Watch, qui offre une protection suffisante pour le corps et l’écran. Vous obtenez une lèvre avant légèrement surélevée, une protection complète des coins, un bouton recouvert et des découpes précises pour la molette de défilement et le point de charge.

Le Nero est compatible avec les deux tailles de la série 7, ainsi qu’avec les deux options de taille pour les anciennes montres Apple, remontant jusqu’à la série 4.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers pour Apple Watch Series 7 ? Nous recommandons également :

Le Spigen Rugged Armor est un étui robuste pour l’Apple Watch, compatible avec les modèles de la série 7 à la série 4 et dans toutes les options de taille. Une lèvre surélevée, un bouton recouvert et une protection renforcée des coins en font un excellent étui pour Apple Watch.

Acheter pour Série 7 45mm | Acheter pour Série 7 41mm

Le boîtier LK Apple Watch Series 7 est un boîtier ultra-fin en polycarbonate. Il est facile à encliqueter et à retirer, et est également livré avec un protecteur d’écran en verre trempé intégré.

Acheter pour Série 7 45mm | Acheter pour Série 7 41mm

Le Supcase UB Pro est l’un des meilleurs étuis robustes pour Apple Watch que vous puissiez obtenir. Il existe de nombreuses options de couleurs et de designs parmi lesquels choisir, et il est également livré avec des bracelets de montre pour maintenir le look.

Acheter pour Série 7 45mm | Acheter pour Série 7 41mm

Meilleur étui Apple Watch Series 6/5/4/SE : Caseology Nano Pop

Caseology Nano Pop Apple Watch étui

Ajoutez une touche de couleur à votre Apple Watch tout en la protégeant des chocs et des rayures accidentels avec la Caseology Nano Pop.

Avantages:

Fin et léger Boîtier élégant Facile à installer et à retirer

Les inconvénients:

L’utilisation de la couronne prend un certain temps pour s’y habituer

La Caseology Nano Pop offre une bonne protection pour l’Apple Watch. Vous obtenez une lèvre avant légèrement surélevée, une protection complète des coins, un bouton recouvert et des découpes précises pour la molette de défilement et le point de charge. Donner son nom au boîtier est une touche de couleur, un anneau autour de l’écran, qui fait ressortir la montre.

L’étui Nano Pop Apple Watch est compatible avec les séries 6, 5, 4 et SE.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers Apple Watch Series 6/5/4/SE ? Nous recommandons également :

Montrez le beau design de l’Apple Watch, tout en la gardant en sécurité avec l’étui Spigen Ultra Hybrid. Le boîtier transparent offre un accès facile à la couronne et au point de charge et dispose également d’un couvercle d’écran transparent.

Acheter pour Série 6 44mm | Acheter pour Série 6 40mm

Le Spigen Thin Fit est un boîtier en polycarbonate ultra-mince qui ajoute à peine de l’épaisseur ou du volume, tout en gardant la smartwatch en sécurité. Il est facile à encliqueter et à retirer, et offre un accès facile à tous les boutons et fonctionnalités. De nombreuses options de couleurs sont également disponibles.

Acheter pour Série 6 44mm | Acheter pour Série 6 40mm

Otterbox est la référence pour les boîtiers robustes, et l’Exo Edge garantira que votre Apple Watch reste complètement à l’abri des chocs et des rayures accidentels. Vous avez également le choix entre quelques options de couleurs attrayantes.

Acheter pour Série 6 44mm | Acheter pour Série 6 40mm

commentaires