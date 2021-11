Les meilleurs étuis de batterie pour iPhone 13 Pro Max (2021)

Robert Triggs / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis de batterie pour iPhone 13 Pro Max :

Alors que l’Apple iPhone 13 Pro Max offre une batterie plus grosse que ses frères et sœurs, vous avez parfois juste besoin d’un peu de jus supplémentaire. Les batteries sont une chose, mais les boîtiers de batterie offrent encore plus de commodité. Cependant, Apple n’offre aucune option propriétaire et les produits tiers sont parfois presque trop similaires pour qu’on puisse les différencier.

Pour vous aider à choisir la bonne option pour vous, nous avons sélectionné les meilleurs étuis de batterie Apple iPhone 13 Pro Max sur le marché. Pour plus d’accessoires iPhone 13, consultez certaines de nos autres listes ci-dessous.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis de batterie pour iPhone 13 Pro Max au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui de batterie Apple iPhone 13 Pro Max: étui de batterie Alpatronix BX13 Pro Max

Coque batterie iPhone 13 Pro Max Alpatronix BX13

Emballant une batterie de 6 500 mAh dans un profil mince, c’est le cas à obtenir si vous voulez une autonomie maximale.

Avantages:

Batterie importante de 6 500 mAh Pas trop encombrante Fonctionne avec et sans fil

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone 13 Pro Max sans compromettre la convivialité, c’est l’étui de batterie qu’il vous faut. Malgré son profil relativement mince, il possède une batterie puissante de 6 500 mAh. Il est également capable de charger et de charger à l’envers sans fil, vous pouvez donc l’utiliser pour compléter d’autres accessoires tels que les AirPod. Comme tous les étuis de batterie pour iPhone 13 Pro Max, il ajoutera du volume à votre téléphone, mais cela en vaut la peine pour le jus supplémentaire. En prime, il est livré avec un protecteur d’écran en verre trempé.

Vous recherchez plus d’options de boîtier de batterie pour iPhone 13 Pro Max ? Nous recommandons également :

Si vous voulez plus de capacité sans trop de volume supplémentaire, ce boîtier de 8 500 mAh est difficile à battre. Il n’a pas d’extras comme le chargement sans fil, mais il présente un profil mince et une variété d’options de couleurs.

Le gros ne vous dérange pas ? Ce boîtier robuste de 10 000 mAh pourrait être celui qu’il vous faut. Il offre une capacité de batterie inégalée, mais ce n’est pas le design le plus élégant qui soit. Cependant, il prend en charge la charge sans fil.

Ce boîtier mince a une capacité globale plus petite, mais il dispose d’une charge sans fil. De plus, c’est un peu moins cher que les autres options disponibles.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un boîtier de batterie pour iPhone 13 Pro Max, il remplit le même objectif. Attaché via des aimants MagSafe, ce petit pack peut vous donner environ la moitié de la charge. C’est cher, mais incroyablement pratique.

