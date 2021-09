Les meilleurs étuis et accessoires pour iPhone 13 sur Amazon en ce moment

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’iPhone 13 d’Apple est enfin là ! Enfin presque. Tous les nouveaux modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 13 Pro d’Apple ont été annoncés le 14 septembre avant d’être mis en précommande le vendredi 17 septembre. Selon de nombreux rapports, la demande pour la gamme iPhone 13 a été encore plus forte que la dernière demande pour l’iPhone 12. année. Depuis qu’Apple a établi de nombreux records de vente avec l’iPhone 12, il semble que l’entreprise ait un autre succès entre ses mains. De plus, il ne fait aucun doute que ces nouveaux iPhones sont les meilleurs iPhones à ce jour. Et si vous envisagez de vous acheter, vous devez absolument voir les étuis pour iPhone 13, les étuis pour iPhone 13 Pro et d’autres accessoires pour iPhone 13 sur Amazon dès maintenant.

Après tout, il faudrait être fou pour utiliser un iPhone 13 sans coque. Le prix de l’iPhone 13 Pro Max va jusqu’à 1 599 $ pour le modèle avec 1 To de stockage. Voulez-vous vraiment risquer de casser un smartphone à 1 600 $ ?!

Étui Spigen Thin Fit conçu pour iPhone 13 (2021) – Noir Prix:$15.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les meilleurs étuis pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro d’Amazon

Il y a quelques accessoires différents dont vous aurez besoin pour votre nouvel iPhone. Et comme nous l’avons mentionné, les étuis pour iPhone 13 sont en tête de liste. La dernière chose que vous voulez faire est de vous acheter un nouvel iPhone élégant, puis de le casser. Si vous n’utilisez pas d’étui, c’est exactement ce qui va se passer.

Les gens abandonnent leurs smartphones. Cela arrive tout le temps. Peu importe à quel point vous êtes prudent, les accidents sont totalement inévitables. Et c’est justement pour cela qu’il faut absolument utiliser une coque avec votre iPhone 13 mini ou iPhone 13. Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont bien sûr encore plus chers.

Boîtiers OEM Apple

Il y a des tonnes de coques OEM pour iPhone 13 d’Apple dans toutes sortes de couleurs que vous allez adorer. Ils sont chers, mais ils valent vraiment chaque centime. Vous pouvez tous les voir ici.

Coques OEM Apple iPhone 13 pour tous les modèles d’iPhone 13 Prix:$49.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Coques iPhone 13 Totallee

Il existe de nombreuses bonnes options pour les coques iPhone 13 sur Amazon. L’un des plus populaires à ce jour vient du célèbre fabricant de coques pour iPhone Totallee. Voulez-vous un étui transparent qui met en valeur le design élégant d’Apple ? Bien sûr que oui, mais vous voulez également vous assurer que votre iPhone est protégé. Les Coque iPhone 13 Totallee Clear est une excellente option. Des versions sont disponibles pour chaque modèle différent, y compris un Coque transparente iPhone 13 Pro Max.

étuis Pitaka

Ensuite, nous avons une autre option très populaire. Les Coque Pitaka MagEZ 2 pour iPhone 13 est juste comme les cas précédents de Pitaka. Ils sont faits de fibre d’aramide, qui est le même matériau utilisé dans les gilets pare-balles tactiques. Ces étuis sont élégants, élégants, minces et très solides.

« Prix PITAKA : Acheter maintenantCode coupon : ” » Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission » feed_title=”” price=”” image_url=”” summary=”” rank=”” award=”” description=”” rating=””]

« Prix magnétique : Acheter maintenantCode de coupon : ” » Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission « feed_title=”” price=””” image_url=”” summary=”” rank=”” award=”” description=”” rating=””]

« Prix PITAKA : Acheter maintenantCode coupon : ” » Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission » feed_title=”” price=”” image_url=”” summary=”” rank=”” award=”” description=”” rating=””]

« Prix magnétique : Acheter maintenantCode de coupon : ” » Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission « feed_title=”” price=””” image_url=”” summary=”” rank=”” award=”” description=”” rating=””]

Coques Spigen pour iPhone 13

Il va sans dire que Spigen fabrique certains des meilleurs boîtiers. Et il y a déjà de superbes coques Spigen pour iPhone 13 à trouver. Nous avons un faible pour le Coque pour iPhone 13 Spigen Thin Fit, qui est élégant et robuste. De plus, il offre une excellente protection. Voir plus de coques Spigen pour iPhone 13 ici.

Autres accessoires iPhone 13 et iPhone 13 Pro

En plus de bons étuis pour protéger votre iPhone 13, vous aurez également besoin d’autres accessoires. Cela devrait être évident. Les exemples comprennent AirPod (tous les modèles sont en vente !) et un Chargeur MagSafe (en vente au prix le plus bas d’Amazon). De plus, vous voudrez une bonne chargeur sans fil pour votre bureau. Découvrez ci-dessous quelques accessoires populaires pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro, et vous en saurez plus sur cette page Amazon.

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur Apple MagSafe Prix catalogue : 39,00 $ Prix : 27,14 $ Vous économisez : 11,86 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 151,52 $ Vous économisez : 47,48 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix ​​de la batterie Apple MagSafe : 99,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods avec étui de chargement filaire Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur Apple MagSafe Duo Prix : 129,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Chargeur sans fil Yootech, chargeur sans fil rapide 10W Max certifié Qi Prix: 13,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.