Les meilleurs étuis Google Pixel 6 que vous pouvez obtenir

C. Scott Brown / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis Google Pixel 6 :

Le Google Pixel 6 est là ! Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un produit phare coûteux comme son grand frère, vous voudrez toujours le garder en bon état le plus longtemps possible. Chez Android Authority, nous testons de manière approfondie les téléphones et les étuis, nous avons donc fait la recherche pour vous. Ce sont quelques-uns des meilleurs étuis Google Pixel 6 que vous pouvez obtenir dès maintenant !

Nos choix incluent des étuis minces, des étuis robustes, des étuis portefeuille et plus encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos marques de coques préférées ou d’autres accessoires pour smartphones que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Voir aussi : Meilleures marques de cas | Accessoires mobiles

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis Google Pixel 6 au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui mince pour Google Pixel 6 : Spigen Liquid Air Armor

Étui Spigen Liquid Air Armor pour Pixel 6

Protégez votre téléphone avec cette fine coque Spigen. Un motif strié à l’arrière et sur les côtés ajoute à la prise en main, et il est livré avec une barre de caméra assortie pour protéger la bosse massive de la caméra.

Avantages:

Couvre-boutons tactiles fins et légers Découpes précises Surface mate antidérapante

Les inconvénients:

Une seule option de couleur (noir)

Le Liquid Air Armor n’est peut-être pas le boîtier le plus fin de l’arsenal de Spigen, mais il est plus protecteur que les autres Spigen et d’autres fabricants de boîtiers. C’est un boîtier en TPU et il est facile à installer et à retirer. Une finition mate antidérapante et un motif strié à l’arrière et sur les côtés ajoutent beaucoup d’adhérence. L’étui est également livré avec une « barre de caméra » pour correspondre et fournir une lèvre surélevée autour de la barre de caméra proéminente du Pixel 6. Une lèvre surélevée maintient également l’écran en sécurité. Si vous voulez la sécurité sans encombrement, le Spigen Liquid Air Armor est la solution.

Vous recherchez des options de boîtiers Google Pixel 6 plus minces ? Nous recommandons également :

Coupe mince Spigen

Le Spigen Thin Fit est plus fin et plus léger que l’Air Armor, mais n’est pas aussi protecteur et n’est pas aussi adhérent que l’Air Armor. Vous obtenez une barre de caméra assortie et une lèvre surélevée protège la caméra arrière et l’écran.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur étui transparent pour Google Pixel 6 : Spigen Ultra Hybrid

Coque Pixel 6 Spigen Ultra Hybride

Le Spigen Ultra Hybrid vous permet de montrer le design et les coloris uniques du Pixel 6 tout en le protégeant des chocs et des chutes.

Avantages:

Fin et léger Découpes précises Cristallin

Les inconvénients:

Les étuis transparents ont tendance à jaunir avec le temps Difficile à nettoyer

Le Spigen Ultra Hybrid est l’un des meilleurs étuis transparents que vous puissiez obtenir pour le Pixel 6. La combinaison d’un dos en polycarbonate et d’un cadre en TPU offre une excellente protection contre les chutes et protège l’appareil des rayures. Le boîtier est fin et léger mais ajoute suffisamment de rebord pour protéger l’écran et l’appareil photo. La version cristalline est une excellente option. Vous pouvez également en obtenir un avec une finition noire mate. Cependant, alors que le noir mat est généralement réservé au pare-chocs lorsqu’il s’agit d’autres téléphones, il recouvre également la bosse de l’appareil photo et le « haut » avec le Pixel 6.

Vous recherchez des options Google Pixel 6 plus claires ? Nous recommandons également :

Etui transparent Kwmobile

Le boîtier transparent Kwmobile est plus fin et plus léger que l’ultra hybride. La coque en TPU est facile à installer et à retirer. Ce n’est peut-être pas l’option la plus protectrice de cette liste, mais elle ajoute à peine du volume au téléphone.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur boîtier hybride/régulier pour Google Pixel 6 : Caseology Parallax

Étui Pixel 6 Caseology Parallax

La Caseology Parallax offre une protection double couche avec sa coque en TPU et une monture en polycarbonate. Vous avez également le choix entre plusieurs options de couleurs, y compris un nouveau combo noir et rouge qui a fière allure.

Avantages:

Protection double couche Couvre-boutons tactiles Plusieurs options de couleurs

Les inconvénients:

Le cadre du PC le rend un peu difficile à retirer

Les étuis hybrides offrent une excellente protection pour le téléphone sans ajouter beaucoup d’épaisseur ou de poids. Le Caseology Parallax est l’un des meilleurs étuis que vous puissiez obtenir pour le Pixel 6. Il s’agit d’un étui en TPU couplé à un cadre en polycarbonate qui offre une protection supplémentaire des coins. Les boutons recouverts et une lèvre épaisse surélevée autour de la barre de la caméra et de l’écran sont également utiles. Des choix de couleurs standard comme le retour du vert et du gris, mais il y a aussi un superbe noir avec des reflets rouges cette fois-ci.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers hybrides/réguliers pour Google Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Armure robuste de Spigen

Le Spigen Rugged Armor est un favori des fans et avec raison. Malgré son nom, ce n’est pas un boîtier particulièrement robuste en termes de taille et de poids. Mais il fait un excellent travail pour garder le téléphone en sécurité et les éléments en fibre de carbone ajoutent également une touche de style.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur étui portefeuille Google Pixel 6 : 32e Classic Series 2.0

Portefeuille classique pour le Pixel 6 32e

Le portefeuille 32nd Classic est un véritable étui en cuir qui a fière allure et se sent bien. Il a une fente pour carte et une poche pour argent, et la couverture folio sert également de béquille.

Avantages:

Dispose d’une poche pour billets La couverture Folio sert également de béquille Différentes options de couleurs Cuir véritable

Les inconvénients:

La fermeture magnétique peut se desserrer avec le temps Livré avec un seul emplacement pour carte

Le portefeuille 32nd Classic est fait de cuir véritable, élégant et agréable au toucher. Un boîtier en TPU maintient le téléphone fermement en place. La couverture folio peut également être pliée et utilisée comme béquille. Le seul problème avec cet étui portefeuille est qu’il n’a de la place que pour une seule carte, mais qu’il est livré avec une poche pour billets. Le noir et le rouge vin sont les deux options de couleurs disponibles.

Vous recherchez plus d’options d’étuis portefeuille pour Google Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Spigen Slim Armor CS

Le Spigen Slim Armor CS est un excellent étui de protection pour le Pixel 6. Ce n’est pas un étui portefeuille traditionnel, mais il est livré avec une fente extérieure pour carte qui peut contenir confortablement quelques cartes.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur étui robuste pour Google Pixel 6 : Spigen Tough Armor

Pixel 6 Spigen Tough Armure

Gardez votre Pixel 6 en toute sécurité sans ajouter trop de poids et d’épaisseur avec le Spigen Tough Armor. L’étui à double couche fait un excellent travail avec une protection contre les chutes et il dispose également d’une béquille intégrée.

Avantages:

Excellente protection Béquille intégrée certifiée Mil-grade

Le Tough Armor est l’option de boîtier robuste de Spigen et offre de nombreuses protections hybrides. Une couche de TPU souple aide contre les chutes et une coque en polycarbonate pour éviter les rayures. Il contient même une béquille intégrée, mais il est un peu fragile, ce qui est inquiétant avec un téléphone aussi lourd que le Pixel 6.

Vous recherchez des options de boîtiers plus robustes pour le Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Révolution poétique

The Poetic Revolution est l’un des meilleurs étuis pour Pixel 6 à obtenir pour une protection complète. Un pare-chocs épais avec des coins renforcés, des boutons recouverts et une lèvre visible maintient le téléphone en toute sécurité. Il est même livré avec une coque avant dotée d’un protecteur d’écran intégré.

Achetez maintenant sur Amazon

Comment nous testons les coques de téléphone

Nous testons rigoureusement les smartphones, accessoires et autres produits dans nos revues ici à Android Authority. Nous prenons en compte de nombreux facteurs avant de choisir les meilleurs étuis Google Pixel 6 actuellement disponibles.

protection: Un étui ultra-mince est idéal pour garder le téléphone sans rayures, mais n’est pas utile en cas de chocs et de chutes. Certains étuis ultra-minces pour le Pixel 6 pourraient ne pas faire un excellent travail non plus pour protéger la barre de caméra massive du téléphone. Nous simulons des chutes dans le monde réel pour tester la durabilité des boîtiers hybrides et robustes, comme si le téléphone tombe en le tirant hors de la poche ou s’il glisse d’une table. Nous considérons également la protection des coins, la lèvre autour de l’écran et de la caméra arrière, et si les boutons sont couverts.

Matériaux de construction et qualité : Une mauvaise coque pourrait faire plus de mal que de bien à votre téléphone. Les boîtiers en polycarbonate de mauvaise qualité peuvent se briser lors de leur installation ou de leur retrait. Si vous devez appliquer beaucoup de pression pour retirer un boîtier, celui-ci pourrait se fissurer. Avec des étuis en TPU plus souples, le retrait continu de l’étui peut le desserrer dans les coins, affectant l’ajustement et la protection.

Saisir: Parallèlement aux tests pratiques, nous glissons le téléphone sur différentes surfaces comme le bois et le marbre pour voir s’il est glissant. Les étuis obtiennent des points supplémentaires s’ils ont des arêtes ou des bosses pour aider à la prise en main.

Installation et retrait : L’installation d’un boîtier ne devrait pas être difficile, et nous ne proposons pas de boîtiers qui ne peuvent même pas être installés facilement. Cependant, retirer un étui peut également être pénible avec des étuis de haute qualité et potentiellement endommager votre téléphone. C’est un grand non-non si vous devez appliquer beaucoup de force au point où vous sentez le téléphone se plier.

Design et coloris : Le design et la couleur sont des choix personnels, mais c’est bien d’avoir des options. Nous avons également une catégorie dédiée aux coques transparentes qui mettent en valeur le design du téléphone.

Prix: Vous n’avez pas à dépenser trop pour obtenir un bon dossier. Les étuis de 10 $ à 15 $ offrent autant de protection, sinon plus, que certains de plus de 50 $.