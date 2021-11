Les meilleurs étuis hybrides Google Pixel 6 que vous pouvez acheter

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis hybrides/réguliers pour Google Pixel 6 :

Le Pixel 6 est peut-être le plus petit des deux nouveaux téléphones Google, mais c’est toujours un appareil assez gros et lourd. Bien qu’il soit important de garder le téléphone en sécurité, vous ne voulez pas non plus ajouter trop de poids ou d’épaisseur supplémentaire. C’est là qu’intervient un bon étui hybride. Ces étuis offrent une meilleure protection que les étuis minces sans l’essentiel d’une option robuste. Voici un aperçu des meilleurs étuis hybrides/réguliers pour Pixel 6 que vous pouvez obtenir !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos coques Google Pixel 6 préférées ou sur les autres accessoires pour smartphone que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Voir également: Les meilleurs étuis pour Google Pixel 6 | Accessoires mobiles

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs boîtiers hybrides Google Pixel 6 au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur boîtier hybride/régulier pour Google Pixel 6 : Caseology Parallax

Étui Pixel 6 Caseology Parallax

Le Caseology Parallax offre une protection double couche avec son boîtier en TPU et une monture en polycarbonate. Vous avez également le choix entre plusieurs options de couleurs, y compris un nouveau combo noir et rouge qui a fière allure.

Avantages:

Nouveaux éléments de préhension sur les côtés Caches des boutons tactiles Plusieurs options de couleurs

Les inconvénients:

Un peu difficile à enlever

Les étuis hybrides offrent une excellente protection pour le téléphone sans ajouter beaucoup d’épaisseur ou de poids. Le Caseology Parallax est l’un des meilleurs étuis que vous puissiez obtenir pour le Pixel 6. Il s’agit d’un étui en TPU couplé à des éléments en polycarbonate qui offrent une protection supplémentaire. Les boutons recouverts et une lèvre épaisse surélevée autour de la barre de l’appareil photo et de l’écran sont également utiles. Caseology a repensé le boîtier Parallax pour ajouter également une section texturée sur les côtés pour ajouter à la prise en main. Des choix de couleurs standard comme le retour du vert et du gris, mais il existe également une superbe option de noir avec des reflets rouges maintenant.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers hybrides/réguliers pour Google Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Le Spigen Rugged Armor est un favori des fans et avec raison. Ce n’est pas un étui particulièrement robuste, malgré son nom, mais fait un excellent travail pour garder le téléphone en sécurité. Les éléments en fibre de carbone ajoutent une touche de style et un motif strié sur les côtés ajoute à l’adhérence.

Achetez maintenant sur Amazon

Cet étui Incipio à double couche offre une protection contre les chutes de 12 pieds, une couche protectrice antimicrobienne, une lèvre surélevée pour protéger l’appareil photo et l’écran, et une finition douce au toucher pour la prise en main.

Achetez maintenant chez Incipio

Le Crave Dual est livré avec deux couches mais est suffisamment fin pour permettre une charge sans fil. Il est étonnamment robuste, avec un dos à motifs pour une meilleure adhérence. Vous avez également le choix entre neuf options de couleurs.

Achetez maintenant sur Amazon

Le Tudia Merge est un autre boîtier à double couche mince mais résistant. Une finition mate éloigne les traces de doigts et les taches et vous obtenez également des arêtes antidérapantes sur les côtés pour aider à l’adhérence.

Achetez maintenant sur Amazon

commentaires