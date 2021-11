Les meilleurs étuis minces Google Pixel 6 que vous pouvez obtenir

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis minces pour Google Pixel 6 :

Tout le monde n’a pas besoin d’un étui robuste et lourd pour protéger son téléphone. Si vous ne vous inquiétez pas trop des chutes mais que vous souhaitez garder votre téléphone sans rayures, un bon étui mince est plus que suffisant. Ce sont quelques-uns des meilleurs étuis minces pour Google Pixel 6 que vous pouvez obtenir dès maintenant !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos coques et accessoires préférés pour Pixel 6 que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Meilleur étui mince pour Google Pixel 6 : Spigen Liquid Air Armor

Étui Spigen Liquid Air Armor pour Pixel 6

Protégez votre téléphone avec cette fine coque Spigen. Un motif strié à l’arrière et sur les côtés ajoute à la prise en main, et il est livré avec une barre de caméra assortie pour protéger la bosse massive de la caméra.

Avantages:

Couvre-boutons tactiles fins et légers Découpes précises Surface mate antidérapante

Les inconvénients:

Une seule option de couleur (noir)

Le Liquid Air Armor n’est peut-être pas le boîtier le plus fin de cette liste, mais il est plus protecteur que les autres. La coque en TPU est facile à installer et à retirer. Il est doté d’une finition mate antidérapante et d’un motif strié à l’arrière et sur les côtés pour faciliter l’adhérence. Une lèvre surélevée autour de la barre de caméra et de l’écran proéminents du Pixel 6 les protègent. Si vous voulez la sécurité sans encombrement, le Spigen Liquid Air Armor est la solution.

Vous recherchez des options de boîtiers Google Pixel 6 plus minces ? Nous recommandons également :

Coupe mince Spigen

Le Spigen Thin Fit est plus fin et plus léger que l’Air Armor mais n’est pas aussi protecteur ou adhérent. Vous obtenez une barre de caméra assortie et une lèvre surélevée protège la caméra arrière et l’écran.

Achetez maintenant sur Amazon

Poignée Incipio

Comme son nom l’indique, tout est question de prise en main avec cet étui Incipio. Il est doté de poignées multidirectionnelles sur les côtés, d’une protection contre les chutes de 14 pieds et d’une couche antimicrobienne.

Achetez maintenant chez Incipio

Pierre Cyrille

L’étui Cyrill Stone est un étui en TPU simple mais protecteur avec une lèvre surélevée pour l’écran et la barre de caméra. C’est l’une des rares options disponibles dans une couleur différente du noir standard que nous voyons si souvent.

Achetez maintenant sur Amazon

Slimline encastré

L’Encased Slimline est un excellent étui rigide en polycarbonate. Ses principaux arguments de vente sont cependant la béquille intégrée robuste et la disponibilité d’un étui à clip de ceinture, ce qui n’est généralement pas quelque chose que vous obtenez avec un étui mince.

Achetez maintenant sur Amazon

PHNX MNML

Avec seulement 0,35 mm d’épaisseur, le PHNX MNML est l’un des meilleurs étuis minces pour Pixel 6 que vous puissiez obtenir. Ce n’est pas l’étui le plus protecteur du marché, mais il fera du bon travail pour éviter les rayures et autres imperfections.

Achetez maintenant chez PHNX

Cas du moment

L’étui Moment est un excellent étui mince et léger avec une protection contre les chutes de 6 pieds. La technologie exclusive M Force de Moment permet au Pixel 6 de fonctionner avec la plupart des accessoires MagSafe, vous permettant de charger le téléphone ou de l’utiliser avec des supports MagSafe.

Achetez maintenant chez Moment