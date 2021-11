Les meilleurs étuis minces Pixel 6 Pro que vous pouvez acheter (2021)

Eric Zeman / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis minces pour Google Pixel 6 Pro :

Le Google Pixel 6 Pro a un design saisissant, mais il est nettement plus lourd que les précédents téléphones Pixel. Néanmoins, vous voudrez y mettre un étui pour le protéger des chutes et des rayures. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleurs étuis minces pour Pixel 6 Pro que vous pouvez obtenir dès maintenant !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos étuis et accessoires préférés pour Pixel 6 Pro que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Meilleur étui mince pour Google Pixel 6 Pro : Spigen Liquid Air Armor

Armure à air liquide Spigen pour Pixel 6 Pro

Fin, léger et facile à saisir

Offrant une excellente protection sans encombrement, cette coque Pixel 6 Pro présente également une finition texturée pour une meilleure adhérence.

Avantages:

Fins et légers Couvre-boutons tactiles Bonne protection contre les chutes Surface mate antidérapante

Les inconvénients:

Manque d’options de couleur Pas le plus fin

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’étui Pixel 6 Pro le plus fin de la liste, l’étui Spigen Liquid Air Armor offre une protection supérieure aux alternatives. La finition noire mate antidérapante à l’arrière offre également une excellente adhérence, et les lèvres surélevées aident à protéger les caméras et l’affichage. Si vous pouvez vivre sans options de couleurs fantaisistes, c’est le meilleur étui léger pour Pixel 6 Pro que vous puissiez acheter.

Vous recherchez des options de coque plus fines pour Google Pixel 6 Pro ? Nous recommandons également :

Coupe mince Spigen

Le Spigen Thin Fit est plus fin et plus léger que le Liquid Air Armor, mais n’a pas la finition texturée à l’arrière. Cependant, il dispose toujours d’une certaine protection avec une lèvre surélevée autour de l’appareil photo et de l’écran.

Poignée Incipio

Si vous avez tendance à faire tomber votre appareil, c’est l’étui mince pour Pixel 6 Pro qu’il vous faut. Il est livré avec des poignées texturées sur les côtés, une protection contre les chutes jusqu’à 14 pieds et une couche antimicrobienne.

Slimline encastré

La plupart des boîtiers minces font des sacrifices dans certains domaines, mais le Encased Slimline pour le Pixel 6 Pro est doté de fonctionnalités intéressantes. Il est toujours mince, mais la béquille intégrée et l’étui à clip de ceinture ajoutent un niveau d’utilité supplémentaire.

Cas du moment

Moment est surtout connu pour les objectifs de téléphone, mais il fait également de superbes étuis. En plus d’être fin et léger, il est également compatible avec les objectifs de la série M de Moment et les accessoires MagSafe.

Pierre Cyrille

Il n’y a pas beaucoup d’étuis minces pour Pixel 6 Pro dans des couleurs autres que le noir, mais cette option Cyrill convient parfaitement. Il s’agit d’un simple boîtier mince avec une lèvre surélevée pour l’écran et les capteurs de l’appareil photo.

PHNX MNML

Pour l’étui Pixel 6 Pro le plus fin absolu, vous voudrez opter pour le PHNX MNML. Avec seulement 0,35 mm d’épaisseur, il ne fait pas grand-chose contre les chutes, mais il évite les rayures et il a fière allure.

