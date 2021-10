Les meilleurs étuis Pixel 6 Pro que vous pouvez acheter

Eric Zeman / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis Pixel 6 Pro :

Enfin, le Google Pixel 6 Pro est là ! Il semble que Google soit de retour avec cet appareil vraiment haut de gamme, mais vous voudrez toujours le protéger de tout dommage. Chez Android Authority, nous effectuons des tests approfondis sur les téléphones et les étuis. Nous avons donc effectué les recherches pour vous et sélectionné les meilleurs étuis Pixel 6 Pro du marché.

Nos choix incluent des étuis minces, des étuis robustes, des étuis portefeuille et plus encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos marques de coques préférées ou d’autres accessoires pour smartphones que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis Google Pixel 6 Pro au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui mince pour Pixel 6 Pro : Spigen Liquid Air Armor

Armure à air liquide Spigen pour Pixel 6 Pro

Fin, léger et facile à saisir

Offrant une excellente protection sans encombrement, cette coque Pixel 6 Pro présente également une finition texturée pour une meilleure adhérence.

Avantages:

Fini texturé fin et léger pas cher

Les inconvénients:

Une seule option de couleur Pas le plus fin absolu

Vous ne voulez pas alourdir votre Pixel 6 Pro avec une coque encombrante ? Alors le Spigen Liquid Air Armor fin et léger est parfait pour vous. Il n’est pas aussi fin que le Spigen Thin Fit, mais il offre une protection supérieure et une finition texturée pour améliorer votre adhérence. Il n’existe qu’en une seule couleur : noir mat.

Meilleur étui robuste pour Pixel 6 Pro : Poetic Revolution Case

Étui pour Pixel 6 Pro Poetic Revolution

Protection ultime

Avec des lèvres surélevées, une protection épaisse sur les coins et un protecteur d’écran intégré, cet étui est prêt à l’action.

Avantages:

Protection exceptionnelle Protecteur d’écran intégré Béquille incluse

Les inconvénients:

Très encombrant Inélégant Un peu cher

Si vous voulez une protection maximale, cette coque robuste pour Pixel 6 Pro de Poetic est la meilleure qui soit. Il est volumineux en apparence et se sent gros dans la main, mais il est presque résistant aux chutes et aux rayures avec le protecteur d’écran inclus. Il y a même une béquille pour démarrer.

Meilleur étui hybride pour Pixel 6 Pro : Caseology Parallax

Étui de parallaxe de caséologie pour Google Pixel 6 Pro

Protection élégante

Le Parallax ne fait aucun compromis en matière de style et de protection pour votre Pixel 6 Pro.

Avantages:

Élégant en plusieurs couleurs Grip texturé à l’arrière et sur les côtés

Les inconvénients:

Un peu encombrant Cache le design du Pixel 6 Pro

Si vous voulez un étui pour Pixel 6 Pro qui a fière allure et protège votre téléphone des dommages, celui-ci est fait pour vous. La poignée texturée 3D attrayante à l’arrière et sur les côtés lui donne un style qui lui est propre et élimine commodément les bords durs du module de caméra.

Meilleur étui portefeuille pour Pixel 6 Pro : Spigen Slim Armor CS

Étui Spigen Slim Armor CS pour Pixel 6 Pro

Protection et confort

Laissez votre portefeuille à la maison et rangez deux cartes dans cet étui portefeuille pratique pour le Pixel 7 Pro.

Avantages:

Bonne protection Peut contenir deux cartes

Les inconvénients:

Peu d’options de couleurs Peu de rangement

La conception de la caméra surélevée du Pixel 6 Pro se prête parfaitement à cet étui portefeuille pratique. Il contient deux cartes de crédit dans la fente externe sous la bosse de la caméra et offre une excellente protection contre les chocs et les chutes. Cependant, il n’y a que deux options de couleur, et aucune n’est particulièrement frappante.

Comment nous testons les coques de téléphone

Nous testons rigoureusement les smartphones, accessoires et autres produits dans nos revues ici sur Android Authority, alors pourquoi les étuis Google Pixel 6 Pro devraient-ils être différents ? Il y a beaucoup de facteurs que nous considérons avant de recommander une coque de téléphone.

protection: Il est important de se rappeler que différents étuis offrent différents niveaux de protection. Un étui super fin est idéal pour éviter les rayures et les taches, mais ne fera pas grand-chose si vous laissez tomber le téléphone sur du ciment. Nous prenons en compte des facteurs tels que la protection des coins, la lèvre surélevée autour de l’écran et de la caméra arrière, et les boutons sont couverts. Pour les boîtiers hybrides et robustes, nous simulons également des chutes dans le monde réel pour tester la durabilité lorsque cela est possible. Par exemple, si le téléphone tombe à hauteur de poche ou s’il glisse d’une table.

Saisir: L’adhérence est un autre facteur critique. Vous ne voulez pas d’un étui qui vous glisse des mains, mais vous ne voulez pas non plus qu’il soit trop caoutchouteux. Outre les tests pratiques, nous glissons le téléphone sur différentes surfaces comme le bois et le marbre pour voir à quel point il peut être glissant (ou non). Étuis avec des arêtes ou des bosses sur les côtés ou à l’arrière pour aider à obtenir des points supplémentaires.

Matériaux de construction et qualité : Les boîtiers en polycarbonate de mauvaise qualité ont tendance à se fissurer lors de l’installation ou du retrait. L’ajustement du boîtier joue également un grand rôle ici. Si vous devez appliquer beaucoup de pression pour retirer un boîtier, c’est un signe révélateur que le boîtier se fissurera. Avec des étuis en TPU plus souples, le retirer continuellement peut le desserrer sur les bords, affectant l’ajustement et la protection que vous obtiendrez au fil du temps.

Installation et retrait : L’installation d’un étui ne devrait pas être difficile et le téléphone devrait s’enclencher confortablement. Cependant, retirer un étui peut être difficile et pourrait potentiellement endommager votre téléphone. C’est un gros problème si vous devez appliquer une force suffisante à l’endroit où vous sentez le téléphone se plier presque.

Design et coloris : Le design et les coloris sont des choix personnels, mais il est toujours agréable d’avoir des options. Dans la mesure du possible, nous essayons également d’inclure une catégorie dédiée pour les étuis transparents qui vous permettent de montrer le design du téléphone tout en gardant le téléphone en sécurité.

Valeur: Le prix ne veut pas tout dire. Vous pouvez toujours trouver des étuis à 10 $ qui offrent autant de protection, sinon plus, que des étuis à 50 $. Cependant, gardez à l’esprit que les étuis robustes ou les fonctionnalités supplémentaires comme une béquille ou un portefeuille seront probablement plus chers qu’un étui mince standard, tout comme les matériaux et les finitions haut de gamme.