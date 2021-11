Les meilleurs étuis portefeuille Google Pixel 6 que vous pouvez acheter

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis portefeuille Google Pixel 6 :

Bien qu’il soit important de garder votre tout nouveau Pixel 6 en sécurité, un étui portefeuille ajoute une autre couche de fonctionnalité. Les étuis portefeuille pour téléphone protègent non seulement le téléphone – certains sont assez robustes – mais ils vous permettent également d’abandonner votre portefeuille et de transporter des cartes de crédit, une pièce d’identité et de l’argent avec votre téléphone. Voici un aperçu des meilleurs étuis portefeuille pour Pixel 6 que vous pouvez obtenir dès maintenant !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos coques Pixel Google 6 préférées ou sur les autres accessoires pour smartphone que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Meilleur étui portefeuille Google Pixel 6 : portefeuille Foluu

Portefeuille Pixel 6 Foluu

Cet étui portefeuille en similicuir est doté de trois emplacements pour cartes de crédit ou carte d’identité et d’une grande poche pour billets. La couverture folio sert également de béquille et est maintenue en place avec une sangle magnétique. Oubliez votre portefeuille avec cet excellent étui portefeuille pour téléphone pour le Pixel 6.

Avantages:

Dispose d’une poche pour espèces La couverture Folio sert également de béquille Différentes options de couleurs Dispose de trois emplacements pour cartes

Les inconvénients:

La fermeture magnétique peut se desserrer avec le temps

Le portefeuille Foluu est fait de similicuir qui a l’air élégant et se sent bien. Un boîtier en TPU maintient le téléphone fermement en place. La couverture folio peut également être pliée et utilisée comme béquille. L’étui est livré avec trois emplacements pour cartes et une grande poche pour billets. Il n’y a pas beaucoup d’options de couleurs ici, mais vous pouvez choisir entre le noir, le bleu et le gris.

Vous recherchez plus d’options d’étuis portefeuille pour Google Pixel 6 ? Nous recommandons également :

Le Spigen Slim Armor CS est un excellent étui de protection pour le Pixel 6. Ce n’est pas un étui portefeuille traditionnel, mais il est livré avec une fente extérieure pour carte qui peut contenir confortablement quelques cartes.

Le portefeuille VRS Design Damda est dans le même esprit que l’étui Spigen ci-dessus, mais il est beaucoup plus robuste. Il peut également en contenir plus, le compartiment arrière pouvant contenir trois ou quatre cartes et de l’argent liquide.

L’étui portefeuille Vena vCommute Pixel 6 est livré avec un compartiment pouvant contenir jusqu’à trois cartes. La fente est bien cachée et pas aussi importante que les cas Spigen ou Damda. L’étui est également durable et est conforme à la norme MIL-STD 810G-516.6 pour la protection contre les chutes.

