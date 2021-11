Les meilleurs étuis portefeuille pour iPhone 13 Pro Max (2021)

Robert Triggs / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis portefeuille pour iPhone 13 Pro Max :

Les étuis pour iPhone 13 Pro Max peuvent protéger votre téléphone et servir d’accessoire élégant, mais si vous voulez vraiment qu’ils tirent leur poids, vous avez besoin d’un étui portefeuille. Ceux-ci contiennent des cartes, de l’argent liquide, des pièces d’identité et plus encore, souvent sans ajouter beaucoup de volume à votre téléphone. Si l’encombrement ne vous dérange pas, les étuis folio s’enroulent tout autour de votre téléphone, offrant encore plus d’espace de stockage.

Pour vous aider à choisir la bonne option pour vous, nous avons sélectionné les meilleurs portefeuilles et étuis folio Apple iPhone 13 Pro Max du marché. Pour plus d’accessoires iPhone 13, consultez certaines de nos autres listes ci-dessous.

Meilleur étui portefeuille Apple iPhone 13 Pro Max: Smartish Wallet Slayer Vol 1

Smartish iPhone 13 Pro Max Wallet Slayer Vol 1

De superbes options de couleurs, une finition élégante et des bords adhérents en font l’un des meilleurs étuis portefeuille que vous puissiez acheter.

Avantages:

Espace pour les cartes et l’argent Excellentes options de conception et de couleur Texture adhérente sur les côtés

Les inconvénients:

Non compatible avec les chargeurs MagSafe

Notre sélection du meilleur étui portefeuille pour iPhone 13 Pro Max comprend (presque) tout ce que vous pourriez souhaiter. Sur le devant, il présente des lèvres surélevées pour protéger l’écran, sur les côtés, il a une texture adhérente pour que vous ne laissez pas tomber votre téléphone, et à l’arrière, il y a un design attrayant avec un espace pour trois cartes et de l’argent. La seule chose qui manque est le support MagSafe, mais c’est un petit prix à payer pour un étui portefeuille par ailleurs génial.

Vous recherchez plus d’options d’étuis portefeuille pour iPhone 13 Pro Max ? Nous recommandons également :

Avec un profil encore plus fin et une surface adhérente sur tout le téléphone, cet étui Spigen est une excellente option. Le porte-cartes intégré se ferme également complètement, de sorte que votre argent et votre plastique ne tombent pas.

Si vous voulez quelque chose d’encore plus discret, ne cherchez pas plus loin que le Stashback. Comme son nom l’indique, la conception simplifiée à l’arrière s’ouvre pour ranger des cartes, de l’argent, des pièces d’identité, etc.

Le cousin plus mince de notre premier choix pour le meilleur étui portefeuille pour iPhone 13 Pro Max, celui-ci offre un design légèrement différent, avec la même qualité exceptionnelle.

Vous cherchez quelque chose en cuir? Cet étui portefeuille de style folio pour iPhone 13 Pro Max de Nomad est fabriqué à partir de cuir véritable, avec l’avantage supplémentaire de la prise en charge de MagSafe avec un réseau d’aimants en néodyme intégré.

Encore un autre étui portefeuille de style folio, cette option d’OtterBox offre une excellente protection et une finition douce. Ce n’est pas du cuir de la plus haute qualité, mais il présente un joli design enveloppant.

Si le cuir artificiel ne vous dérange pas, cet étui portefeuille en cuir PU pour iPhone 13 Pro Max est disponible dans une variété d’options de couleurs. Le fermoir magnétique le maintient également fermé en toute sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé.

Vous ne voulez pas d’un étui portefeuille encombrant alourdissant votre déjà grand iPhone 13 Pro Max ? Essayez cet accessoire de portefeuille en cuir MagSafe. Ce n’est pas bon marché, mais il s’allume et s’éteint facilement de votre téléphone.

Semblable à l’option ci-dessus (mais beaucoup moins chère), ce porte-cartes MagSafe sert également de béquille et de prise pour téléphone. Il est disponible dans une variété de couleurs.

