Les meilleurs étuis pour iPhone 13 maintenant disponibles à l’achat

Les meilleurs étuis pour iPhone 13 commencent maintenant à faire leur apparition comme prévu. La nouvelle gamme d’étuis pour iPhone 13 d’Apple sera rejointe par la collection habituelle d’offres tierces de toutes les plus grandes marques et dans une large gamme de prix – qui sont toutes soigneusement rassemblées ci-dessous pour vous, y compris l’iPhone 13, l’iPhone 13 Options Pro, iPhone Pro Max et iPhone 13 mini. Faites le saut pour notre liste 2021 des meilleurs étuis pour iPhone 13.

Les meilleurs étuis pour iPhone 13 maintenant disponibles

Apple a maintenant lancé l’iPhone 13 avec un facteur de forme similaire, une encoche plus petite (en quelque sorte), un processeur A15 rapide, et plus encore, avec de nouveaux accessoires, étuis, housses, portefeuilles et protecteurs d’écran qui arrivent maintenant. Qu’il s’agisse de protéger le nouvel écran sur votre appareil modèle iPhone 13 Pro jusqu’à ce que votre accessoire idéal arrive dans les rayons des magasins, une protection permanente pour le chantier ou le nouvel étui portefeuille parfait, c’est l’endroit idéal pour parcourir les meilleurs étuis pour iPhone 13 là des marques les plus dignes de confiance de l’espace aux côtés d’options particulièrement économiques, et plus encore.

Coques Apple iPhone 13

Étui transparent pour iPhone 13 avec MagSafe 49 $

Étui transparent pour iPhone 13 mini avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 13 Pro avec MagSafe 49 $

Coque transparente pour iPhone 13 Pro Max avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 13 mini avec MagSafe 49 $

Étui en silicone pour iPhone 13 avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 13 Pro avec MagSafe 49 $

Coque en silicone pour iPhone 13 Pro Max avec MagSafe 49 $

Étui en cuir pour iPhone 13 mini avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 13 avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 13 Pro avec MagSafe 59 $

Étui en cuir pour iPhone 13 Pro Max avec MagSafe 59 $



Produit en vedette : Voyage

Journey a maintenant dévoilé ses nouveaux étuis pour iPhone 13 pour les derniers combinés d’Apple. La marque australienne d’accessoires technologiques a conçu des “étuis respectueux de l’environnement avec du cuir européen pleine fleur, équipant les utilisateurs d’iPhone 13 d’un étui hautement protecteur et fonctionnel qui fait une impression résolument sophistiquée”. Un anneau magnétique puissant est en place pour prendre en charge le système MagSafe d’Apple avec un design inspiré du “placage de bronze classique de l’outback australien”.

Caséologie

Plus, plus de détails ici…

Coques Spigen pour iPhone 13

Coques Spigen pour iPhone 13 de 14 $

Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor, et plus encore… Coques Spigen pour iPhone 13 mini de 14 $

Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor, et plus encore… Coques Spigen pour iPhone 13 Pro de 14 $

Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor, et plus encore… Coques Spigen pour iPhone 13 Pro Max de 14 $

Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor, et plus encore… Et encore plus… Spigen lance le nouvel ArcHybrid Mag, sa première banque d’alimentation MagSafe [deal]



CYRILL (marque sœur Spigen)

La nouvelle gamme de coques CYRILL pour iPhone 13 est maintenant en ligne sur Amazon et vous trouverez quelques modèles phares répertoriés ci-dessous, ainsi que tout le reste ici.

CYRILL Classique 13 Pro Max Charm 26 $

CYRILL Cécile D Fleur 13 Pro 19 $

Cuir Brique Noir 13 Pro 19 $

Cuir Brique Crème 13 Pro 19 $

CYRILL Cécile D Fleur 13 19 $

Et beaucoup plus…



RSE

Boîtier hybride classique ESR avec HaloLock de 20 $

Étui ESR Air Armor avec HaloLock de 28 $

ESR Cloud Soft Case avec HaloLock de 30 $

Plus, plus de détails ici…

Moment

Coque iPhone 13 simple et transparente 50 $

Coques iPhone 13 Moment 50 $

Cuir de qualité supérieure 60 $

Plus, plus de détails ici…

Nomade

Coque iPhone 13 en cuir Nomad Horween Modern 60 $

Folio moderne en cuir Nomad Horween 80 $

Étui de sport nomade 40 $

Plus, plus de détails ici…

Incipio

Incipio Organicore de 40 $

Incipio Grip et Grip pour MagSafe 50 $

Incipio Duo pour MagSafe 40 $

Incipio Stashback 40 $

Incipio Design Series – Protection de l’avant-garde de la mode 35 $

Plus, plus de détails ici…

Entraîneur

Plus, plus de détails ici…

CASIFIER

La nouvelle gamme CASETiFY iPhone 13 est arrivée dans 4 modèles différents et un certain nombre de designs uniques avec des options personnalisées prêtes et en attente. Vous trouverez également le Re/CASETiFY pour iPhone 13, « un matériau innovant unique en son genre fabriqué à partir de vos étuis de téléphone usagés, de déchets de fabrication et de bioplastiques dérivés de plantes. Tous les étuis Re/CASETiFY sont conçus pour protéger votre téléphone contre les chutes jusqu’à 9,8 pieds.

Cas d’écrasement par impact 50 $

Disponible en 4 coloris mats (Mollusc Purple, Vapor Blue,

Coral White, Seaweed Black) et 2 pare-chocs transparents (noir, transparent) Ultra Impact Crush Case de 50 $

Disponible en 4 coloris mats (Mollusc Purple, Vapor Blue,

Blanc corail, noir algues) et 4 pare-chocs transparents (noir algues, bleu vapeur, noir, transparent) 50 $

Disponible en 18 coloris Sheer, Clear, Matte et Glitter Ultra Impact Case de 60 $

Disponible en 11 coloris Sheer, Clear et Matte

Plus, plus de détails ici…

Coques iPhone 13 Totallee :

Tous les étuis Totallee pour iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont également désormais disponibles sur Amazon.

Coques Totalllee pour iPhone 13 de 39 $

Finition mate et étuis transparents Totalllee 13 mini de 39 $

Finition mate et étuis transparents Totalllee 13 Pro de 39 $

Finition mate et étuis transparents Totalllee Pro Max de 39 $

Fini mat et Transparent

Plus, plus de détails ici…

Ringke

Coques Ringke pour iPhone 13 mini de 10 $

Air-S, Extreme Tough, Onyx Design, Clear Hard, Translucent, et bien plus encore… Coques Ringke pour iPhone 13 de 10 $

Magnétique, extrêmement résistant, design Onyx, transparent dur, translucide et bien plus encore… Coques Ringke pour iPhone 13 Pro de 10 $

Magnétique, extrêmement résistant, design Onyx, transparent dur, translucide et bien plus encore… Coques Ringke pour iPhone 13 Pro Max de 10 $

Magnétique, extrêmement résistant, design Onyx, transparent dur, translucide et bien plus encore…

Casemate

Poussière d’étoiles scintillantes Case-Mate MagSafe 50 $

Bulle de savon Case-Mate MagSafe 50 $

Case-Mate Tough Print – Mignon comme une boulette 40 $

Case-Mate Twinkle Stardust avec Micropel 40 $

Bulle de savon Case-Mate avec micropel 40 $

Et beaucoup plus…

Plus, plus de détails ici…

OtterBox

***Mettre à jour: OtterBox a apparemment maintenant retiré ses coques iPhone 13 du site officiel, nous mettrons à jour ce message lorsque tout sera à nouveau en ligne.

La nouvelle gamme OtterBox d’étuis et d’accessoires pour iPhone 13 est désormais disponible à l’achat. Vous trouverez de nouvelles options de modèles dans son écurie habituelle de designs et de styles, y compris les étuis OtterBox MagSafe et bien plus encore :

La preuve de la vie

***Mettre à jour: LifeProof a apparemment maintenant retiré ses coques iPhone 13 du site officiel, nous mettrons à jour ce message lorsque tout sera à nouveau en ligne.

LifeProof a maintenant dévoilé sa nouvelle gamme d’accessoires durables pour le dernier d’Apple. Les nouveaux étuis LifeProof pour iPhone 13 sont dotés de « plastique recyclé durable à base d’océan » tout en introduisant les capacités MagSafe sur les modèles NËXT et SEE :

Douze Sud

Livre Douze SudLivre à partir de 70 $ (À venir)

Plus, plus de détails ici…

Une nouvelle version du légendaire BookBook de la marque, désormais compatible avec le chargeur Apple MagSafe et vos accessoires MagSafe préférés. BookBook pour iPhone simplifie votre transport quotidien en combinant un portefeuille et un étui pour iPhone dans un petit livre en cuir luxueux.

Coques pour iPhone 13 Oakywood

Plus, plus de détails ici…

Smartish

Gripmunk malin 20 $

Gripzilla malin 25 $

Smartish Wallet Slayer Vol. 1 20 $

Smartish Wallet Slayer Vol. 2 25 $

Portefeuille Smartish Crossbody Dancing Queen 30 $

Et encore plus de coques et de styles Smartish pour iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro et Pro Max ici.

Grain

La gamme de coques pour iPhone 13 de Speck est maintenant en ligne : iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max.

Grip Presidio2 Compatible avec MagSafe de 50 $

Presidio2 Pro Compatible avec MagSafe 54 $

Presidio Perfect-Clear avec MagSafe 50 $

Presidio Perfect-Clear avec poignées avec MagSafe 55 $

Presidio Perfect-Clear avec géométrie d’impact de 45 $

Presidio Perfect-Clear Ombre de 45 $

Plus, plus de détails ici…

Casely

Les nouvelles coques Casely pour iPhone 13 sont arrivées. La gamme Casely de motifs sauvages et de designs amusants pour les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max d’Apple est maintenant disponible à l’achat :

Casely Bold + MagSafe Case et plus de 40 $

Plus 15% de réduction avec le code 15OFF



MUJJO

Mous

Sans limites 4.0 60 $

Speckle, Noyer, Fibre d’aramide, Bambou et Pearl Mous Infinity 60 $

Clarté Mous 60 $

À venir…

Pad & Quill Caudabe CASETiFY Waterfield et bien plus encore…

Mise à jour….Assurez-vous de vérifier souvent car nous ajouterons beaucoup plus des meilleurs cas au fur et à mesure qu’ils seront disponibles. Vous voudrez également garder un œil sur notre page d’accueil pour tous les derniers détails sur les nouvelles annonces les plus excitantes d’Apple, ainsi que la couverture des accessoires que vous trouverez également sur 9to5Toys.

