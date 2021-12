Les meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro Max que vous pouvez acheter

Robert Triggs / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleures coques iPhone 13 Pro Max :

Avec une coque en céramique durcie, l’Apple iPhone 13 Pro Max est un téléphone exceptionnellement durable. Cependant, c’est aussi un téléphone exceptionnellement cher, et si vous voulez protéger votre investissement, vous devrez vous procurer l’un des meilleurs étuis pour iPhone 13 Pro Max du marché.

La bonne nouvelle est que vous avez des options. Il existe de fantastiques boîtiers minces, des boîtiers robustes, des boîtiers de batterie et plus encore pour tous les budgets et toutes les préférences. Pour vous aider à prendre une décision finale, nous avons rassemblé les meilleurs étuis Apple iPhone 13 Pro Max que vous pouvez actuellement acheter.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos marques de coques préférées ou d’autres accessoires pour smartphones que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis Apple iPhone 13 Pro Max au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui mince pour iPhone 13 Pro Max: étui en silicone Apple avec MagSafe

Étui en silicone Apple avec MagSafe (iPhone 13 Pro Max)

Fin, léger et compatible MagSafe

Disponible dans une grande variété d’options de couleurs, cette option de boîtier de première partie est idéale pour quiconque investit dans les accessoires MagSafe.

Avantages:

Fin et léger Excellentes options de couleurs Compatible MagSafe

Les inconvénients:

Cher Conception simple Protection limitée

Pas envie d’alourdir votre iPhone 13 Pro Max avec une coque encombrante ? Alors ce cas de première partie est une excellente option. Ce n’est pas le design le plus intéressant, mais vous avez le choix entre une grande variété de couleurs. De plus, il prend en charge une variété d’accessoires et de chargeurs MagSafe avec un aimant intégré.

Vous recherchez des options de coque plus minces pour iPhone 13 Pro Max ? Nous recommandons également :

Pas fan de couleur ? Cette coque transparente pour iPhone 13 Pro Max mettra en valeur le design épuré du téléphone et offre un aimant intégré pour les accessoires MagSafe et une protection contre les chutes de 8 pieds.

Avec des couleurs originales, la prise en charge de MagSafe et l’accès à la gamme originale d’accessoires de photographie mobile de Moment, cet étui simple est difficile à battre. Sachez simplement qu’investir dans ces extras coûtera un joli centime.

Si vous voulez l’étui iPhone 13 Pro Max le plus fin, c’est celui-là. Avec seulement 0,3 mm d’épaisseur, il n’offre pas beaucoup de protection, mais il a fière allure et se sent bien. Cela fonctionnera avec certains accessoires MagSafe, mais la connexion sera plus faible sans aimant intégré.

Meilleur étui robuste pour iPhone 13 Pro Max : OtterBox Defender

OtterBox Defender pour iPhone 13 Pro Max

Protection maximale

Avec une lèvre surélevée et un système de défense multicouche, cette coque protégera facilement votre téléphone des chutes accidentelles.

Avantages:

Protection exceptionnelle Lèvre surélevée Installation facile

Les inconvénients:

Très encombrant Qualité du clip ceinture douteuse

Si vous recherchez une protection, vous ne pouvez pas faire mieux que l’OtterBox Defender. Cette coque robuste pour iPhone 13 Pro Max offre une protection exceptionnelle contre les chutes grâce à son système de défense multicouche avec une coque intérieure solide et un extérieur doux avec des rabats pour couvrir les ports et autres parties vulnérables du téléphone. Bien sûr, cela ajoute également un volume important au téléphone, mais le kit comprend également un clip de ceinture pour le garder rangé et hors de vos poches. Embrassez votre père intérieur.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers robustes pour Apple iPhone 13 Pro Max? Nous recommandons également :

Cet étui beaucoup plus abordable n’offre pas autant de protection, mais il est beaucoup plus mince. De plus, il possède un aimant intégré pour les accessoires MagSafe. Le seul inconvénient est qu’il n’existe qu’en noir.

Si vous souhaitez une protection complète avec un budget limité, cette coque Poetic robuste pour iPhone 13 Pro Max est une excellente alternative. Il utilise un système multicouche similaire à celui du boîtier OtterBox ci-dessus, mais coûte moins de la moitié du prix. Ce n’est pas le design le plus élégant, mais il fera le travail.

Meilleure coque en cuir pour iPhone 13 Pro Max : Apple Leather Case avec MagSafe

Étui en cuir Apple avec MagSafe pour iPhone 13 Pro Max

Style et utilité

Outre une finition en cuir attrayante qui développera une belle patine au fil du temps, cet étui possède également des aimants intégrés pour supporter une multitude d’accessoires MagSafe.

Avantages:

Finition cuir attrayante Aimants MagSafe intégrés Plusieurs options de couleurs

Les inconvénients:

Pas un ajustement parfait Protection limitée Un peu cher

L’étui en cuir pour iPhone 13 Pro Max d’Apple présente le même style que vous attendez de n’importe lequel de leurs produits. Il est livré avec un aimant MagSafe intégré pour une excellente connexion avec les accessoires, mais le boîtier a quelque peu tendance à glisser dans les coins. Il ne tombera pas, mais il n’offrira pas non plus autant de protection si vous laissez tomber votre téléphone.

Vous recherchez plus d’options d’étuis en cuir pour iPhone 13 Pro Max ? Nous recommandons également :

Cet étui folio en cuir de Nomad est fabriqué à partir de cuir véritable, il vieillira donc bien avec le temps. Il comprend un espace pour les cartes et l’argent dans la poche intérieure, et dispose d’un réseau d’aimants en néodyme pour les accessoires MagSafe à l’arrière. C’est l’une des offres de boîtiers les plus complètes de la liste, bien qu’elle soit un peu plus chère.

Si le cuir artificiel ne vous dérange pas et que vous souhaitez une variété d’options de couleurs, cet étui portefeuille en cuir PU est une excellente option. Il est doté d’un fermoir magnétique pour le maintenir fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

Meilleur étui portefeuille pour iPhone 13 Pro Max : Smartish Wallet Slayer Vol 1

Smartish iPhone 13 Pro Max Wallet Slayer Vol 1

De superbes options de couleurs, une finition élégante et des bords adhérents en font l’un des meilleurs étuis portefeuille que vous puissiez acheter.

Avantages:

Stocke les cartes et les espèces Excellentes options de couleurs Texture adhérente

Nous avons lié quelques étuis portefeuille de style folio ci-dessus, mais notre choix pour le meilleur étui portefeuille pour iPhone 13 Pro Max va au Smartish Wallet Slayer. Avec un design élégant, de superbes options de couleurs et une certaine protection contre les gouttes sous la forme d’une lèvre surélevée et d’une texture adhérente, il y a beaucoup à aimer ici. Mieux encore, il est extrêmement abordable. Le seul véritable inconvénient est le manque de compatibilité MagSafe, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la conception. Si cette conception ne le fait pas tout à fait pour vous, Smartish crée un Wallet Slayer Vol 2 avec un look légèrement différent mais la même qualité.

Vous recherchez plus d’options d’étuis portefeuille pour iPhone 13 Pro Max ? Nous recommandons également :

Cet étui Spigen présente un design similaire à l’option Smartish ci-dessus, mais avec un couvercle pour fermer complètement le porte-cartes. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de vos cartes et de votre argent, même s’il est presque vide.

Vous avez déjà un étui compatible MagSafe sans compartiment portefeuille ? Cet accessoire de portefeuille pratique se fixe à l’arrière de votre téléphone ou de votre étui, avec un espace pour plusieurs cartes ou pièces d’identité.

Coque batterie iPhone 13 Pro Max Alpatronix BX13

Emballant une batterie de 6 500 mAh dans un profil mince, c’est le cas si vous voulez une autonomie maximale.

Avantages:

Batterie costaud 6500mAh Pas trop encombrante Compatibilité filaire et sans fil

Besoin d’un peu de jus supplémentaire en déplacement ? Ce boîtier de batterie pour iPhone 13 Pro Max contient une énorme batterie de 6 500 mAh dans un cadre relativement petit. Il fonctionne également avec le chargement sans fil, vous pouvez donc également recharger vos AirPod. Sachez simplement que, comme la plupart des boîtiers de batterie, cela ajoutera un poids important à votre appareil.

Comment nous testons les coques de téléphone

Nous testons rigoureusement les smartphones, accessoires et autres produits dans nos revues ici sur Android Authority, alors pourquoi les coques iPhone 13 Pro Max devraient-elles être différentes ? Nous prenons en compte de nombreux facteurs lorsque nous testons une coque de téléphone.

protection: Différents boîtiers offrent différents niveaux de protection. Un étui super fin peut éviter les rayures et les taches, mais ne fera pas grand-chose si vous laissez tomber votre téléphone sur le trottoir. Nous prenons en compte des facteurs tels que la protection des coins, la lèvre surélevée autour de l’écran et de la caméra arrière, et les boutons recouverts. Pour les boîtiers hybrides et robustes, nous simulons également des chutes dans le monde réel pour tester la durabilité lorsque cela est possible. Par exemple, si le téléphone tombe à hauteur de poche ou s’il glisse d’une table sur un parquet en bois dur.

Saisir: L’adhérence est un autre facteur important. Vous ne voulez pas d’un étui qui vous glisse des mains, mais vous ne voulez pas non plus qu’il ait trop de texture. En plus de tester la sensation générale de la main, nous glissons le téléphone sur différentes surfaces comme le bois et le marbre pour voir à quel point un étui est glissant au quotidien. Les boîtiers avec des arêtes ou des bosses sur les côtés ou à l’arrière pour aider à l’adhérence sont généralement les plus performants.

Qualité de fabrication: Les boîtiers en polycarbonate de mauvaise qualité ont tendance à se fissurer lors de l’installation ou du retrait. L’ajustement du boîtier joue également un rôle ici. Si vous devez appliquer beaucoup de pression pour installer ou retirer un boîtier, il est plus probable que le boîtier se fissure. Avec des étuis en TPU plus souples, le retrait fréquent de votre étui peut également le desserrer sur les bords, affectant l’ajustement au fil du temps.

Installation et retrait : L’installation d’un étui ne devrait pas être difficile et le téléphone devrait s’enclencher confortablement. Cependant, pour certaines options, retirer un étui peut être difficile et pourrait potentiellement endommager votre téléphone. C’est particulièrement problématique lorsque vous devez appliquer une force telle que vous sentez le téléphone se plier presque.

Design et coloris : Ce sont, bien sûr, des choix personnels, mais il est toujours bon d’avoir des options. Nous essayons également d’inclure quelques étuis transparents qui vous permettent de montrer le design et la couleur naturelle du téléphone tout en gardant le téléphone en sécurité.

Valeur: Le prix n’est pas tout. Vous pouvez toujours trouver des étuis à 15 $ qui offrent autant, sinon plus de protection que les étuis à 60 $. Cependant, n’oubliez pas que les étuis robustes ou les étuis dotés de fonctionnalités supplémentaires comme une béquille ou un compartiment portefeuille seront probablement plus chers qu’un étui mince standard. Il en va de même pour les matériaux et finitions haut de gamme comme le cuir. commentaires