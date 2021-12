Eric Zeman / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis robustes pour Google Pixel 6 Pro :

Le Pixel 6 Pro est un téléphone gros et lourd et il peut être difficile de le garder en parfait état si vous êtes maladroit. Pour vous assurer qu’il reste complètement sûr, vous aurez besoin d’un étui robuste. Ces étuis sont gros et encombrants, mais vous n’aurez pas à vous soucier d’endommager votre téléphone s’il glisse de votre main. Voici un aperçu des meilleurs étuis robustes pour Pixel 6 Pro !

Si vous souhaitez en savoir plus sur les étuis Pixel 6 Pro ou les autres accessoires pour smartphone que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Meilleur étui robuste pour Google Pixel 6 Pro : Spigen Tough Armor

Pixel 6 Pro Spigen Tough Armor

Gardez votre Pixel 6 Pro en toute sécurité sans ajouter trop de poids et d’épaisseur avec le Spigen Tough Armor. L’étui à double couche fait un excellent travail avec une protection contre les chutes et il dispose également d’une béquille intégrée.

Avantages:

Excellente protection Béquille intégrée certifiée Mil-grade

Le Tough Armor est l’option de boîtier robuste de Spigen et offre de nombreuses protections hybrides. Une couche de TPU souple aide contre les chutes et une coque en polycarbonate pour éviter les rayures. Il contient même une béquille intégrée, mais il est un peu fragile, ce qui est inquiétant avec un téléphone aussi lourd que le Pixel 6 Pro.

Vous recherchez des options de boîtiers plus robustes pour le Pixel 6 Pro ? Nous recommandons également :

Le Poetic Guardian est l’un des meilleurs étuis pour Pixel 6 Pro à obtenir pour une protection complète. Un pare-chocs épais avec des coins renforcés, des boutons recouverts et une lèvre visible maintient le téléphone en toute sécurité. Il est même livré avec une coque avant dotée d’un protecteur d’écran intégré.

Le Encased Falcon est un boîtier robuste et solide pour le Pixel 6 Pro avec sa combinaison d’un cadre extérieur en polycarbonate et d’une doublure intérieure en TPU. L’étui offre également une protection renforcée des coins pour protéger le téléphone en cas de chute.

Otterbox est la marque incontournable pour une protection robuste. Le Defender offre toute la protection dont vous pourriez avoir besoin et est également livré avec un étui à clip de ceinture qui sert également de béquille.

