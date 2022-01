Eric Zeman / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 FE :

Cela a peut-être pris plus de temps que prévu, mais le Samsung Galaxy S21 FE est enfin là. Comme son prédécesseur, la « fan edition » des produits phares de Samsung en 2021 offre un excellent équilibre entre fonctionnalités et prix haut de gamme, sans trop de compromis en cours de route. C’est moins cher que le reste de la famille S21, mais vous voudrez toujours le protéger le plus longtemps possible. Des étuis minces aux étuis extrêmement robustes, ce sont les meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 FE que vous pouvez obtenir en ce moment.

Vous cherchez plus? N’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures marques de coques et de tous les accessoires mobiles que vous pouvez acheter pour tirer le meilleur parti de votre nouveau smartphone.

Voir aussi : Meilleures marques de cas | Accessoires mobiles

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis Samsung Galaxy S21 FE au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui mince pour Samsung Galaxy S21 FE : Spigen Thin Fit

Samsung Galaxy S21 FE Spigen Slim Fit

Cet étui mince et léger fait un excellent travail pour protéger votre téléphone des chocs et des chutes accidentels sans emballer le poids.

Avantages:

Couvre-boutons tactiles fins et légers Découpes précises

Les inconvénients:

Une seule option de couleur (noir) Peut être un peu glissante

Le bien nommé Thin Fit est le boîtier le plus fin du portefeuille de Spigen, même si une récente refonte le rend beaucoup plus protecteur que les versions précédentes. Le boîtier en TPU et en polycarbonate est facile à installer et à retirer et les côtés texturés ajoutent à la prise en main. Une lèvre surélevée maintient également l’écran en sécurité. Les boutons recouverts sont faciles à appuyer et vous obtenez des découpes précises pour tout le reste. Si vous voulez de la sécurité sans encombrement, le Spigen Thin Fit est le meilleur étui mince pour Samsung Galaxy S21 FE que vous puissiez obtenir.

Vous recherchez des options de coques Samsung Galaxy S21 FE plus fines ? Nous recommandons également :

Le Cyrill Color Brick est un autre excellent étui fin et léger pour le Galaxy S21 FE. L’étui en TPU offre une protection décente, et le coloris crème, en particulier, se démarque dans une mer d’étuis noirs ennuyeux.

Achetez maintenant sur Amazon

Le Encased Thin Armor est comme les autres bons étuis en TPU mince. L’ajout remarquable ici est l’inclusion d’un étui à clip de ceinture, quelque chose que vous n’obtenez normalement qu’avec des étuis robustes.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleure coque transparente pour Samsung Galaxy S21 FE : Spigen Ultra Hybrid

Samsung Galaxy S21 FE Spigen Ultra Hybride

Montrez le design du téléphone tout en le protégeant des accidents avec cet excellent étui transparent hybride de Spigen.

Avantages:

Fin et léger Découpes précises Cristallin

Les inconvénients:

Les étuis transparents ont tendance à jaunir avec le temps Difficile à nettoyer

Le Spigen Ultra Hybrid est le meilleur étui transparent que vous puissiez obtenir pour le Galaxy S21 FE. La combinaison d’un dos en polycarbonate et d’un cadre en TPU offre une excellente protection contre les chutes et protège l’appareil des rayures. Le boîtier est fin et léger mais ajoute suffisamment de rebord pour protéger l’écran et l’appareil photo.

Vous recherchez des options de coque Samsung Galaxy S21 FE plus claires ? Nous recommandons également :

Le boîtier transparent Ringke Fusion est plus fin et plus léger que l’Ultra Hybrid, mais est livré avec le même dos en PC et le même design de pare-chocs en TPU. Le dos a une finition mate qui éloigne les traces de doigts.

Achetez maintenant sur Amazon

L’Otterbox Symmetry apporte toute la protection pour laquelle les étuis Otterbox sont connus tout en vous permettant de montrer le design du téléphone.

Achetez maintenant chez Otterbox

Meilleure coque hybride/régulière pour Samsung Galaxy S21 FE : Caseology Nano Pop

Samsung Galaxy S21 FE Caseologie Nano Pop

Ajoutez une touche de style et de couleur à votre téléphone avec cet étui fin mais protecteur de Caseology.

Avantages:

Protection fine mais bonne Protection des boutons tactiles Plusieurs options de couleurs Belle « pop » de couleur

Les inconvénients:

Les couvre-boutons sont un peu rigides

Les étuis hybrides sont la voie à suivre si vous voulez une protection supplémentaire sans encombrement. Et le Caseology Nano Pop est une excellente option. Il s’agit principalement d’un boîtier en TPU avec un boîtier en PC pour l’appareil photo. Le point culminant ici est les différentes options de couleurs disponibles, avec une « pop » de contraste qui a fière allure.

Vous recherchez plus d’options de boîtiers hybrides/réguliers pour Samsung Galaxy S21 FE ? Nous recommandons également :

Le Spigen Rugged Armor est un favori des fans et avec raison. Malgré son nom, ce n’est pas un boîtier particulièrement robuste. Mais il fait un excellent travail pour garder le téléphone en sécurité et les éléments en fibre de carbone ajoutent également une touche de style.

Achetez maintenant sur Amazon

Le Tudia DualShield combine une couche intérieure en TPU souple et une coque en polycarbonate dur pour protéger le téléphone des chocs et des chutes. Vous avez également le choix entre plusieurs options de couleurs.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur étui portefeuille Samsung Galaxy S21 FE : portefeuille Ocase

Portefeuille Samsung Galaxy S21 FE Ocase

Oubliez votre portefeuille et stockez jusqu’à trois cartes ou pièces d’identité et de l’argent avec cet élégant étui portefeuille en cuir PU d’Ocase.

Avantages:

Dispose d’une poche pour billets La couverture Folio sert également de béquille réglable Différentes options de couleurs

Les inconvénients:

La fermeture magnétique peut se desserrer avec le temps

Le portefeuille Ocase est fait de cuir PU qui a l’air élégant et se sent bien. Un boîtier en TPU maintient le téléphone fermement en place. La couverture folio peut également être pliée et utilisée comme béquille réglable. L’étui portefeuille a trois emplacements pour cartes et une poche pour argent. De nombreuses options de couleurs sont également disponibles.

Vous recherchez plus d’options d’étuis portefeuille pour Samsung Galaxy S21 FE ? Nous recommandons également :

La Spigen Slim Armor CS est une excellente coque de protection pour le Galaxy S21 FE. Ce n’est pas un étui portefeuille traditionnel, mais il est livré avec une fente extérieure pour cartes qui peut contenir confortablement quelques cartes.

Achetez maintenant sur Amazon

Si vous cherchez plus, le portefeuille Arae est la solution. L’étui est livré avec quatre emplacements pour cartes, une grande poche pour billets et une dragonne.

Achetez maintenant sur Amazon

Meilleur étui robuste pour Samsung Galaxy S21 FE : Spigen Tough Armor

Samsung Galaxy S21 FE Spigen Tough Armor

Le Spigen Tough Armor prouve que vous n’avez pas besoin d’ajouter trop de poids et d’épaisseur pour obtenir une protection complète pour votre téléphone. Il est également livré avec une béquille intégrée utile.

Avantages:

Excellente protection Béquille intégrée certifiée Mil-grade

Le Tough Armor est l’option de boîtier robuste de Spigen et offre de nombreuses protections hybrides. Une couche de TPU souple aide contre les chutes et une coque en polycarbonate pour éviter les rayures. Il contient même une béquille intégrée, mais il est un peu fragile, ce qui est inquiétant avec un téléphone relativement lourd comme le Galaxy S21 FE.

Vous recherchez des options de boîtiers plus robustes pour Samsung Galaxy S21 FE ? Nous recommandons également :

La Poetic Revolution est l’une des meilleures coques pour Samsung Galaxy S21 FE à obtenir pour une protection complète. Un pare-chocs épais avec des coins renforcés, des boutons recouverts et une lèvre visible maintient le téléphone en toute sécurité.

Achetez maintenant sur Amazon

Otterbox est la marque incontournable pour une protection ultime. Les étuis sont exagérés pour certains, mais vous n’aurez certainement pas à vous soucier d’endommager le téléphone de quelque manière que ce soit avec un étui comme l’Otterbox Defender Pro.

Achetez maintenant chez Otterbox

Meilleure coque officielle pour le Galaxy S21 FE : la coque Samsung S-View

Coque Samsung Galaxy S21 FE S-View

Répondez aux appels, contrôlez votre musique, annulez les alarmes et vérifiez les notifications sans ouvrir l’étui folio avec l’étui Samsung S-View de première partie.

Avantages:

Contrôlez votre téléphone sans ouvrir le couvercle Revêtement antimicrobien Différentes options de couleurs Élégant

La coque Samsung S-View est un fantastique étui à rabat de première partie pour le Galaxy S21 FE. Le point culminant du boîtier est la possibilité de vérifier les notifications, de répondre aux appels, de contrôler la musique et d’annuler les alarmes tout au long de la « fenêtre » et sans avoir à ouvrir le couvercle. L’étui est également doté d’un revêtement antimicrobien pour un type de protection différent. Il existe également quelques options de couleurs différentes, notamment le blanc, le noir, la lavande et l’olive, pour correspondre aux coloris du téléphone.

Vous recherchez plus d’options de coque Samsung Galaxy S21 FE ? Nous recommandons également :

Tout est dans le nom avec celui-ci. Il s’agit d’un étui transparent en PC et TPU pour montrer le design du téléphone. L’étui est également doté d’une béquille métallique robuste intégrée pour soutenir le téléphone dans l’orientation paysage.

Achetez maintenant chez Samsung

La coque en silicone standard est désormais livrée avec une sangle intégrée qui rend le téléphone beaucoup plus facile à tenir. Vous pouvez obtenir le bracelet standard ou également vous procurer une version personnalisée pour ajouter votre propre touche à l’étui.

Achetez maintenant chez Samsung

commentaires