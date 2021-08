Les meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 3 que vous pouvez obtenir

Eric Zeman / Autorité Android

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 de Samsung est en train de devenir le modèle pliable à clapet le plus puissant à ce jour. Il dispose d’un écran extérieur plus grand et de composants internes plus puissants pour vous faire tourner les têtes. Bien sûr, vous voudrez toujours protéger l’écran pliable et le corps haut de gamme. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Samsung Galaxy Z Flip 3 pour vous aider à le faire.

Les meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 3:

Note de l’éditeur : nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs étuis Galaxy Z Flip 3 au fur et à mesure que d’autres seront publiées.

La meilleure coque fine pour Samsung Galaxy Z Flip 3: Spigen Thin Fit

Spigen fabrique des étuis de premier ordre pour à peu près tous les téléphones du marché, y compris le pliable premium de Samsung. Cette version du Thin Fit comprend deux pièces – une pour le haut et une autre pour le bas – et elle repose sur une combinaison de TPU et de polycarbonate pour faire le travail. Vous pouvez choisir parmi les finitions noir, vert brillant et lavande brillant pour correspondre à votre Galaxy Z Flip 3, et le Thin Fit est suffisamment mince pour le chargement sans fil et même le PowerShare de Samsung.

Autres options que vous pourriez aimer

Incipio Grip : L’Incipio Grip est un autre étui mince en deux pièces prêt à l’action. Il est disponible en rouge ou en noir, et le Grip ajoute des rangées de texture surélevée aux rails latéraux pour que vous puissiez le garder bien en main. Housse en silicone Samsung avec sangle : Cette option unique offre une couverture douce de protection en silicone directement de Samsung. Il contient également une sangle brillante et élégante pour garder votre Galaxy Z Flip 3 à portée de main.

La meilleure coque transparente pour Samsung Galaxy Z Flip 3: Spigen Air Skin

Il n’est pas surprenant de voir à nouveau Spigen en tête de nos étuis transparents préférés. Comme son cousin Thin Fit, l’Air Skin arbore une construction en deux pièces qui n’ajoute presque pas de volume. Cependant, il abandonne les finitions colorées pour un look entièrement transparent, ce qui est tout aussi bon pour montrer votre nouveau téléphone. Les bords internes surélevés de Spigen aident également à protéger l’écran flexible lorsque votre Galaxy Z Flip 3 est de retour dans votre poche pour plus de sécurité.

Autres options que vous pourriez aimer

Ringke Slim : Le Ringke Slim peut donner à Spigen un bon rapport qualité-prix en matière de protection fine. Mieux encore, vous pouvez choisir entre une finition transparente brillante ou mate pour minimiser les traces de doigts. Otterbox Symmetry Flex : Le Symmetry Flex allie la protection Otterbox classique à un design clair mis à jour. Il offre des découpes pratiques pour les ports et les boutons, et le pare-chocs noir épais aide à protéger contre les chutes.

La meilleure coque robuste pour Samsung Galaxy Z Flip 3: Otterbox Thin Flex

Le Thin Flex d’Otterbox est similaire au Symmetry Flex que nous venons de mentionner, mais il offre une protection complète. Les finitions noires ou Fuschia Party devraient minimiser l’apparence des rayures, et chaque boîtier est classé Drop Plus au-delà de la norme MIL-STD 810G. Une couche antimicrobienne pratique aide à garder les germes à distance, et Otterbox utilise 90 % de plastique recyclé sur le Thin Flex pour minimiser son impact environnemental. Si vous avez besoin d’un étui robuste, il est difficile de surpasser cette option en deux pièces.

Autres options que vous pourriez aimer

Spigen Tough Armor : Spigen ne fait que montrer ses capacités à ce stade, et la Tough Armor est aussi durable que possible. Il est plus épais que la plupart des autres étuis, mais il est livré avec une charnière intégrée pour une protection encore plus complète. VRS Design Quickstand Pro : Le Quickstand Pro ressemble à un boîtier tout droit sorti d’un film de science-fiction. Il contient une béquille intégrée, un couvercle de charnière et des couvercles de port durables pour une couverture complète.

La meilleure coque en cuir pour Samsung Galaxy Z Flip 3: Etui en cuir Samsung

Qui mieux que Samsung pour proposer un étui en cuir premium pour son dernier appareil premium ? C’est l’un des étuis Galaxy Z Flip 3 les plus chers que vous puissiez obtenir car il est fait de cuir véritable. Cela dit, il devrait vous durer longtemps et vous pouvez choisir entre les finitions noir, vert et moutarde. Il n’y a pas de match parfait pour le Lavender Galaxy Z Flip 3, mais l’étui en cuir est un moyen efficace de rendre un appareil accrocheur encore meilleur.