Les meilleurs étuis transparents Google Pixel 6 que vous pouvez acheter (2021)

Le Google Pixel 6 est livré avec un nouveau design magnifique avec sa barre de caméra proéminente mais bien conçue et ses coloris bicolores. Il serait dommage de le cacher sous un étui. Heureusement, il existe d’excellents étuis qui vous permettent de montrer le design du téléphone tout en le protégeant. Ce sont les meilleurs étuis transparents pour Pixel 6 que vous puissiez obtenir !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos coques et accessoires préférés pour Pixel 6 que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Meilleur étui transparent pour Google Pixel 6 : Spigen Ultra Hybrid

Coque Pixel 6 Spigen Ultra Hybride

Le Spigen Ultra Hybrid vous permet de montrer le design et les coloris uniques du Pixel 6 tout en le protégeant des chocs et des chutes.

Avantages:

Fin et léger Découpes précises Cristallin

Les inconvénients:

Les étuis transparents ont tendance à jaunir avec le temps Difficile à nettoyer

Le Spigen Ultra Hybrid est l’un des meilleurs étuis transparents pour Pixel 6. Il combine un dos en polycarbonate et un cadre en TPU pour garder le téléphone sans rayures et à l’abri des chocs et des chutes. Il est fin et léger mais ajoute une lèvre surélevée pour protéger l’écran et les caméras arrière. L’étui transparent vous permet de montrer le design du téléphone. Cependant, c’est un peu un aimant à empreintes digitales et difficile à nettoyer.

Vous recherchez des options de coque Google Pixel 6 plus claires ? Nous recommandons également :

Ringke Fusion

Le Ringke Fusion combine également un dos en PC et un pare-chocs en TPU. Le pare-chocs en TPU est un peu plus doux que l’Ultra Hybrid, ce qui le rend plus facile à installer et à retirer.

Etui transparent Kwmobile

Le boîtier transparent Kwmobile est plus fin et plus léger que les deux avec un dos en polycarbonate. Ce n’est peut-être pas l’option la plus protectrice de cette liste, mais elle ajoute à peine du volume au téléphone.

PHNX MNML

Le PHNX MNML est un boîtier ultra-mince pour Pixel 6 que vous remarquerez à peine. Ce n’est pas le plus protecteur mais fait un bon travail pour éviter les rayures. Bien qu’elle ne soit pas complètement claire, l’option blanc givré vous permet de montrer le design du téléphone.

Symétrie Otterbox

Otterbox est la marque d’étuis de prédilection pour une protection robuste. Bien que la symétrie ne soit pas aussi robuste que d’autres options, elle fait un excellent travail pour garder le téléphone en sécurité tout en montrant l’apparence du téléphone.

