Les meilleurs étuis transparents Pixel 6 Pro que vous pouvez obtenir (2021)

Eric Zeman / Autorité Android

Nos choix rapides pour les meilleurs étuis transparents pour Google Pixel 6 Pro :

Le Google Pixel 6 Pro a l’un des designs les plus frappants que nous ayons jamais vus de Google, et il serait dommage de le recouvrir d’un gros boîtier costaud ! Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleures coques transparentes Pixel 6 Pro du marché parmi toutes les plus grandes marques !

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos étuis et accessoires préférés pour Pixel 6 Pro que nous recommandons, consultez nos guides ci-dessous.

Voir aussi : Meilleurs étuis pour Pixel 6 Pro | Meilleurs accessoires Pixel 6 Pro

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs étuis transparents Google Pixel 6 Pro au fur et à mesure du lancement de nouvelles options.

Meilleur étui transparent pour Google Pixel 6 Pro : Spigen Ultra Hybrid

Étui Spigen Ultra Hybrid pour Pixel 6 Pro

Le Spigen Ultra Hybrid vous permet de montrer le design et les coloris uniques du Pixel 6 Pro tout en le protégeant des chocs et des chutes.

Avantages:

Fin et léger Finition cristalline Les bords surélevés protègent l’écran

Les inconvénients:

Difficile à nettoyer Jaunira avec le temps

Notre choix pour le meilleur étui transparent pour Pixel 6 Pro est le Spigen Ultra Hybrid. Il est relativement fin, mais offre toujours une excellente protection contre les chutes et les rayures grâce à la bosse de la caméra encastrée et aux lèvres surélevées autour de l’écran. Il fait un excellent travail pour montrer le design du téléphone, mais c’est un peu un aimant pour les doigts et jaunira avec le temps, comme la plupart des étuis transparents.

Vous recherchez des options de coque Google Pixel 6 Pro plus claires ? Nous recommandons également :

Ringke Fusion

Très similaire à l’étui ci-dessus, cet étui Ringke Clear Pixel 6 a un dos en PC et un pare-chocs en TPU plus doux, ce qui le rend légèrement plus facile à retirer et à installer pour le nettoyage.

Achetez maintenant sur Amazon

Symétrie Otterbox

Pour un étui transparent Pixel 6 Pro transparent plus robuste, nous recommandons l’Otterbox Symmetry. Il est encore relativement fin et facile à installer, mais avec une protection supplémentaire contre les chutes.

Achetez maintenant chez Otterbox

Étui transparent Ferilinso

Cet étui Ferilinso est aussi basique que possible. Il est transparent pour montrer vos nouveaux coloris Pixel 6 Pro et possède des pare-chocs épais pour protéger votre appareil. Sans fioritures, mais toujours une bonne affaire!

Achetez maintenant sur Amazon

Crave Clear Guard

Encore un autre design simple, cet étui transparent pour Pixel 6 Pro laisse tomber les pare-chocs pour un look plus épuré, mais offre toujours jusqu’à 9 pieds de protection contre les chutes.

Achetez maintenant sur Amazon

PHNX MNML

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus fin, le PHNX MNML est l’étui transparent Pixel 6 Pro le plus fin que vous puissiez obtenir. Cela dit, la finition givrée est plus translucide que claire.

Achetez maintenant chez PHNX