Les meilleurs événements crossover de Fortnite à ce jour

En plus des films à succès, l’une des plus grandes émissions de télévision au monde a trouvé sa place dans Fortnite en 2019, lorsqu’Epic Games a organisé une collaboration pour célébrer le lancement de la saison 3 de Stranger Things de Netflix.

Des portails de l’Upside Down ont mystérieusement commencé à apparaître à l’intérieur du Mega Mall de Fortnite, confondant les joueurs avec leurs vrilles surnaturelles et zappant les joueurs d’une partie de la carte à une autre. Une fois que les joueurs ont eu vent du nouveau salon de crème glacée Scoops Ahoy et ont compris que la collaboration était liée au spectacle, la boutique d’objets de Fortnite a été mise à jour avec des skins centrés sur le bien-aimé Chief Hopper et le redoutable Demogorgon.

Ce fut l’une des premières collaborations d’émissions télévisées à Fortnite, avec de nombreuses apparitions au cours des années qui ont suivi, y compris des skins faisant la promotion de The Mandalorian, Loki et The Walking Dead.