Les meilleurs films à mystère et où les regarder

Depuis l’aube du cinéma, les théâtres du monde entier sont remplis de gens qui ne peuvent tout simplement pas se lasser d’un bon mystère. Depuis plus de 100 ans que les gens fréquentent leurs cinémas locaux, des cinéastes comme Alfred Hitchcock, John Huston, David Fincher, Christopher Nolan et Rian Johnson ont élaboré des récits complexes sur le meurtre, les identités erronées et les complots internationaux qui ont ont confondu leurs personnages tout en transformant leur public en détectives amateurs désireux de résoudre l’affaire. Ces réalisateurs, et bien d’autres, sont responsables des meilleurs films mystères qui ont honoré le grand écran et les services de streaming depuis des décennies maintenant.

Avec autant de grands films mystérieux comme Knives Out, Rear Window et littéralement des milliers d’autres, en choisir un ou 21 n’est pas une tâche facile. Ne craignez rien, détectives de fauteuil, car nous avons dressé une liste complète de films qui entrent dans cette catégorie. Avec des titres inspirés des romans classiques de meurtre-mystère et des thrillers psychologiques de l’esprit de leurs réalisateurs eux-mêmes, voici certaines des meilleures options que le genre a à offrir.