Les meilleurs films à surveiller en 2022 : Gangubai Kathiawadi, Avatar 2 et plus encore !

Entrer dans la troisième année de ce monde enchevêtré pandémique semble un peu déprimant étant donné que nous faisons tous de notre mieux pour rester à l’intérieur et être confinés à la maison. Dans des moments comme ceux-ci, la seule chose qui nous a permis de continuer est le monde du divertissement. Jetons un coup d’œil aux principales sorties de Bollywood et d’Hollywood qui devraient arriver sur votre écran cette année. Ne manquez pas !

Gangubai Kathiawadi

Le film le plus attendu Gangubai Kathiawadi devait sortir le 30 juillet 2021, mais a été retardé par des travaux liés à la production. Le réalisateur Sanjay Leela Bhansali est un drame policier basé sur la vie de Gangubai de Kathiawad qui est devenue la plus puissante et la plus respectée des dames de Kamathipura dans les années 1960. L’histoire est présentée comme étant vaguement basée sur le livre Mafia Queens of Mumbai écrit par S. Hussain Zaidi. Alia Bhatt jouera le rôle principal.

Prithviraj

Avec Akshay Kumar en tête, le film sortira en salles le 21 janvier 2022. L’acteur sera vu dans le rôle du souverain du XIe siècle Prithviraj Chauhan. Le film marquera également les débuts de Miss Monde 2017, Manushi Chhillar.

Bhool Bhulaiya 2

De tous les projets, celui-ci est le projet le plus attendu de Kartik Aaryan. Le film est une suite du film de 2007 mettant en vedette Akshay Kumar, Vidya Balan entre autres dans le rôle principal. Le film a été un blockbuster et a été bien accueilli par le public et la critique. Cette année, Kartik remplacera Akshay Kumar avec Bhool Bhulaiya 2. Kiara Advani sera également vue dans le rôle principal.

Dhaakad

Dirigé par Razneesh Razy Ghai, Dhaakad relève du genre thriller d’espionnage. Kangana Ranaut, qui a été vu pour la dernière fois à Thalaivii, jouera le rôle d’un officier nommé Agent Agni. Le premier programme du film avait déjà été tourné dans le Madhya Pradesh. Des acteurs comme Arjun Rampal et Divya Dutta seront également vus dans des rôles clés.

KGF 2

Sanjay Dutt fera ses débuts au bois de santal avec KGF Chapter 2. Il jouera le rôle du méchant Adheera dans le film. KGF 2 sera publié en plusieurs langues : kannada, télougou, tamoul, malayalam et hindi. Produit par Vijay Kiragandur de Hombale Films, le film présente également Srini.

Laal Singh Chaddha

Le film le plus attendu Laal Singh Chaddha ne sortira pas cette année. Avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, le film devait sortir à Noël mais a été reporté. Réalisé par Advait Chandan, le film est une adaptation officielle en hindi de Forrest Gump de Tom Hank.

Docteur Strange dans le multivers de la folie

Un futur super-héros américain, le film est basé sur le personnage de Marvel Comics, Doctor Strange. Produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures, le film est la suite de Doctor Strange (2016) et le 28e film de Marvel Cinematic Universe (MCU). Selon le scénario, Strange lance un sort qui ouvre la porte au multivers, y compris une version alternative de Strange. Réalisé par Sam Raimi, Benedict Cumberbatch sera vu dans le rôle du Dr Stephen Strange.

Brahmastra

Écrit et réalisé par Ayan Mukerji et produit par Karan Johar, le film tourne autour de Shiva (joué par Ranbir) qui est né avec des qualités humaines extraordinaires ou disons un pouvoir spécial. Le drame « mythe moderne » met également en vedette Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans le rôle principal.

Mission impossible 7

Celui-ci est un régal pour les fans de Tom Cruise ! Le film est un film d’espionnage d’action américain. Réalisé par Christopher McQuarrie, ce sera le septième volet de la franchise de films Mission : Impossible et le troisième de la série réalisée par McQuarrie, suivi de Mission Impossible Rogue Nation et Fallout.

Avatar 2

Le scénario du film se lit comme suit : Jake Sully et Ney’tiri ont formé une famille et font tout pour rester ensemble. Cependant, ils doivent quitter leur maison et explorer les régions de Pandore. Lorsqu’une ancienne menace refait surface, Jake doit mener une guerre difficile contre les humains.

Aquaman et le royaume perdu

Réalisé par James Wan, Aquaman et le royaume perdu est un prochain film de super-héros américain basé sur le personnage de DC Comics Aquaman. L’intrigue du film n’est pas encore dévoilée.

RRR

Le film en télougou mettant en vedette Ram Charan et Jr NTR devait sortir en salles le 7 janvier. Selon la dernière déclaration officielle de l’équipe de SS Rajamouli, il semble que RRR connaîtra désormais un retard dans la sortie cette fois également. La décision de reporter la date de sortie a été annoncée sur le compte Twitter officiel du film RRR. « En gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de toutes les parties concernées, nous sommes obligés de reporter notre film. Nos sincères remerciements à tous les fans et le public pour leur amour inconditionnel #RRRPPostopened #RRRMovie ».

«Malgré nos efforts incessants, certaines situations sont hors de notre contrôle. Comme de nombreux États indiens ferment leurs cinémas, nous n’avons d’autre choix que de vous demander de conserver votre enthousiasme. Nous promettons de ramener la gloire du cinéma indien et au bon moment, NOUS LE FERONS », a ajouté le message.

La décision de RRR intervient à la suite de l’ordre de la semaine dernière du gouvernement de Delhi de fermer les salles de cinéma avec effet immédiat au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus et de la menace Omicron.

