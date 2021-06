Les meilleurs films d’Aaron Taylor-Johnson et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Selon qui vous demandez, la liste des meilleurs films d’Aaron Taylor-Johnson est composée de films d’action de super-héros comme Avengers: Age of Ultron ou Kick-Ass, de drames historiques tentaculaires et épiques comme Anna Karenina ou Outlaw King, et sombres et tordus des thrillers comme Nocturnal Animals. Et honnêtement, aucun de ces choix n’est mauvais ou moindre que les autres, ce qui en dit long sur la gamme de l’acteur lauréat d’un Golden Globe.

Mais avec autant de performances exceptionnelles d’Aaron Taylor-Johnson, choisir un, deux ou même 10 films n’est pas une tâche facile. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleures options de streaming, de location numérique et de DVD/Blu-ray pour l’acteur qui retournera bientôt dans le monde des films de bandes dessinées lorsqu’il assumera le rôle de Kraven le chasseur dans l’univers des personnages Marvel de Sony Pictures.