Les meilleurs films de boxe à regarder à Noël et à apprécier lors d’un éventuel disjoncteur de Creed à Rocky, Raging Bull et The Fighter

La science douce et le cinéma sont un match de rêve avec plusieurs poids lourds hollywoodiens remportant un Oscar pour avoir joué un boxeur – de Robert De Niro à Hillary Swank, de Christian Bale à Dolph Lungdren.

OK, Dolph ne l’a pas vraiment fait, mais c’est clairement un oubli horrible. Vous ne trouverez pas de tels faux pas ici : le compte à rebours incontesté de talkSPORT des 10 plus grands films de boxe des 50 dernières années. Sonne la cloche.

Ivan Drago a été éliminé le jour de Noël 1985 par Rocky Balboa à Moscou, mais le quatrième volet de la franchise ne fait pas partie de cette liste. Rocheux III (1982)

Le sommet des suites idiotes de Rocky sans descendre dans la folie du robot-majordome de Rocky VI. Comment pouvez-vous ne pas aimer un film qui présente la machine à citer Mr T, Hulk Hogan dans le rôle de «Thunder Lips» et l’une des grandes rencontres à l’écran entre le cogneur de Sly Stallone et son ennemi devenu entraîneur Apollo Creed? Pleurez à la mort de Mickey, puis émerveillez-vous devant la scène de plage où Stallone et Carl Weathers s’ébattent dans des hauts coupés. Masculin.

Bébé d’un million de dollars (2004)

Morgan Freeman et Hilary Swank ont ​​tous deux remporté des Oscars pour ce mélodrame larmoyant sur une serveuse négligée qui se bat pour se hisser au sommet. Clint Eastwood dirige et met en vedette et le jeu est de niveau A, y compris la légende de la boxe réelle Lucia Rijker en tant que méchant menaçant. Cependant, il est également mièvre et brutal, en particulier le combat culminant qui pourrait être encore plus ridicule que tout ce que vous pouvez trouver dans un film Rocky.

Saigner pour ça (2016)

La vie sauvage du «Diable de Pazmanian» est canalisée par Miles Teller dans ce biopic sur Vinny Pazienza, qui a eu l’une de ces carrières de boxeur qu’il est impossible de rattraper. Un accident de voiture a laissé Vinny avec un cou cassé et des médecins lui ont dit qu’il ne boxerait plus jamais – alors le champion du monde de 140 livres a naturellement commencé à faire de la boxe fantôme et à soulever des poids avec un Halo protecteur toujours vissé dans son crâne. Cue le retour héroïque sur le ring 13 mois plus tard.

L’homme Cendrillon (2005)

L’un des champions des poids lourds les moins susceptibles de recevoir le traitement épique des étoiles avec Russell Crowe dans le rôle de James J Braddock, le gentleman compagnon qui n’a eu aucune chance de bouleverser Max Baer en 1935. Malgré quelques libertés avec la vérité – Baer était un plus grand que – le joker de la vie, pas le méchant panto vu ici – les scènes de combat sont convenablement émouvantes et Crowe s’engage dans l’histoire des chiffons à la richesse. Toujours pas de patch sur Gladiator, mais qu’est-ce que c’est alors ?

Credo (2015)

Absolument personne ne voulait un film dérivé de Rocky 39 ans après l’original, alors quelle surprise c’est en fait formidable. Michael B Jordan rayonne de colère et de charisme en tant que fils d’une légende décédée ; Stallone agit comme un Rocky endommagé et en deuil d’Adrian; et Tony Bellew… est aussi là. Il n’y a rien de très original dans l’histoire, mais Ryan Coogler – qui allait diriger Black Panther – réussit le mélange d’action dans le ring et de liaison à l’extérieur des cordes.

L’ouragan (1999)

Denzel Washington attache l’histoire réelle du concurrent de poids moyen Rubin Carter à son dos et la porte pendant 146 minutes absorbantes. Les scènes de combat sont en fait au minimum car le film se concentre sur le fait que Carter a été arrêté et condamné à tort pour un triple meurtre en 1966, puis a passé 20 ans en prison avant de blanchir son nom. Washington est magnétique en tant qu’homme qui refuse de céder à la haine malgré l’injustice à laquelle il est confronté.

Le combattant (2010)

Marky Mark Wahlberg est discret dans ce biopic de l’icône de la boxe à col bleu « irlandais » Micky Ward. Ainsi, le reste de la distribution – Christian Bale en tant que son frère accro au crack, Melissa Leo en tant que manager / mère – apporte le piquant à ce drame à élimination directe. Les tentatives de Ward pour se distancer de sa famille dysfonctionnelle (nous y sommes tous allés) et reconstruire sa carrière de boxeur sont exaltantes. Bale et Leo ont tous deux remporté des Oscars – mérités pour leurs seuls accents « Bahston ».

Grosse ville (1972)

Non, pas l’histoire des jours de prise de poids de Ricky Hatton : Fat City est un film de combat sombre mais brillant. Un jeune Jeff Bridges et une moins jeune Stacy Keach jouent aux boxeurs à la poursuite de la gloire à chaque fin de leur carrière. On est loin du faste du sport le plus haut de gamme – et vous savez que personne n’assomme un Russe le jour de Noël pour vous donner une fin de conte de fées – mais le film du réalisateur John Huston pénètre dans la peau des rêves brisés de la boxe.

Rocheux (1976)

« Sa vie entière était un million pour un coup » était le slogan et il s’appliquait à la fois à Rocky Balboa et à l’acteur au chômage Sylvester Stallone qui a écrit ce lauréat d’un Oscar. L’histoire d’un compagnon opprimé face au champion des poids lourds est portée par les performances, y compris le porc à l’écran Carl Weathers en tant que clone de Muhammad Ali Apollo Creed. Les fans de combat – et les boxeurs eux-mêmes – y font constamment référence, ce qui montre à quel point cela a touché une corde sensible.

Taureau déchaîné (1980)

Un accident de voiture dont vous ne pouvez pas détourner le regard, Robert De Niro fait rage à l’intérieur et à l’extérieur des cordes dans le chef-d’œuvre en noir et blanc de Martin Scorsese. Le vrai Jake LaMotta l’a détesté au début et pas étonnant : c’est un portrait totalement antipathique d’un boxeur qui laisse sa paranoïa et sa violence ruiner la vie de ceux qui l’entourent. A voir pour les scènes de combat uniques, mais probablement pas du genre à se recroqueviller et à revoir comme un classique du bien-être de Noël.

Mentions honorables : Journeyman, Ali, Jawbone, Southpaw, Girlfight, The Greatest