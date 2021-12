Les meilleurs films de décembre 2021 mettent fin à une année cinématographique folle

L’année la plus étrange pour les films depuis longtemps se termine en décembre. Les retards pandémiques et la précipitation habituelle de fin d’année se combinent pour empiler le pont ce mois-ci. Les candidats aux Oscars fraîchement sortis du circuit cinématographique d’automne jouent à côté de thrillers indépendants à petit budget et de mélodrames risqués ; West Side Story et The Matrix Resurrections sont en route après de longues, longues périodes d’attente.

Alors marquez vos calendriers pour ces 13 films de décembre sauvages, laineux et merveilleux.

Le pouvoir du chien

Date de sortie: 1er décembre

Le premier film de Jane Campion depuis Bright Star en 2009 est The Power of the Dog, qui se déroule, malgré son lieu de tournage en Nouvelle-Zélande, dans l’Ouest américain. Pendant la majeure partie de son exécution, The Power of the Dog est confiné au grand ranch que les frères Phil et George (Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons) possèdent et exploitent. George épouse Rose (Kirsten Dunst) et l’y amène, avec son fils adolescent waifish Peter (Kodi Smit-McPhee). Phil méprise les deux nouveaux résidents du ranch. Mais l’extérieur des gens correspond rarement à ce dont ils sont capables à l’intérieur. Le film vous laissera deviner alors qu’il passe d’un western à une romance à quelque chose de délicieusement sombre, un mélodrame avec une morsure étrange et des vues panoramiques et escarpées.

Comment le regarder : Le pouvoir du chien commencera à être diffusé sur Netflix, après sa brève diffusion théâtrale limitée fin novembre.

Écouter Kenny G

Date de sortie: 2 décembre

À l’écoute de Kenny G est un documentaire sur le crooner saxophoniste au jazz doux qui pose quelques questions auxquelles il est difficile de répondre : pourquoi les gens aiment Kenny G ? Pourquoi les gens le détestent-ils ? Et que disent leurs réponses sur le goût, la préférence et l’art ? La réalisatrice Penny Lane a toujours refusé de suivre la voie facile dans des films comme Hail Satan? (à propos du temple satanique) et La douleur des autres (à propos des femmes qui croient avoir la maladie de Morgellons). Il n’y a pas de réponses claires dans ses films, et Écouter Kenny G ne fait pas exception. Le principal interlocuteur du film est le saxophoniste lui-même, mais il est entouré de critiques musicaux qui soulignent toutes ses lacunes. Peuvent-ils vraiment dire à une personne qui a marché dans l’allée vers une chanson de Kenny G qu’ils ont tort ? C’est la question que pose l’écoute de Kenny G et n’essaie pas de répondre directement. Au lieu de cela, il se concentre sur une question secondaire vitale : y a-t-il une ligne de démarcation entre « j’aime ça » et « c’est bien » ? Et faut-il s’en soucier ?

Comment le regarder : L’écoute de Kenny G sera diffusée en première sur HBO à 20 h HE et diffusée sur HBO Max.

Benedetta

Date de sortie: 2 décembre

Paul Verhoeven s’inspire de l’histoire vraie d’une nonne du XVIIe siècle pour Benedetta, adaptée du livre de Judith C. Brown, Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy. C’est l’histoire d’une liaison torride entre la dévote sœur Benedetta Carlini (Virginie Efira) et une nouvelle novice, sœur Bartolomea (Daphne Patakia), qui échappe à une situation familiale dangereuse et abusive en rejoignant le couvent où réside Benedetta. Mais c’est une pièce relativement petite du puzzle. Benedetta s’intéresse beaucoup plus au pouvoir, à la fois séculier et ecclésiastique, et à la manière dont les miracles – réels et imaginaires – pourraient être exploités pour servir et obtenir ces pouvoirs. Ainsi, alors que le film vise à choquer (Verhoeven est le réalisateur qui a réalisé Robocop, Showgirls et Starship Troopers, après tout), il a aussi quelque chose d’intéressant à dire.

Comment le regarder : Benedetta ouvrira dans les salles.

Fuir

Date de sortie: 3 décembre

Il est rare de voir l’animation comme médium principal dans un documentaire, mais Flee l’utilise à bon escient. Le réalisateur Jonas Poher Rasmussen interviewe son ami, Amin, qui a enduré des années d’horreur après avoir fui l’Afghanistan avec sa famille dans les années 1990 après la prise de contrôle des talibans. Les flashbacks sur les expériences d’Amin sont mélangés à ses incertitudes actuelles concernant sa relation avec son partenaire, Kasper, qui veut désespérément acheter une maison, se marier et s’installer. L’effet de son passé est fort, montrant comment même après avoir trouvé la sécurité et une stabilité relative, les expériences précédentes d’Amin ne cesseront jamais d’atteindre ses longs doigts dans son présent. Flee est déchirant et émouvant, et difficile à oublier.

Comment le regarder : Flee ouvrira dans les salles.

La main de Dieu

Date de sortie: 3 décembre (théâtres) ; 15 décembre (Netflix)

Paolo Sorrentino (Le jeune pape, La grande beauté) crée une histoire amoureuse de passage à l’âge adulte à partir de ses propres souvenirs de jeunesse. Filippo Scotti incarne Fabietto, un jeune homme au bord de l’âge adulte qui vit à Naples avec sa famille en 1984. Il est obsédé par le footballeur argentin Diego Maradona – en fait, tout le monde est obsédé par Maradona, et la rumeur dit que le joueur légendaire va rejoindre l’équipe de football de Naples. (Fabietto est également légèrement obsédé par sa magnifique tante Patrizia, jouée par Luisa Ranieri.) La Main de Dieu suit Fabietto à travers l’extase, le drame et la tragédie qui accompagnent le fait de grandir dans un monde plein de joie et de douleur, et souvent de surprise, et Le sens de l’absurde caractéristique de Sorrentino et la beauté douloureuse de la vie transparaissent.

Comment le regarder : La Main de Dieu sortira en salles le 3 décembre et sur Netflix le 15 décembre.

West Side Story

Date de sortie: 10 décembre

Enfin, c’est ici. Le magnifique remake de Steven Spielberg du classique de la comédie musicale a été retardé par la pandémie, mais il arrive dans les salles de cinéma juste à temps pour coïncider avec le 50e anniversaire du film original. Un nouveau scénario du célèbre dramaturge Tony Kushner réinvente le film tout en restant fidèle à l’original, tirant sur les fils narratifs qui enrichissent l’histoire et mettent en avant ses plus grands thèmes sans être trop évidents. Le film met en vedette Ansel Elgort et la nouvelle venue exceptionnelle Rachel Zegler dans le rôle de Tony et Maria, les amants maudits au centre d’une histoire de gangs en guerre et de loyautés familiales; toute la distribution est formidable, mais une performance exceptionnelle d’Ariana DeBose en tant qu’Anita est peut-être la meilleure de toutes. (L’Anita du film original, Rita Moreno, est productrice exécutive et joue un rôle clé dans le film.) Chaque image est magnifiquement composée et colorée, avec des hommages clés aux racines du film dans le modernisme. C’est une offre extraordinaire qui montre à quel point un remake peut être dynamique et vital.

Comment le regarder : West Side Story ouvrira dans les salles.

Allée des cauchemars

Date de sortie: 17 décembre

Guillermo del Toro revient avec un thriller psychologique sombre sur le ventre miteux d’un carnaval, adapté du roman du même nom de William Lindsay Gresham de 1946. (Si cela vous semble familier, c’est parce que le roman a également été adapté au cinéma en 1947.) L’histoire est centrée sur un aboyeur de carnaval nommé Stan Carlisle (Bradley Cooper) qui se retrouve mêlé à une dangereuse psychiatre nommée Lilith Ritter (Cate Blanchett). Cette paire d’acteurs avec ce réalisateur est assez excitante, mais le reste de la distribution – Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, Tim Blake Nelson, et plus – semble être un vrai rêver. Préparez-vous à devenir effrayant.

Comment le regarder : Nightmare Alley ouvrira dans les salles.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Date de sortie: 17 décembre

Spidey est de retour et les enjeux sont importants. À la fin de 2019 Spider-Man: loin de chez soi, la véritable identité de Spider-Man – il s’agit de Peter Parker (Tom Holland), bien sûr – a été révélée, et maintenant tout a changé. Peter doit demander au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) de l’aider, mais la magie du docteur Strange crée un véritable gâchis lorsque des méchants d’autres réalités surgissent du multivers pour combattre Spider-Man. (Ces autres réalités incluent les autres versions de la franchise Spider-Man, celles mettant en vedette Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui, selon votre âge, pourraient augmenter le facteur nostalgie de plusieurs degrés.) En plus de Holland et Cumberbatch, retour du casting les membres incluent Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau, Benedict Wong et un groupe d’acteurs qui ont joué des méchants dans ces «dimensions alternatives», de Willem Dafoe à Alfred Molina à Jamie Foxx.

Comment le regarder : Spider-Man: No Way Home ouvrira dans les salles.

La fille perdue

Date de sortie: 17 décembre (cinéma); 31 décembre (Netflix)

Maggie Gyllenhaal a réalisé et écrit The Lost Daughter, basé sur un roman d’Elena Ferrante, et c’est un début extraordinaire. Olivia Colman incarne Leda, une professeure de littérature comparée d’âge moyen qui est en vacances-travail en Grèce. Là, elle rencontre Nina (Dakota Johnson), une jeune mère qui aime profondément sa fille mais trouve que les exigences de la parentalité la conduisent à la distraction. Alors que Nina et Leda passent du temps ensemble, leur histoire commence à se mêler au passé de Leda (dans lequel elle est interprétée par Jessie Buckley), une époque où s’occuper de ses propres jeunes filles l’a poussée à ses limites. The Lost Daughter est une histoire merveilleusement complexe, savamment conçue, avec la liberté, la solitude et la claustrophobie des personnages principaux évoqués avec justesse par la cinématographie. Ses performances splendides et son sens aigu de l’ambiguïté sont si fidèles à la réalité que vous pourriez sentir votre cœur se serrer dans la gorge.

Comment le regarder : The Lost Daughter sortira en salles le 17 décembre et commencera à être diffusé sur Netflix le 31 décembre.

le novice

Date de sortie: 17 décembre

The Novice se sent comme un cousin de Black Swan et The Fits, un thriller qui plonge dans la psyché d’une étudiante qui est poussée à bout par son besoin désespéré de gagner, de réussir, d’être bon dans quelque chose. Le premier long métrage de Lauren Hadaway parle d’Alex (Isabelle Fuhrman), une étudiante de première année qui devient déterminée, voire obsédée, à faire partie de l’équipe d’aviron universitaire. En chemin, elle rencontre Jamie (Amy Forsyth), qui est talentueuse, nonchalante et sa plus grande compétition. Le désir et la motivation se confondent alors qu’Alex se pousse à la limite, et le cinéma précis et tendu de Hadaway fait de celui-ci un cœur battant.

Comment le regarder : Le Novice ouvrira dans les salles.

Les résurrections matricielles

Date de sortie: 22 décembre

Cela fait longtemps qu’un nouveau film Matrix – The Matrix Revolutions est sorti en salles en 2003 – mais tout est sur le point de changer. Keanu Reeves revient dans la franchise pour son quatrième opus, jouant Neo. Il vit comme l’ennuyeux normie Thomas A. Anderson depuis 20 ans, prenant des pilules bleues qui le rendent aveugle à la réalité de la matrice dans laquelle il vit. Mais ensuite, il rencontre à nouveau Morpheus et tout change. Carrie-Anne Moss revient dans le rôle de Trinity, tandis que Morpheus est maintenant joué par Yahya Abdul-Mateen II; Lana Wachowski est cette fois la seule directrice. Préparez-vous à plier votre cuillère.

Comment le regarder : The Matrix Resurrections ouvrira dans les cinémas et sur HBO Max.

Mères parallèles

Date de sortie: 24 décembre

Penélope Cruz réalise une performance époustouflante dans Parallel Mothers de Pedro Almodóvar, un collaborateur fréquent, une histoire sincère avec une touche copieuse du mélodrame emblématique du réalisateur. Cruz incarne Janis, une femme d’âge moyen qui tombe enceinte de l’enfant de son amant marié ; il est bientôt hors de l’image. À l’hôpital, elle rencontre Ana (Milena Smit), une jeune femme qui est aussi seule et enceinte, et effrayée. Ils deviennent amis, mais les circonstances concourent à les rendre beaucoup plus. Parallel Mothers puise non seulement dans le drame personnel, mais aussi dans le traumatisme politique de l’Espagne qui persiste à l’époque du régime cruel de Franco, et tout cela avec cœur, passion et un peu d’absurdité.

Comment le regarder : Parallel Mothers ouvrira dans les salles.

Pizza à la réglisse

Date de sortie: 25 décembre (large)

Comédie incroyablement hirsute, Licorice Pizza est le film le plus joyeux de Paul Thomas Anderson depuis des années, bien qu’il y ait un courant sous-jacent marqué d’obscurité en dessous. Alana Haim (du groupe Haim) et Cooper Hoffman (fils du regretté collaborateur fréquent d’Anderson Philip Seymour Hoffman) jouent Alana Kane et Gary Valentine, deux jeunes vivant dans la vallée de San Fernando en 1973. Alana a 25 ans et est malheureuse sur sa photo. emploi d’assistant, incapable ou peu désireux d’entrer enfin dans l’âge adulte ; Gary n’est qu’un adolescent, mais quand il la repère, il commence à la courtiser durement. Elle rejette ses avances, mais ils deviennent amis, et le film les suit à travers une série d’aventures sauvages dans la vallée sur fond de troubles sociaux, de pénuries d’essence et d’un Hollywood en évolution rapide. C’est confiant et drôle et un vrai film d’amour, un rappel mélancolique de l’horreur du monde des adultes et de ce que c’est que de naviguer à travers les sentiments du premier amour.

Comment le regarder : Licorice Pizza ouvrira ses portes dans les cinémas à travers le pays après sa diffusion limitée.