Les meilleurs films de Drew Barrymore et comment les regarder

Quand je pense aux enfants acteurs, j’ai certains des plus beaux souvenirs d’eux apparaissant dans mes films et émissions de télévision préférés, des classiques comme Home Alone aux séries Netflix comme Stranger Things. Certains de ces enfants acteurs sont devenus des stars de cinéma à part entière, comme Selena Gomez, Macauley Culkin, Daniel Radcliffe et bien d’autres, mais l’un des nombreux auxquels je pense toujours en premier est Drew Barrymore.

Actrice dont la carrière s’étend sur des décennies, elle est apparue dans certains des films les plus emblématiques, comme Scream, ET et bien d’autres. Si vous recherchez les meilleurs films de Drew Barrymore en streaming en ce moment, ne cherchez pas plus loin qu’ici.