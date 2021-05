Les meilleurs films de Frances McDormand et comment les regarder

L’homme qui n’était pas là (2001)

Un barbier émotionnellement léthargique et fumant à la chaîne (Billy Bob Thornton) soupçonne sa femme (Frances McDormand) d’avoir une liaison avec son patron (James Gandolfini), qu’il considère comme une opportunité de faire du chantage dans le secteur de la blanchisserie, jusqu’à ce que les choses prennent un tournant pour le pire dans les années 1940 Sacramento.

Pourquoi est-ce l’un des meilleurs films de Frances McDormand: Le co-scénariste et co-réalisateur Joel Coen présente une fois de plus sa femme comme une épouse infidèle impliquée dans un stratagème meurtrier dans le film noir de la vieille école, The Man Who Wasn’t There – l’un des plus sombres, mais toujours assez effrontément bizarres. , Films Coen Brothers avec Frances McDormand.

