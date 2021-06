Les meilleurs films de Hugh Jackman et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Certaines personnes connaissent Hugh Jackman pour son interprétation emblématique de Wolverine dans les films X-Men. D’autres se souviennent de l’acteur australien aux multiples talents pour son travail dramatique dans des classiques modernes comme The Prestige et Prisoners. Et puis il y a ceux qui ne peuvent penser au vainqueur Tony que pour The Greatest Showman. Quoi qu’il en soit, une grande partie de la population cinématographique connaît et aime un certain nombre de ses performances remarquables des 20 dernières années. Mais la question demeure : quels sont les meilleurs films de Hugh Jackman ?